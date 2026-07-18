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Виктор Лахин провёл топовый матч за Сакраменто в Летней лиге НБА — 2026: игра с Шарлотт, статистика, дабл-дабл, баскетбол

Получил мало шансов, но хлопнул дверью напоследок. Лахин зажёг в Летней лиге НБА!
Никита Бирюков
Виктор Лахин зажёг в Летней лиге НБА
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Россиянин лихо завершил турнир.

Среди всех россиян в этой Летней лиге НБА Виктор Лахин получил меньше всего шансов. Егор Дёмин, Владислав Голдин и Всеволод Ищенко играли значительные роли в своих командах, однако центровой «Сакраменто» хорошо хлопнул дверью под конец турнира.

Летняя лига НБА Подробнее

Лахин получил 13 минут ещё во встрече с «Бостоном» и совсем неплохо воспользовался своим шансом — два очка, два подбора, одна передача и три блок-шота. Да, с результативностью не задалось, но Виктор больше отвечал за защиту. И с ним на паркете команда смотрелась намного лучше, о чём говорит «+8» в графе «плюс-минус».

Свой лучший матч в Летней лиге Лахин провёл с «Шарлотт». Это была заключительная игра для «Сакраменто» в этом турнире. Виктор, как обычно, начал со скамейки, однако тут же стал серьёзно угрожать кольцу соперника. При этом на своей половине шикарно контролировал отскок в «краске». В итоге россиянин оформил дабл-дабл: 12 очков и 11 подборов, добавив к этому три передачи, перехват и блок-шот. За 21 минуту — просто великолепный результат.

Статистика Виктора Лахина

Статистика Виктора Лахина

Фото: «Чемпионат»/NBA.com

«Короли» снова с Лахиным чувствовали себя на паркете намного лучше, даже по сравнению с игроками стартовой пятёрки. Виктор делал результат, ставил отличные заслоны и был полностью вовлечён в игру. При этом он полностью не перетягивал одеяло на себя, смотрелся органично и действовал как опытный баскетболист. «Сакраменто» в концовке дожал соперника, выиграв со счётом 92:90.

НБА — Летняя лига . Утешительный плей-офф
18 июля 2026, суббота. 01:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
90 : 92
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Штайнбах - 22, Андерсон - 18, Салон - 18, Фрикс - 11, Аджайи - 9, Мэттьюс - 6, Браун - 4, Босвелл - 2, Маккиннон, Райтселл-мл
Сакраменто Кингз: Шарп - 16, Могбо - 14, Карабан - 14, Саттон - 13, Лахин - 12, Флаглер - 11, Стивенс - 8, Ральф - 2, Эдуардс - 2, Маскари

Если на старте Летней лиги в Лахина почти не верили — давали ему мало шансов показать себя — то под конец ситуация в корне поменялась. Ему стали больше доверять, и он оправдал возложенные на него ожидания. Россиянин впервые выступил в этом турнире, так как годом ранее выйти на паркет за «Оклахому» ему помешала травма. И дебют можно считать очень неплохим с учётом шансов, которые он получил.

Что же касается будущего Лахина за океаном, то россиянин, конечно, будет рассчитывать на двусторонний контракт от какого-то из клубов. Потому что на полноценный он, к сожалению, пока вряд ли наиграл. Правда, отчаиваться в любом случае не стоит, нужно продолжать доказывать делом.

Шикарный матч от Ищенко!
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