Кризис, смена тренера и характер. Как «Локомотив-Кубань» взял медали вопреки всему

В минувшем сезоне «Локомотив-Кубань» прошёл огонь, воду и медные трубы. Клуб пережил карусель легионеров, череду травм, обидные поражения, смену тренера и возвращение в тройку сильнейших в Единой лиге – всё на протяжении каких-то восьми месяцев. И хотя встряска однозначно пошла команде на пользу, но «бронзовому» результату предшествовал долгий путь – с ошибками, поиском себя и постоянной адаптацией. В этом материале мы вспомним, как разворачивались события в прошедшем сезоне, и подведём его итоги.

Несмотря на то что эксперимент Андрея Ведищева по совмещению президентской и тренерской должностей прошёл успешно, чемпионат-2025/2026 «Локомотив» начал под руководством нового наставника. Им стал Антон Юдин, который на тот момент не имел опыта работы главным в Единой лиге, но провёл долгие годы в роли ассистента и возглавлял фарм-клубы российских грандов. Назначение получилось скорее неожиданным и даже несколько рискованным, однако в руководстве клуба верили: амбициозный российский тренер – это то, что было нужно «Локомотиву». Увы, дебют Юдина в Краснодаре получился смазанным: в матче открытия сезона «Уралмаш» на последних секундах вырвал победу. Вдобавок ко всему в той встрече травму получил лучший бомбардир сезона-2024/2025 Джеремайя Мартин, что усугубило кадровые проблемы «Локомотива», который и так начал регулярку без Кирилла Елатонцева (травма стопы) и Всеволода Ищенко (операция на ноге). До того как Мартин успел вернуться в строй, с повреждением выбыл ещё и Кассиус Робертсон. Но, несмотря на кадровые проблемы, по итогам первых двух месяцев регулярки «Локомотив» оформил баланс 10-3 и выдал серию из пяти побед. Во многом залогом такого результата стали игра в защите и доминирование на щитах – к середине ноября «Локомотив» даже занимал первое место в Единой лиге по среднему количеству подборов и перехватов за игру. При Юдине также можно было наблюдать большой прогресс российских игроков: наиболее заметный скачок совершили Антон Квитковских и Кирилл Темиров. Ну и, конечно же, нельзя не отметить командный характер и самоотдачу лидеров – даже скандал, разгоревшийся вокруг Елатонцева, в итоге покинувшего Краснодар, никак не отразился на выступлении команды.

Антон Юдин Фото: Единая лига ВТБ

Однако в декабре календарь не пощадил железнодорожников: подряд шли матчи с ЦСКА, «Пармой» и «Зенитом», и все они закончились для подопечных Юдина поражением. С игровой точки зрения особенно остро стояли вопросы набора темпа в первой половине и качества нападения. К тому же на тот момент «Локомотив» всё ещё находился в стадии формирования состава. После того как в команду не получилось встроить Ройса Хэмма, состав пополнили Би Джей Джонсон и Майк Мур, которым нужно было время, чтобы наладить взаимодействие с партнёрами. Присутствовали и определённые сложности в плане психологии, а положение главного тренера с каждым днём становилось всё более шатким. Точкой невозврата стало январское поражение во встрече с УНИКСом. Всего 48 часов потребовалось «Локомотиву» на то, чтобы принять окончательное решение расстаться с главным тренером. В качестве причин были названы неудовлетворительное выступление в Basket Cup и пять поражений в шести матчах непосредственно с соперниками по «большой четвёрке». Освободившийся пост главного тренера занял Томислав Томович – специалист с большим опытом, в том числе в Евролиге, но по большей части – ассистентом. Он сразу начал внедрять в «Локомотив» свою систему, где большая роль была отведена скоростной игре, а также защите и дисциплине в этом компоненте. Помимо прочего, на обоих концах площадки Томович хотел видеть от «Локомотива» командную игру, а не просто набор ярких индивидуальных перформансов (хотя Патрик Миллер всё же стал MVP лиги в марте). Его главным подписанием на этом этапе стал Ален Хаджибегович из «Автодора» – надёжный центровой, который закрывал потребности «Локо» в передней линии и отлично вписывался в видение Томовича. Ален ярко дебютировал за новую команду – со временем и другие наработки начали приносить результат: после смены тренера команда выиграла 15 из 21 матча. Четыре поражения пришлись на январь и февраль, и только два – на период с начала марта до окончания регулярного сезона.

Патрик Миллер и Кирилл Темиров Фото: Единая лига ВТБ

С балансом 27-13 краснодарцы финишировали четвёртыми – разница между ними и «Зенитом», занявшим третье место в регулярке, составила всего одну победу. Четвёртое место означало, что соперником «Локомотива» в первом раунде станет крепкая «Парма». Серию подопечные Томовича начали более чем уверенно: сразу навязали сопернику свой темп, агрессивной защитой вынудили его допустить 19 потерь и добились победы с двузначной разницей – 93:80. А вот второй матч прошёл по другому сценарию. «Парма» замедлила игру и втянула краснодарцев в тяжёлую концовку, но защитные действия Всеволода Ищенко не позволили гостям сравнять счёт на последних секундах – победа осталась за «Локо» – 79:76. Третья встреча, прошедшая в Перми, стала самой сложной: долго уступая в течение игры, «Локомотив» всё же переломил её ход, выиграв заключительную десятиминутку со счётом 28:11. Как итог – 3-0 в серии и выход в полуфинал, где железнодорожников ждал по-настоящему грозный соперник в лице московского ЦСКА. Начало этого противостояния получилось довольно неожиданным: лидеры армейцев подчистую провалили первый матч, чем «Локомотив» умело воспользовался. На протяжении всей игры краснодарцы не позволяли сопернику оторваться в счёте, в то время как сами куда более эффективно реализовывали двухочковые попытки. Встречу удалось перевести в овертайм, который полностью прошёл под диктовку «Локо». Серия была открыта победой 97:88. Однако следующие четыре встречи красно-зелёные всё же проиграли. Где-то соперник выигрывал подбор, где-то – был лучше в защите и не позволял набирать очки ни в быстрых переходах, ни в затяжном позиционном нападении. Было и такое, что «Локомотив» неуверенно входил в ритм и позволял сопернику уйти в отрыв ещё в первой половине. В конечном счёте серия была проиграна, но команда продолжила борьбу за третье место – с «Зенитом», который в параллельном полуфинале уступил УНИКСу. И когда «Локо» проиграл первые два матча, показалось, что клуб вновь останется без наград. Однако не тут-то было! За счёт характера и командной игры краснодарцы смогли перевернуть ход серии. Они боролись в каждом эпизоде, отвечали на рывки «Зенита» и были лучше в заключительных отрезках. 3-2 – волевая победа «Локомотива» и первые медали с 2023 года.

Томислав Томович Фото: Единая лига ВТБ

Сейчас кубанцы вовсю готовятся к предстоящему сезону. Руководить командой продолжит Томович – об этом было официально объявлено в июне. При этом без кадровых перестановок, конечно, не обошлось. На данный момент Краснодар покинули Илья Попов, Макар Коновалов, Майк Мур, Джеремайя Мартин, Даниил Коско и даже Винс Хантер – на его позиции шанс получат более молодые игроки. Хаджибегович продлил контракт с «Локо» на целых два года, а новичками стали Андрей Лопатин, Руслан Абдулбасиров (оба – УНИКС), Максим Барашков (МБА-МАИ) и Глеб Фирсов («Парма») – один из самых перспективных игроков нашего чемпионата. А вот Всеволод Ищенко, забравший по итогам минувшего сезона награду лучшему молодому баскетболисту, может покинуть «Локомотив» в том случае, если получит контракт в НБА. Воспитанник кубанской академии был выбран «Далласом» во втором раунде драфта и на данный момент выступает за клуб в Летней лиге НБА. Но в «Локо» полностью поддержали его решение об отъезде в США и поэтому наверняка готовы распрощаться с защитником, если его контракт будет выкуплен. Так или иначе, у тренера Томовича есть большой опыт работы в системах, сосредоточенных на развитии молодёжи – не исключено, что под его руководством в «Локомотиве» раскроется ещё не один талант. Следующий сезон будет для него первым полноценным у руля команды: молодой специалист получил шанс самостоятельно провести предсезонную подготовку и воплотить в жизнь все свои тренерские задумки. То, что мы увидели в минувшем сезоне, однозначно внушает оптимизм. И если Томович продолжит ставить волевой, командный баскетбол, то «Локомотив» останется реальной угрозой для соперников по «большой четвёрке».