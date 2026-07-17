Готов к НБА или нет? Что эксперты в США говорят о Всеволоде Ищенко

Российский защитник Всеволод Ищенко с первого матча в Летней лиге показывал зрелую игру. А недавняя встреча с «Оклахомой» (97:87) получилась у него наиболее цельной. 21-летний россиянин помог «Маверикс» в стартовой четверти, когда атака команды только набирала ход. Сначала защитник отметился проходом в «краску», после чего выдал точную передачу через всю площадку на трёхочковый Джона Пулакидаса. Также россиянин организовал эффектный аллей-ап на Каодиричи Акобунду-Эхиогу. По итогам матча Ищенко записал на свой счёт 12 очков, семь подборов, три результативные передачи и два перехвата.

Американские эксперты и обозреватели единогласно отмечают высокий интеллект и универсализм игрока, хотя мнения насчёт его немедленного дебюта в НБА разделились. Корреспондент Тайлер Эдсел выразил сомнение, что россиянин уже сейчас готов занять железное место в основном ростере «Далласа». Журналист независимого издания о «Маверикс» Мэтт Мартинес допустил, что, может быть, так и есть, добавив, что потенциал у Всеволода очевиден.

Влияние Ищенко на игру признают и крупные американские спортивные медиа. В материале на портале Sports Illustrated (si.com) прошедшую встречу назвали лучшим матчем россиянина этим летом, где он показал максимально разноплановую игру. Авторы подчёркивают, что защитник находит самые разные способы приносить пользу команде, а его идеальный аллей-уп со своей половины площадки на Акобунду-Эхиогу стал одним из ярких моментов игрового дня. По мнению издания, Ищенко абсолютно точно завоёвывает себе роль в системе «Маверикс», даже если клуб в итоге примет решение оставить его на сезон в Европе.

Всеволод Ищенко Фото: Louis Grasse/Getty Images

Другие аналитики также сходятся во мнении, что у Ищенко есть огромные перспективы для качественного роста. Обозреватель «Маверикс» Ноа Вебер охарактеризовал его как полезного игрока, который выполняет большой объём работы: «Ищенко здорово помогает командной игре, выполняя огромный объём незаметной работы. После трёх матчей Летней лиги он оставляет очень сильное впечатление».

Схожую оценку даёт и аналитик проекта Shooting The Gap, отмечая, что об Ищенко незаслуженно мало говорят за пределами фанатской среды «Далласа» в соцсетях. Эксперт выделил его отличную работу в качестве связующего звена в атаке, высокий баскетбольный IQ и самоотдачу: «О Всеволоде почти никто не говорит за пределами сообщества болельщиков «Маверикс». Но только посмотрите на его третью передачу — это было великолепно. Ищенко приехал из российской лиги и уже успел показать немало признаков того, что со временем способен стать полезным игроком на уровне НБА. В составе «Далласа» в Летней лиге именно он лучше всех связывает игру команды в нападении. У него отличный мотор, высокий баскетбольный интеллект, а бросок выглядит вполне качественно, даже если пока не всегда достигает цели. Главный вопрос сейчас — получит ли 56-й номер драфта двусторонний контракт с «Далласом» или проведёт ещё один сезон за океаном.

Вне зависимости от того, какое именно решение примет руководство техасского клуба, прямо сейчас Всеволод всё делает правильно. Защитник даёт стабильную пользу на обеих сторонах площадки, отлично читает игру и действует максимально зрело. И даже если тренерский штаб решит временно оставить россиянина в Европе для получения стабильной игровой практики, можно смело утверждать: «Даллас» нашёл крайне перспективный актив в самом конце драфта.