Почти не верится. Энтони Дэвис озвучил план, который кажется невероятным

Энтони Дэвис уже обозначил главную цель на сезон-2026/2027. Бигмен «Вашингтона» заявил, что хочет провести все 82 матча регулярного чемпионата. И с учётом его карьеры, насыщенной травмами, именно эта часть заявления и привлекла больше всего внимания.

В недавнем интервью Дэвис сначала назвал Эй Джея Дибанцу главным кандидатом на звание новичка года, а затем перешёл к собственным ожиданиям. По его словам, «Вашингтон» должен выиграть больше 40 матчей. А на вопрос о своём личном участии в сезоне Дэвис ответил коротко: «82». Это очень смелый прогноз. За 14 сезонов в НБА Дэвис так ни разу и не провёл регулярный чемпионат без пропусков. Ближе всего к этому он был в сезоне-2023/2024, когда сыграл 76 матчей за «Лейкерс». Но в дальнейшем снова дали о себе знать проблемы со здоровьем: за два последних сезона он суммарно провёл лишь 71 встречу.

При этом качество его игры по-прежнему не вызывает вопросов. За карьеру 10-кратный участник Матча всех звёзд в среднем набирает 24,0 очка, делает 10,7 подбора, отдаёт 2,6 передачи, а также записывает на свой счёт 1,3 перехвата и 2,3 блок-шота при 52,2% реализации с игры. Если Дэвис на площадке, он остаётся одним из самых эффективных игроков передней линии в лиге.

Руи Хатимура и Энтони Дэвис, сезон-2025/2026 Фото: Getty Images

Вопрос доступности Дэвиса для «Вашингтона» имеет для клуба принципиальное значение. Команда рассчитывает, что опытный бигмен станет одной из ключевых фигур нового проекта вместе с Треем Янгом, Эй Джеем Дибанцей и другими молодыми баскетболистами.

После обмена из «Далласа» его будущее ещё долго оставалось предметом слухов: в американской прессе то и дело появлялись сообщения о возможной новой сделке и даже о потенциальном воссоединении с Леброном Джеймсом. Теперь же Дэвис подходит к сезону в составе «Уизардс» и, по собственным словам, полностью сосредоточен на выступлении за клуб. Кроме того, он рассказал, что обсуждал с Джеймсом возможный переезд в Вашингтон.

В оценках шансов команды единого мнения может и не быть, но у Дэвиса приоритет понятен: провести полноценный сезон из 82 матчей. Если ему это удастся, такого в его НБА-карьере ещё не было.