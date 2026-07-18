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Последний матч Всеволода Ищенко за Даллас в Летней лиге НБА: личные рекорды, статистика россиянина, игра с Нью-Йорк Никс

Последний матч Летней лиги НБА получился блестящим. Ищенко установил личные рекорды
Никита Бирюков
Всеволод Ищенко
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Теперь слово за «Далласом».

«Даллас» из-за не самого удачного начала в Летней лиге НБА — 2026 не сумел пробиться в «Финал четырёх», тем не менее команду ждала заключительная пятая встреча с «Нью-Йорком». Как проявил себя Всеволод Ищенко?

НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
18 июля 2026, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
88 : 110
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Дадье - 19, Роббинс - 14, Акинс - 11, Уилсон - 9, Никель - 9, Селлерс - 8, Журден - 7, Джонс - 6, Иглстафф - 3, Палек - 2, Окани, Джонстон, Юот, Рейнольдс, Каиль
Даллас Маверикс: Смит - 21, Грин - 21, Пулакидас - 18, Ищенко - 15, Диас-Грахам - 15, Диас-Грахам - 8, Дюфеал - 6, Фрэнсис - 6, Спрингер, Лаваль, Акобунду-Эхиогу

Можем сразу раскрыть вам все карты: это был лучший матч Ищенко в Летней лиге. Статистика россиянина — 15 очков, три подбора, семь передач, один перехват и один блок-шот за 27 минут на паркете. Если бы не пять потерь, то эту игру и вовсе можно было бы считать эталонной. Тем не менее наш талант показал отличную уверенность и влияние на результат в совершенно разных аспектах. Он был полезен буквально во всём, а «Даллас» одержал разгромную победу со счётом 110:88.

Потери — тоже своего рода показатель вовлечённости, так как Сева пытался обострять больше всех остальных. Правда, это уже не первая игра, где Ищенко часто теряет мяч. И с этим что-то явно нужно делать. Риск — иногда хорошо, но клубы НБА больше ценят стабильность. И в этом случае нужно более надёжно распоряжаться своими моментами.

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко

Фото: Louis Grasse/Getty Images

Однако не стоит забывать, что Ищенко третий раз подряд провёл больше всех времени на площадке. Это явно говорит нам о том, что ему доверяют тренеры и видят в нём связующее звено. В игре с «Никс» россиянин поставил свой личный рекорд по очкам и передачам в Летней лиге. С каждым новым появлением на паркете Всеволод выглядел всё увереннее, что тоже не может не радовать.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Путь «Далласа» в Летней лиге окончен. Ищенко показал себя очень достойно, выступая в качестве двустороннего игрока, делающего разницу на обеих сторонах паркета. А это, как вы знаете, очень ценится в НБА. Средняя статистика Всеволода в турнире составила 9,5 очка, 4,4 подбора, 3,0 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота. Всё это за 27,5 минуты, что совсем недурно для баскетболиста, не перетягивающего одеяло на себя и выступающего на благо команды.

Теперь настал момент выбора от «Далласа». Какое будущее будет ждать Севу в команде? В клубе выданы все 15 контрактов на следующий сезон, а также заняты три двусторонних контракта. Однако в НБА всё меняется очень стремительно, так как кого-то могут обменять или попросту отчислить. Поэтому ждём дальнейшего развития событий.

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Новости. Баскетбол
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