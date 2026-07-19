Леброн тянет с ответом, но ясности всё больше. Что известно сейчас?

Одна из главных интриг межсезонья НБА связана с будущим Леброна Джеймса. Пока сам форвард не объявил, где намерен продолжить карьеру, но его последние заявления и сообщения американских инсайдеров уже дают более ясное представление о положении дел.

Во время записи шоу The Shop Live на Fanatics Fest Джеймс объяснил, какие факторы будут для него ключевыми при выборе новой команды. По словам баскетболиста, прежде всего он хочет оказаться в клубе, который реально претендует на чемпионство. Кроме того, он отметил, что для него важна сильная внутренняя культура организации, где каждый день подчинён высоким стандартам и долгосрочной цели.

К слову, больше всего обсуждений вызвала реплика Джеймса о необходимости «доверять процессу». Её многие сразу примерили к «Филадельфии», где «Trust the Process» прочно связано с клубом. Однако сам Леброн поспешил снять любые намёки на такую интерпретацию. Он объяснил, что говорит так на протяжении всей профессиональной карьеры и имеет в виду исключительно отношение к работе, а не конкретную команду. Тем не менее «Сиксерс» по-прежнему входят в число главных претендентов на подписание четырёхкратного чемпиона НБА. После обмена Джейлена Брауна их состав выглядит одним из сильнейших на Востоке, а амбиции команды соответствуют тем ориентирам, которые обозначил Джеймс.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Kenneth Richmond/Getty Images

Среди наиболее вероятных вариантов по-прежнему значится «Майами». Этим летом клуб усилился Яннисом Адетокунбо и снова рассматривается как претендент на титул, а Эрик Споэльстра считается одним из самых стабильных тренеров лиги. При этом сам Джеймс отверг разговоры о том, что на его выбор может повлиять возможность круглый год играть в гольф во Флориде: по словам форварда, в сезоне он думает только о баскетболе. Главная же сложность для «Хит» — финансовая. После сделки по Адетокунбо клуб оказался под жёстким потолком зарплат и сейчас может предложить Джеймсу лишь около $ 6,5 млн по среднему исключению — президент клуба Пэт Райли подтвердил, что руководство ждёт решения игрока, добавив, что сама ситуация на рынке свободных агентов может измениться в любой момент.

Энтони Эдвардс из «Миннесоты», в свою очередь, прямо сказал, что не видит его в «Тимбервулвз» и считает, что команда не входит в число фаворитов. Инсайдер ESPN Дейв Макменамин уточнил детали, отметив, что за последние сутки всё больше разговоров идёт о продолжении карьеры Джеймса в Восточной конференции. В числе главных направлений он назвал «Майами», «Кливленд» и «Филадельфию». При этом полностью исключать «Голден Стэйт» и «Миннесоту» пока рано, хотя такой вариант выглядит куда менее реальным. Особое внимание по-прежнему приковано к «Кливленду», который для Джеймса важен не только в баскетбольном, но и в личном и деловом плане.

Официального объявления всё ещё нет. Однако круг наиболее вероятных сценариев постепенно сужается, а последние слова самого Джеймса и сообщения американских журналистов дают понять, что решение может быть принято уже совсем скоро.