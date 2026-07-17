Ищенко отдал роскошную передачу вдаль! Россиянин всё настойчивее стучится в НБА

«Даллас» завершил выступление в Летней лиге НБА — 2026 победой над «Оклахомой» — 97:87. После неудачного старта техасцы сумели переломить ход встречи, а российский защитник Всеволод Ищенко провёл в Лас-Вегасе свой лучший матч. Разбираемся, за счёт чего «Даллас» добился успеха и как сыграл россиянин.

Стартовую четверть лучше провела «Оклахома». У «Далласа» не ладилась реализация, и к середине отрезка команда уступала 7:12. Перелом произошёл ближе к первому перерыву, когда «Маверикс» несколько раз подряд удачно завершили атаки аллей-упами. Каодиричи Акобунду-Эхиогу трижды подряд замкнул такие розыгрыши, после чего «Даллас» вышел вперёд и уже до конца матча лидерство не отдавал. Всего команда сделала шесть таких комбинаций, причём пять из них завершил именно Акобунду-Эхиогу.

Самым результативным игроком встречи стал Джон Пулакидас. За 27 минут он набрал 19 очков, реализовав шесть бросков с игры, в том числе пять из-за дуги. Не менее важную роль сыграл и Серхио де Ларреа. Испанский новичок завершил матч с 14 передачами и девятью подборами, а его пасами были организованы 34 очка команды, включая четыре аллей-упа на Акобунду-Эхиогу.

Статистика Всеволода Ищенко Фото: «Чемпионат»/Getty Imgaes

Одним из самых заметных игроков «Далласа» стал Всеволод Ищенко. Российский защитник набрал 12 очков, а также добавил семь подборов, три передачи и два перехвата. Это его самый результативный матч в Лас-Вегасе после трёх предыдущих встреч, в которых он не добирался до двузначной отметки. При этом на протяжении всего турнира Ищенко стабильно создавал угрозу проходами под кольцо, уверенно контролируя мяч и умея завершать атаки через контакт.

В игре с «Оклахомой» россиянин показал ещё одну сторону своей игры. Он попал в обеих попытках из-за дуги: сначала — после того как освободил себе пространство, затем — под плотным давлением защитника. После трёх подряд неудачных бросков издали в прошлых матчах это выглядело как заметный шаг в правильном направлении. Ищенко был полезен и в качестве распасовщика. Самым ярким моментом стала его длинная передача на рванувшего в отрыв Акобунду-Эхиогу. Несмотря на риск, пас получился точным и превратился в один из лучших эпизодов матча.

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Акобунду-Эхиогу завершил матч с 12 очками, пятью подборами и двумя блок-шотами. Дарин Грин-младший добавил 18 очков со скамейки, Джейден Спрингер записал на свой счёт 11 очков и три блок-шота. После большого перерыва «Даллас» заметно прибавил в защите, за счёт чего смог нарастить преимущество и без лишней нервозности довести игру до победы.

Финальный матч Летней лиги может повлиять и на то, каким «Даллас» будет в следующем сезоне. Тайлер Смит уже второй раз подряд остаётся вне заявки по решению тренерского штаба, а Ищенко и Акобунду-Эхиогу тем временем продолжают укреплять свои шансы на двусторонний контракт. В ближайшее время клубу предстоит решить, кто останется в системе, и игра российского защитника добавила ему в этом споре весомых аргументов.