Стресс и депрессия влияют на баскетбол и на весь спорт. Как это связано?

Спорт — это целая жизнь, которая не ограничивается четвертями, периодами, таймами. На происходящее в рамках спортивного события влияет огромное количество факторов, которые зачастую находятся за пределами площадки. А ещё чаще — внутри спортсменов — в голове. Хронический стресс и скрытая депрессия — нередкий случай в спорте, и в том числе в баскетболе. Как ментальное здоровье спортсмена влияет на результаты лично его и команды в целом?

Демар Дерозан и Кевин Лав считаются «амбассадорами» депрессии и хронического стресса в НБА. В своё время они очень откровенно говорили о своих проблемах и дали толчок к тому, чтобы баскетболисты чаще прибегали к помощи специалистов. Кевин Лав рассказывал, как сталкивался с паническими атаками прямо во время матчей.

Кевин Лав бигмен «Кливленда», чемпион НБА — 2016 «Всё, что накопилось, было готово взорваться в одночасье. У меня были проблемы в семье, я плохо спал. На паркете ожидания от сезона вкупе с нашим с нашим стартом в четыре победы, пять поражений тоже тревожили меня. Я начал чувствовать, что-то не так, уже после стартового свистка. Мне было неуютно в первые секунды. Странно. Игра не клеилась. После перерыва всё стало хуже. Тренер Лю запросил тайм-аут в третьей четверти. Когда я сел на скамейку, то почувствовал, что сердце бьётся чаще, чем обычно. Потом мне стало трудно дышать. Это сложно передать словами, всё вокруг будто вращалось, мозг будто бы выпрыгивал из головы. Воздух был твёрдым и тяжёлым. В горле всё пересохло. Я пробормотал что-то вроде «сейчас вернусь» и побежал обратно в раздевалку. Я бегал по комнатам, будто искав какую-то потерянную вещь. Я надеялся, что сердце перестанет выпрыгивать у меня из груди. Моё тело будто говорило мне: «Ты сейчас умрёшь».

После того случая в следующей игре Кевин Лав набрал 32 очка, но признался, что у него всё равно были непонятные ощущения внутри. Что-то давило на него. Конкретно в тот момент он считал, что если общественность или партнёры узнают об этом, то это будет признаком слабости, клеймом. Однако в «Кливленде» убедили Лава обратиться к специалисту. Сначала Кевин отнёсся к этому скептически, однако признался, что работа с психотерапевтом ему помогла.

Кевин Лав бигмен «Кливленда», чемпион НБА — 2016 «Будь сильным, не говори о своих чувствах, преодолевай всё самостоятельно». И так 29 лет своей жизни я следовал инструкции. Конечно, я шёл на мою первую встречу с психоаналитиком с небольшой долей скептицизма. Я был готов уйти в любую минуту. Но он удивил меня. Для начала баскетбол был не главным предметом разговора. Вместо этого мы говорили о многих других вещах. Я понял, как много вещей берут свои истоки из мест, которые непросто заметить с первого взгляда. Думаю, легко быть уверенным в том, что ты знаешь себя, но, если присмотреться, можно понять, что ещё много всего предстоит узнать».

После той ситуации Кевин Лав дал большое интервью, хотя на самом деле это был большой монолог о ментальном здоровье. После него Лава многие поддержали. Кевин признался, что в том числе опубликовать этот материал его убедили слова атакующего защитника Демара Дерозана. Он сказал, что играл против Дерозана много раз, но никогда не догадался бы, что у него есть какие-то проблемы с ментальным здоровьем.

Демар Дерозан свободный агент «Мы можем казаться неразрушимыми, но в конце дня становимся людьми. У всех нас есть чувства. Иногда это одерживает верх над вами, когда наваливается всё во всём мире. У меня бывают разные ночи. Я всегда был таким, когда был молодым. Думаю, что отсюда и моё поведение. В личном пространстве я кажусь сдержанным, чтобы справиться со всем этим».

После рассказов Лава и Дерозана о своих проблемах заявил Келли Убре. Он признался, что «очень хорошо управляет своим выражением лица, так как в детстве отец говорил, чтобы он позволять никому видеть себя слабым. Никто не видел его слабость, но глубоко внутри ему приходилось справляться со многим». Затем один из ветеранов лиги Ченнинг Фрай рассказал о депрессии, которую пережил, после того как в конце 2016 года с разницей в месяц потерял мать и отца.

Действующий игрок «Денвера» Аарон Гордон настолько тяжело переживал гибель родного брата, что это буквально сказалось на его физическом состоянии. В регулярном сезоне-2023/2024 Гордон пропустил всего девять матчей. Однако в мае, во время плей-офф, его брат Дрю Гордон, игравший и в России, погиб в автокатастрофе. В следующем сезоне Аарон пропустил 31 игру, в минувшем чемпионате — 46 (больше половины). Гордон лично признался, что его тело подкосило именно трагическое событие.

Аарон Гордон форвард «Денвера» «Потеря брата что-то изменила. Это отражается на моём теле. Тело не лжёт. Как бы ты ни пытался обмануть разум, тело помнит. Речь идёт о том, чтобы пройти через неприятные воспоминания и боль, чтобы моё тело смогло расслабиться и делать то, что ему положено. Сейчас оно сдерживает всё в себе, и именно поэтому возникают травмы».

Рон Артест, он же Метта Уорлд Пис, в 2010 году сразу после завоевания титула прямо на паркете поблагодарил за победу своего психотерапевта. После этого Артест разыграл на аукционе свой чемпионский перстень, собрав более $ 500 тыс., и отправил их некоммерческим организациям, занимающимся вопросами психического здоровья.

Самый свежий пример — Лука Дончич. Публично он не сообщал о депрессии и прочем, но проблемы в личной жизни привели его к травмам, которые не дали ему выступить в плей-офф-2026. Дончич разошёлся со своей невестой, которая родила ему двух дочерей. Словенец не имел понятия, что Голтес подала на алименты в Калифорнии. Источники, близкие к ситуации, подтвердили, что игрок оплачивал расходы на своих дочерей «без ограничений». Дончич попытался договориться о переезде невесты в США во время последнего визита после рождения ребёнка, однако не получил согласия. Ссора привела к вызову полиции, которая не нашла каких-либо правонарушений со стороны словенца. После этого защитник вернулся в США и больше не виделся с семьёй. В конце февраля Дончич обратился в словенский суд, чтобы получить возможность видеться со своими детьми.

Очевидно, что эта ситуация тянулась куда дольше, чем появилась в публичном пространстве. Только за первые три месяца 2026 года Дончич получил четыре травмы. Во время восстановления он отпросился у «Лейкерс» в Словению, чтобы быть с детьми. Некоторые специалисты считают, что эти травмы стали психосоматическими — так Дончич бессознательно пытался получить возможность быстрее закончить сезон и оказаться с детьми. Подтверждения этим данным нет, но логика точно имеется.

На самом деле, таких ситуаций огромное количество, причём не только в баскетболе. Вышеперечисленные — лишь малая часть. Большой спорт — большие риски. Но под светом софитов болельщики действительно забывают, что спортсмены — тоже живые люди, у которых есть свои переживания и проблемы. Без этого не обойтись, однако жаль, что такие вещи сказываются в том числе и на самом спорте — лучшие атлеты не могут выдать свой максимум, потому что у них банально нет ментального ресурса, который напрямую разгоняет физический.