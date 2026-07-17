Фактор Леброна. Почему НБА не может составить расписание на новый сезон

Уже около трёх недель любители баскетбола гадают, где продолжит карьеру Леброн Джеймс. После того как именитый ветеран сообщил «Лос-Анджелес Лейкерс» о намерении продолжить карьеру в другой команде, баскетбольный мир погрузился в режим ожидания. Некоторые болельщики и эксперты надеялись, что долгожданное объявление случится в Нью-Йорке на фестивале Fanatics Fest, где Леброн записывал подкаст Mind the Game. Однако чуда не произошло: когда соведущий выпуска Тайриз Халибёртон попытался прямо спросить о будущем клубе, Джеймс не купился, дав понять, что эта тема сейчас не стоит на повестке дня.

Леброн Джеймс и Тайриз Халибёртон Фото: Roy Rochlin/Getty Images

Чуть позже на саммите Boardroom Game Plan Леброн всё же признался, что примет решение в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что выбор даётся ему нелегко, ведь на кону стоит не только баскетбол. «Люди торопят меня: «Давай быстрее принимай решение, Леброн». Но дело не только в команде. Я учитываю множество факторов: что лучше для меня как игрока, что лучше для меня как человека, что сделает счастливым меня и мою семью. Семейный аспект имеет для меня огромное значение».

Джеймсу действительно приходится балансировать между карьерой и близкими: его сын Бронни остаётся в «Лейкерс», средний сын Брайс проводит второй год в колледже Аризоны, а 11-летняя дочь Жури с супругой Саванной планируют остаться в Лос-Анджелесе.

И пока спортсмен взвешивает все за и против, руководство лиги начинает терять терпение. Комиссионер НБА Адам Сильвер открыто признал, что ожидаемое решение поставило на паузу ключевые бизнес-процессы в ассоциации. В частности, не решён пока вопрос с календарём на сезон-2026/2027.

Адам Сильвер комиссионер НБА «Нам нужно сверстать расписание, а то, где именно будет играть Леброн, напрямую влияет на этот процесс. Клубы и телесети буквально обрывают нам телефоны, требуя утвердить даты. Но от выбора Джеймса зависит слишком многое: как мы сформируем матчи недели открытия, рождественскую сетку и другие ключевые игры. Мне очень нужно, чтобы он наконец определился».

Комиссионер добавил, что не владеет инсайдами, однако как обычный болельщик хочет увидеть красивую историю завершения карьеры великого игрока.

Вариантов для продолжения пути у 41-летнего игрока сейчас несколько. Одним из наиболее вероятных многие называют его возвращение в «Кливленд Кавальерс», куда Леброна активно зазывает Донован Митчелл. Сильвер, также поразмышлявший на эту актуальную тему, назвал этот сюжет «потрясающим». Другой красивый сценарий — воссоединение в «Голден Стэйт Уорриорз» со Стефеном Карри под руководством Стива Керра, с которыми Леброн отлично поработал во время Олимпиады в Париже. К тому же там играет его давний друг Дрэймонд Грин, что делает перспективу объединения в Сан-Франциско ещё более интригующей.

Впрочем, Сильвер считает, что Джеймсу уже некому и нечего доказывать: «Ему не нужно гнаться за перстнями. Хочется, чтобы он просто получал искреннюю радость от баскетбола, партнёров и тренера». Помимо «Кливленда» и «Голден Стэйт», в шорт-листе претендентов фигурируют «Майами», «Филадельфия» и «Миннесота». Однако эксперты склоняются к тому, что Леброн предпочтёт Восточную конференцию, где путь к финалу выглядит менее тернистым, чем на Западе.

Очевидно, решение Леброна предвкушают не только баскетбольные аналитики, команды и болельщики, но и сама НБА. Как метко заметил президент «Майами» Пэт Райли: лиге сейчас остаётся только ждать. И каким бы ни был выбор ветерана, главное, что он продолжит играть, а значит, в следующем сезоне нас ждёт ещё одна захватывающая глава в истории великого форварда.