«Даллас» вновь собрал редкий по меркам НБА состав. В нём сразу три первых номера драфта

«Даллас» стал участником трёхстороннего обмена с «Оклахомой» и «Атлантой», в результате которого команду усилил первый номер драфта НБА — 2024 Закари Рисашер. Разбираем саму сделку, её последствия для клубов и объясняем, почему «Маверикс» снова в числе самых необычных команд лиги.

Лугенц Дорт оказался центральной фигурой обмена: защитник «Тандер» продолжит карьеру в «Атланте». «Оклахома» же получила выбор во втором раунде драфта-2027, ранее принадлежавший «Чикаго» и побывавший у «Далласа», а также два наиболее ценных пика второго раунда 2031 и 2032 годов от «Хоукс». Кроме того, клуб создал торговое исключение на $ 17,7 млн, которое соответствует окладу Дорта. Для чемпионов 2025 года это логичное продолжение линии на снижение зарплатной нагрузки: ранее «Тандер» обменяли Айзею Джо и Аарона Уиггинса и окончательно вышли из-под второго налогового порога — плюс к этому команда получила дополнительный запас для манёвра при формировании состава.

Закари Рисашер Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

С помощью торгового исключения «Даллас» взял на себя контракт Рисашера стоимостью $ 13,8 млн. В сделке в «Атланту» отправились Райан Нембард и выбор во втором раунде. Даже после этого обмена «Маверикс» сохраняют пространство до налога на роскошь, несмотря на то что в команде 16 игроков со стандартными контрактами. Однако если оценивать обмен через призму активов, техасцы провели его почти безболезненно. Тем временем сам Рисашер, которого два года назад выбрали под первым номером на драфте, не стал ключевой фигурой в «Атланте». За два сезона француз сыграл 142 матча и в среднем набирал 11,1 очка при 3,7 подбора, реализуя 45,7% бросков с игры и 36% трёхочковых. На второй год его роль сократилась, а в плей-офф он получал лишь ограниченное время.

Именно это и сделало сделку возможной. Для «Далласа» обмен выглядит как ставка на игрока, чья рыночная стоимость заметно упала по сравнению с моментом драфта. При этом клуб почти не тронул основную ротацию и не отдал ценные активы на будущее. После прихода Рисашера «Маверикс» снова собрали в составе сразу трёх первых номеров драфта. Сейчас за команду играют Кайри Ирвинг, выбранный под первым номером в 2011 году, Рисашер — первый номер драфта-2024 и Купер Флэгг, возглавивший драфт 2025 года. До обмена Энтони Дэвиса их тоже было трое. По этому показателю «Даллас» сравнялся с «Вашингтоном»: у «Уизардс» также три первых номера драфта — Энтони Дэвис (2012), Деандре Эйтон (2018) и Эй Джей Дибанца (2026). При этом ни у одной другой команды НБА нет больше одного действующего игрока, выбранного под первым номером. В сумме на «Вашингтон» и «Даллас» приходится 42,9% всех действующих первых номеров драфта лиги.

Лугенц Дорт Фото: Alex Slitz/Getty Images

«Атланта» в этом обмене прежде всего укрепила защиту на периметре. Дорт по-прежнему остаётся одним из самых надёжных оборонительных игроков своего профиля в НБА. За семь сезонов в «Оклахоме» он вырос до игрока стартовой пятёрки, попал в первую символическую сборную лучших защитников лиги и помог команде выиграть титул год назад. Да, в прошлом сезоне его индивидуальная статистика немного просела, но именно его защитные качества стали главным аргументом в пользу сделки. В итоге все стороны получили желаемое: «Оклахома» сократила расходы и получила дополнительные пики на драфте, «Атланта» забрала одного из лучших защитников периметра, а «Даллас» выменял бывшего первого номера драфта и заодно снова вошёл в число команд лиги, где сразу три игрока имеют такой статус.