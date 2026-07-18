Первый титул мог стать для Джордана последним. И НБА была бы другой лигой

Майкл Джордан всерьёз думал о том, чтобы завершить карьеру сразу после первого чемпионского титула в НБА. Об этом рассказал многолетний вице-президент Jordan Brand Говард Уайт. Его слова позволяют иначе взглянуть на один из важнейших моментов в истории лиги и представить, как по-другому могли сложиться 1990-е.

Уайт рассказал эту историю в подкасте Pivot Podcast. По его словам, разговор произошёл ещё до первого чемпионства «Чикаго».

Говард Уайт друг Майкла Джордана «Мы стояли у дома и мыли его машины. Майкл сказал: «Знаешь, если мы выиграем чемпионат в этом году, я, наверное, закончу». Я спросил: «Правда уйдёшь?» Он ответил: «Да. Этого будет достаточно. Выиграю титул — и, скорее всего, закончу».

Ведущий Райан Кларк уточнил, когда именно произошёл этот разговор. Уайт пояснил, что речь шла о периоде, когда «Буллз» несколько лет подряд сталкивались в плей-офф с «Детройтом» — главным барьером на пути Джордана к титулу. Но дальше всё сложилось иначе. В 1991 году «Чикаго» выиграл первый чемпионат, а затем взял ещё два подряд. За это время команда дважды выбила из плей-офф «Нью-Йорк» Патрика Юинга, а потом обыграла «Финикс» Чарльза Баркли в финале НБА. Оба так и завершили карьеру без чемпионского перстня и нередко входят в списки величайших игроков, которым так и не покорился титул.

Первый раз Джордан завершил карьеру лишь после сезона-1992/1993. Он ушёл из баскетбола и начал профессионально играть в бейсбол в системе «Чикаго Уайт Сокс». За это время два чемпионства подряд взял «Хьюстон» Хакима Оладжьювона. После возвращения Джордана «Буллз» снова стали сильнейшей командой лиги. С 1996 по 1998 год клуб забрал ещё три титула. В финалах были обыграны «Сиэтл», а затем дважды подряд — «Юта». Для Карла Мэлоуна и Джона Стоктона эти серии стали последней возможностью завоевать чемпионство.

Уайт также рассказал, насколько серьёзно Джордан относился к бейсболу.

Говард Уайт друг Майкла Джордана «Три чемпионства — и сразу бейсбол. Мы ездили на его матчи, проводили вечера на двойных играх. Майкл потом говорил: «Знаю, вы там засыпали». Он полностью переделал домашний тренажёрный зал под бейсбольные тренировки. Если он чем-то занимался, то отдавался этому полностью».

По мнению бывшего руководителя Jordan Brand, возвращение Джордана в НБА не было предопределено.

«Если бы не забастовка в Главной лиге бейсбола, я не уверен, что он вообще вернулся бы», — заявил Уайт.

Сам Джордан позже признавал, что забастовка в МЛБ в сезоне-1994/1995 стала одной из причин его возвращения в баскетбол. После этого «Чикаго» завоевал ещё три чемпионских титула, а карьера Джордана вышла на тот уровень, с которым его имя ассоциируется сегодня.