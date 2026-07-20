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Тимофей Мозгов в 40 лет: интервью о завершении карьеры, тренерском дебюте в медиабаскетболе и жизни после НБА

«Я просто красивый, но не молодой». Как живёт чемпион НБА Мозгов после завершения карьеры
Александр Ершов
Как живёт Тимофей Мозгов после завершения карьеры
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Бывший центровой недавно отметил 40-летие.

Тимофей Мозгов недавно отметил юбилей — 40 лет. К этой дате мы ранее подготовили материал, в котором вспомнили самые яркие эпизоды из его карьеры. Но «Чемпионат» поговорил и с самим бывшим центровым и чемпионом НБА — 2016: он рассказал о новом вызове после завершения большой карьеры, неожиданном тренерском дебюте в медиабаскетболе, судьбе старой гвардии ЦСКА и о том, почему сегодня ему интереснее киберспорт, чем НБА.

Впрочем, начали мы, разумеется, с юбилея.

Тимофей Мозгов Подробнее

— Как отпраздновали юбилей?
— Всё прошло в кругу семьи — где-то шесть человек. Покушали, попили вина, и всё закончилось. Вот такой скучный день рождения.

— 40 лет — это новый этап. Что для вас значит этот возраст?
— У меня новый этап в жизни начался несколько лет назад, после завершения карьеры. Активно, наверное, только в прошлом году, а если точнее, то в 39 лет. Это новые вызовы для человека, который всю жизнь занимался спортом и которому всегда говорили, куда идти, что есть и как бегать. А потом ты выходишь в мир, где, знаете, акулы, бизнесмены и так далее — и, конечно, это непросто. Ты не понимаешь, с чего начинать, не понимаешь, как разговаривать. Приходится многому учиться, смотреть, разбираться. Такой вот челлендж. Могу сказать, что у меня начинается вторая жизнь.

— То есть Тимофей Мозгов, условно, в 20 лет и в 40 — это разные люди?
— Это абсолютно разные люди. Я был красивый и молодой, а сейчас просто красивый, но не молодой.

— Когда вы в последний раз выбирались в какую-то страну? И интересен ваш интерес к путешествиям — насколько вы любитель?
— Из последних поездок — в прошлом году перед Новым годом мы слетали в Абу-Даби, посмотреть столицу. Если не ошибаюсь, именно в Абу-Даби. Вообще, наверное, к 40 годам меня всё больше тянет в лес, на рыбалку.

— Когда в последний раз ходили?
— В последний раз ходил, к сожалению, в прошлом году. Пока ещё не научился правильно распределять время. Когда занимался спортом, всё было проще. Сейчас, к сожалению, приходится многому учиться. Последний раз ходил, наверное, перед Новым годом. Хочется, конечно, чаще. Хотя бы баню стараюсь не пропускать — [хожу] раз в месяц, чтобы хорошо попариться.

— Но в последнее время у вас появился новый вызов — тренерская работа.
— Да, это тоже большая часть моей работы. Я всегда говорил, что ни в коем случае не хочу быть тренером, а сейчас начинаю тренерскую деятельность. Так что никогда не говори никогда.

Тимофей Мозгов в медиабаскетболе

Тимофей Мозгов в медиабаскетболе

Фото: vk.ru/rocketteambasket

— Как она вам даётся? Какой вы тренер?
— Не мне судить. Думаю, оценивать должны по двум вещам: по результату и, наверное, по отзывам ребят, по их комментариям. Конечно, я могу сказать: «Я лучший тренер». Но это, наверное, неправильно. Лучше спрашивать не у меня, а у ребят, которые разбираются в баскетболе.

— Я больше в плане мотивации. Вы можете накричать? Можете напихать игрокам?
— Да, могу. Но ребята все жалуются, что я иногда слишком сильно их прессингую. Хотя мне так не кажется. Мне бы хотелось ещё жёстче, однако иногда приходится себя одёргивать.

— Вы говорили, что медиабаскетбол — это вообще не ваше. Сейчас меняете своё мнение?
— Я не говорил именно так. Я говорил, что медиабаскетбол — это совершенно другой вид спорта, к которому нужно подходить с другой точки зрения. Там другие цели на площадке, другой подход к построению команды, к самому баскетболу. И человеку, который 30 лет профессионально играл в баскетбол, поначалу, конечно, было непросто это принять. Приходилось постепенно учиться. Но, видите, я освоился и нашёл себя там. Мне кажется, неплохо там держусь. Даже с молодыми ребятами нахожу общий язык — знаю, как они говорят, какие слова используют.

— Что стало для вас главным открытием в медиабаскетболе?
— Меня удивили артисты, популярные люди, которых я раньше не знал. Это действительно удивило: какие-то ребята, на которых смотришь и думаешь: кто это вообще? У меня даже ощущение было, как будто сын берёт телефон и просто тыкает в кнопки, а потом и сам не может объяснить, что написал. Вот примерно такие же имена. Я спрашиваю: «Это кто?» А мне отвечают: «Да ты что, это артист, он вообще крутой». Ну, хорошо. Я всё-таки человек другой школы: кассеты, шансон, где-то «Король и Шут». В общем, это всё не совсем про меня.

— На площадках, возможно, можно будет встретить бывших профессиональных баскетболистов. Как вам кажется, будет ли туда приток? Как это происходит, условно, в медиафутболе.
— Зависит от лиги — насколько она будет развиваться, насколько руководство вложится в эту историю, особенно с точки зрения развития и привлечения профессиональных спортсменов. На сегодняшний день любой хороший профессиональный спортсмен предпочитает карьеру в профессиональном спорте карьере в Медиалиге. Давайте так: хороший профессиональный спортсмен всегда успеет прийти в Медиалигу и доиграть там. А вот из Медиалиги уйти в профессиональный спорт — я такого ещё не слышал и не видел. Так что всё это вопрос к руководству: как оно собирается мотивировать этих ребят, какие будут бюджеты у команд. В конце концов, всё упрётся в деньги. А за деньги люди поедут. За деньги — да. Видите, я тоже молодой, знаю.

— Удавалось ли вам следить за Единой лигой ВТБ в этом году? Как вам прошедший сезон?
— Я вообще мало слежу за баскетболом как за зрелищем. Всегда любил играть в баскетбол, но никогда не любил смотреть его по телевизору. Наверное, потому что сам долго в нём работал и в своё время пересмотрел очень много баскетбола. Потом, конечно, этого стало не хватать, однако смотреть по телевизору, честно говоря, не очень интересно. Если только ты не готовишься к какому-то матчу, что-то не разбираешь. А так баскетбол смотреть не особо люблю. Я ходил на игры Лиги ВТБ, летал на Кубок в Сербию, был на ЦСКА и на «Зените». Да, мне нравится. Я смотрю на ребят, с которыми ещё играл — их там уже буквально по пальцам одной руки можно пересчитать. И, конечно, зависть берёт: они ещё играют, а я уже нет.

— Очень хочется, да?
— Очень хочется, но не могу.

— А что может сейчас привлечь ваше внимание в профессиональном баскетболе, в Единой лиге? Что заставит сказать: «Ого»?
— Что может привлечь моё внимание? Вы должны понимать: я не только про баскетбол так говорю — вообще не особо люблю смотреть виды спорта. Мне интересно буквально немногое. Могу посмотреть, например, «мажор» по Counter-Strike, какую-нибудь League of Legends. Футбол не смотрю, хоккей — только когда играет сборная России. В целом не очень люблю смотреть спорт. Честно говоря, мне больше нравится самому участвовать. Это — да, это — моя тема. А смотреть — не особо.

— Но ЦСКА — снова чемпион.
— ЦСКА снова чемпион.

— Это не удивляет? Не кажется уже обыденностью?
— Нет, почему же. На самом деле, другие ребята тоже брали титул — тот же «Зенит», Казань, если я ничего не путаю. И это, конечно, добавляет лиге изюминку. Как в НБА: за последние восемь лет — восемь разных чемпионов, если грубо. Это круто, за этим действительно интересно наблюдать. Все вовлечены в этот процесс, потому что каждый болеет за свою команду. Да, ЦСКА в этом году снова чемпион, но видно, что в нашем баскетболе действительно что-то меняется. У других команд появляется шанс, и они им пользуются. Это только украшает российский баскетбол.

Никита Курбанов, Семён Антонов и Тимофей Мозгов, сезон-2025/2026

Никита Курбанов, Семён Антонов и Тимофей Мозгов, сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

— На 100%. Однако финал получился в одну сторону.
— К сожалению, да. Я не попал на первую игру. Потом думаю: «Ладно, в Казани они ещё поиграют, потом сюда приедут, я схожу на пятую или шестую игру в Москве». А они проигрывают. Я тогда сказал: «Блин, как же так, я ведь не попал на финал». Обидно было.

— Ну а для вас кто сейчас лучший? Кто на слуху в Единой лиге?
— Я, как всегда, не буду изменять своим традициям. Из молодых ребят мне запомнился Лев Свинин. Очень интересный парень, мне понравился. А если говорить об остальном, то осталась старая гвардия, которую мы все хорошо знаем и уважаем: Женя Воронов, Андрей Зубков, Дима Хвостов, Семён Антонов, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич — в общем, вся наша старая гвардия. Это мои люди — мои слоны, как говорят.

— Ваш прогноз: кто из вашей гвардии дольше всех продержится?
— Сложный прогноз. Это зависит не только от здоровья, но и от того, насколько ребята готовы продолжать. Возьмём, например, Курбана и Семёна: сколько они ещё могут играть — пять лет? Допустим. А сколько они ещё смогут играть именно в ЦСКА — год или два? Тут уровень надо держать. Готовы ли они уезжать в команды второго эшелона — условно, в Красноярск или Саратов? То есть смогут ли они пожертвовать привычным укладом, семьёй, комфортом и поехать играть туда либо завершат карьеру? Если говорить именно о том, сколько они ещё могут играть, то, думаю, Антонов и Курбанов — как раз те, кто продержатся дольше всех. Но точно сказать, сколько именно, к сожалению, нельзя — это очень сложный вопрос.

— Как дела у ваших «Химок»? Знаю, вы бывали на их матчах.
— Наши «Химки» держатся. В этом году они заняли второе место в Суперлиге. Помню, в середине сезона были, по-моему, на 10-м месте. Мне тогда как раз звонил Витя Заряжко, и я ему сказал:

«Витя, всё. Вы сейчас проигрываете, я забираю тебя к себе в команду». Мы уже предварительно обо всём договорились, а через два месяца я смотрю — они, блин, уже в финале. Я говорю: «Ну что вы?» Мне, конечно, очень приятно, что, несмотря на все проблемы, баскетбол в Химках не бросили. Пусть он сейчас и не самый сильный в стране, однако он есть, над ним работают, за него переживают. И это мне нравится.

— Ждёте камбэка?
— Я, конечно, жду, но это зависит от ребят и от их руководства.

— Недавно спрашивали представителей Единой лиги. Они сказали, что пока этот вопрос неактуален.
— Там очень много факторов должно совпасть, чтобы команда попала в Лигу ВТБ. Это большой шаг и большая ответственность. Когда туда приходишь и подаёшь заявку, это не история в духе: «Сейчас сезон отыграю, а потом вернусь». Нет, это серьёзный вопрос, это лицо лиги, и я их понимаю. Посмотрим, чем всё закончится. Может быть, у ребят всё-таки появится шанс попасть туда через год или через два.

— Как у вас дела с НБА? Какие новости оттуда доносятся в последнее время?
— Как и все, перед сном пролистываю рилсы — что показали, то и посмотрел. Вот и вся новостная повестка.

— Сейчас кто чаще всего попадается?
— Чаще всего попадаются собаки. Мы завели собаку, и у меня [в ленте] теперь одни собаки. То кинолог её выгуливает, то пишут, чем её кормить, то как она в туалет ходит.

— А из игроков?
— Сейчас идёт Летняя лига. Из игроков я там никого не знаю, кроме Влада Голдина. А так попадаются какие-то хайлайты, но я этих ребят не знаю — их, по сути, никто не знает. Это же Летняя лига: молодые парни, 18-летние, перспективные. Так что ничего особо интересного.

— Ну вот, кстати, по поводу Влада: он продлил контракт, переподписал его. Какие у вас вообще впечатления от него?
— Я бы, честно говоря, хотел увидеть сам контракт. Написал агенту — у нас с Владом один агент, мой уже хороший друг, хотя сейчас он скорее агент Влада, чем мой. Мне было бы интересно посмотреть, как выглядит этот контракт: он односторонний или двусторонний? Да, двусторонний. К сожалению, это не лучший вариант, который мог бы быть. Но, думаю, там есть какие-то договорённости с руководством «Майами» о том, что ему, возможно, будут больше доверять, чем в прошлом году, будут чаще давать играть. Конечно, как ему, так и нам всем, хотелось бы, чтобы он подписал обычный односторонний контракт, закрепился в первой команде и в НБА. Мы за него очень переживаем.

— Егор Дёмин радует?
— Я же говорил, что не смотрю игры. Я вас не обманул. Но в целом вижу, что он постоянно на слуху, набирает очки, но сам я не смотрю — тем более Летнюю лигу. Однако то, что он там закрепился — это здорово. Я уже говорил: всё-таки это восьмой номер драфта. В первую очередь это человек, вокруг которого, скорее всего, будут строить команду, если он себя проявит. Это очень важно и очень круто.

— Главная новость этого лета — баскетбол в НБА, уход Леброна из «Лейкерс». Насколько это стало для вас шоком? Или такое развитие событий ожидалось?
— Человек уже всё показал в баскетболе, всё сделал, придумал то, чего до него не было, и подарил это людям. Все 20 лет наслаждались его игрой, и он вправе сам решать, что делать дальше. Думаю, он просто хочет потихоньку доиграть в родной гавани. Хотя слово «доиграть» в его случае, наверное, не совсем подходит: он играет и бегает лучше, чем некоторые молодые. Поэтому — да, думаю, его карьера уже движется к закату. Я имею в виду не то, что он стал плохо играть или что-то в этом духе. Просто по возрасту уже понятно — ну сколько можно играть в баскетбол?

Леброн говорит «Матушка Россия» после чемпионства в 2016-м

— В какой команде всё-таки ждёте?
— Думаю, в «Кливленде» или в «Майами».

— Вот, кстати, «Кливленд». Была ещё нашумевшая история с празднованием — не буду особо её касаться. Не получила ли она продолжения? Не написал ли вам Леброн: «Я немного замотался»?
— Понимаете, вся эта история с медиа — это когда здесь хотят услышать одно, а потом рассказать совсем другое. Мне не хотелось бы оправдываться, но всё выглядело совсем не так. Я никуда не напрашивался. Это просто вырезанная часть интервью, которая, по сути, сделала меня каким-то подонком.

— Тем, который жалуется. Мне так не показалось. Хотя, наверное, показалось.
— Вот.

— Если возвращаться к россиянам: как вы объясните этот бум? Когда одного выбрали, второго выбрали, Ищенко взяли на драфте. Это радует? И как это можно объяснить?
— Во-первых, в российском баскетболе за последнее время вырос интерес к игре и поднялся уровень индивидуальной подготовки молодых ребят. Что это значит? Это значит, что ребята летом занимаются с тренерами, нанимают специалистов, работают с ними и в сезоне. То есть это уже не так, как раньше: есть команда, есть три тренера, тебе что-то показали, ты побросал, потренировался и ушёл. Сейчас это называется Player Development: ты приходишь, у тебя есть час-два до тренировки, и ты работаешь над разными аспектами игры. И всё это, конечно, даёт большой результат.

Сегодня, наверное, можно сказать, что в НБА реально закрепились только два-три человека, и то не до конца понятно, как именно. Вот Дёмин — это тот случай, про который можно говорить уверенно. Но тем не менее это большой прогресс, серьёзный сдвиг в правильную сторону. Это значит, что скауты начнут чаще смотреть ребят, раньше привлекать их в разные еврокемпы и лагеря, где они смогут себя проявлять, получать уверенность и участвовать в международных турнирах. Это очень важно.

— А в целом уровень — из того, что вы видите — вас не расстраивает, когда приходите на баскетбол? Уровень баскетбола в Единой лиге.
— Нет, в Единой лиге достаточно хороший уровень баскетбола. Наверное, он немного снизился после того, как ребята перестали выступать в Евролиге. Да, действительно, некоторые талантливые мастера к нам не доехали — те, у кого можно было бы поучиться и [от кого] получить опыт, поучаствовать в игре. Однако я вам скажу: тот ЦСКА, который был в этом году, вполне спокойно мог бы играть в Евролиге этим составом и дойти как минимум до «Финала четырёх».

— Когда этого ждать? Какой ваш прогноз?
— Это уже как на Западе решат — когда мозги включат, тогда и будет.

Когда ждать перемен в рубаскете?
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— Хотелось ещё спросить про ваш опыт за океаном. Есть ли что-то, что приятно вспомнить или, может быть, рассказать внукам?
— Как говорит один старый опытный человек: «Вспомнить есть что, рассказывать нечего». На самом деле, есть что вспомнить. Я прожил там довольно долго, у меня там родились двое детей, там у меня много друзей. В общей сложности я провёл в Америке больше 10 лет. Конечно, мне есть что вспомнить, есть любимые места, есть друзья. Было бы глупо это отрицать, когда ты проводишь там столько времени.

— Ну, у вас там легко жизнь складывалась?
— Для себя я выбрал Россию. Я живу здесь, мне здесь действительно нравится. И, наверное, на сегодняшний день в России точно больше плюсов, чем в сегодняшней Америке — вот и всё.

— А как быстро удалось адаптироваться?
— Поначалу было тяжело: я не говорил по-английски, не было друзей. Супруга тогда тоже приехала со мной — ещё не была моей женой. Для неё это тоже был большой шаг: уехать со мной в Америку, не зная, что будет дальше. Однако всё сложилось: мы поженились, появились дети, друзья. Да, было тяжело, но это жизненный путь — каждый проходит его по-своему. Не скажу, что он легче, чем у других. Он был тяжёлый, однако очень интересный и классный. Мне он, так скажем, очень понравился.

— Есть место, куда вам особенно приятно возвращаться?
— Я всегда с удовольствием возвращаюсь из Денвера в Лос-Анджелес. С большим удовольствием.

— Сегодня у нас много музыки, и хотелось бы спросить про ваш плейлист: какие там жанры, исполнители? Что вас привлекает?
— Я, если честно, смотрел, кто сегодня выступает. Но в моём плейлисте из этих артистов никого нет. Разве что у Мота есть пара песен — и всё. В целом у меня музыка, которую молодое поколение, наверное, уже не слушает, за редким исключением.

— Например?
— Да даже не знаю. Сейчас посмотрю… Из последнего вот «Король и Шут» слушал, когда ехал сюда.

Тимофей Мозгов (справа), сезон-2025/2026

Тимофей Мозгов (справа), сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

— Мне кажется, молодёжь тоже слушает.
— Ну да, но сегодня же там не «Король и Шут».

— Нет, сегодня нет, к сожалению.
— Я бы даже сам пошёл. Ещё «Агату Кристи», кстати, можно было бы послушать. Но, знаете, «Агата Кристи» — это всё-таки наши 2000-е, довольно мрачные годы: тогда весь рок был тяжёлый и печальный. Однако это, в общем, близко мне. Вот, кстати, у меня товарищ буквально пару недель назад выпустил альбом — американский, No Name. Всем советую, очень неплохой. Можно показать? Вот, если хотите, Wescos Gild, чувак. Я с ним в зале бегал, в баскетбол играли. Прикольные песенки, я послушал.

А ещё у меня тут почему-то Вахтанг Кикабидзе — видите? Поэтому плейлист у меня очень разный.

— А в Америке вы ходили на концерты?
— Один раз я ходил на Бруно Марса. Когда сыну было лет пять-шесть, он тогда очень любил Бруно Марса. Концерт был в «Барклайс-центре» — огромный, очень крутое шоу. И был такой момент: он два часа пел, пел, пел, а в конце не исполнил свою самую главную песню — не помню, какую именно. Народ уже начал расходиться, а я сыну говорю: «Нет, мы не уйдём, пока ты не услышишь эту песню». И буквально через 30 секунд он выходит, и все такие: «Ну что, уже всё?» А он: «Е-е-е, погнали!» Вот это было очень классное шоу.

— И в завершение — слова напутствия для молодых спортсменов, слова поддержки.
— Что сказать молодым спортсменам? Ребята, самое главное — стремитесь к своей цели и не опускайте руки. Идите к своей мечте. У каждого свой непростой путь, со своими трудностями и людьми, с которыми вы будете сталкиваться на этом пути. Это будут и тренеры, и партнёры по команде, и агенты, и многие другие. Но самое главное — прислушивайтесь к своему сердцу и оставайтесь хорошими людьми. И, конечно, здоровья вам и без травм.

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