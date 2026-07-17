Доказал делом. Владислав Голдин подписал новый контракт с «Майами»

«Майами» сохранил в своём составе российского центрового Владислава Голдина. Как сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто, 25-летний игрок подписал с клубом новый двусторонний контракт. К слову, само решение было принято в день презентации Янниса Адетокунбо и соответствует планам команды по формированию состава на сезон-2026/2027.

Новое соглашение Голдина полностью вписывается в правила двусторонних контрактов НБА. В предстоящем сезоне он может заработать $ 678 882 — то есть половину минимальной зарплаты игрока на полноценном контракте. Для сравнения: квалификационное предложение «Хит» даёт ему лишь $ 91 тыс., а это уже потолок для таких договоров. По сути, для российского центрового это значит продолжение работы с клубом, который сможет и дальше развивать игрока, не сильно нагружая платёжную ведомость. При этом Голдин получит возможность играть и за основу в рамках лимита, и за фарм-клуб в G-лиге.

Владислав Голдин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Прошлый сезон стал для Голдина очередным доказательством его потенциала. В «Су-Фолс Скайфорс» он приносил команде 11,3 очка, 7,1 подбора и 1,9 блок-шота в среднем за игру, при этом попадал с игры с отличной точностью — 60,8%. Благодаря этому он вошёл в число наиболее заметных защитных центровых G-лиги.

Если оглянуться назад, то к моменту выхода на профессиональный уровень Голдин уже успел набрать внушительный багаж в NCAA. Родившийся в Нальчике и выросший в Воронеже центровой провёл 154 матча, 143 из них начал в старте и завершил студенческую карьеру с 1796 очками, 925 подборами и 194 блок-шотами. В 2023-м он дошёл до «Финала четырёх» NCAA с Флоридой Атлантик, а в 2025-м взял титул в конференции Big Ten в составе Мичигана. В обоих случаях команды Голдина автоматически попадали в национальный турнир NCAA.

Решение оставить Голдина продиктовано не только его игрой, но и ситуацией, в которой оказался «Майами». После обмена Адетокунбо клуб вплотную подошёл к жёсткому потолку зарплат — первому апрону, который составляет $ 209 млн. При таком уровне обязательств, когда платёжка уже превышает обычный потолок и почти достигает лимита, у команды остаётся совсем мало пространства для новых подписаний. Основная часть бюджета сейчас уходит на контракты Янниса, Бэма Адебайо, Эндрю Уиггинса, Николы Йовича и Бобби Портиса. При этом «Хит» потеряли Нормана Пауэлла, а вопрос глубины состава остаётся одним из главных на это межсезонье. Вполне логично, что в такой ситуации развитие игроков с двусторонними контрактами становится для клуба особенно важным.

«Майами» продлевает Голдина без особых рисков: команда не теряет одного из самых интересных молодых центровых в своей системе. Для россиянина это, в свою очередь, ещё один шанс доказать, что он заслуживает места в структуре клуба, который всё ещё рассчитывает на него в ближайшем будущем.