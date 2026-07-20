Дёмин среди лучших, остальные — на добротном уровне. Итоги для россиян в Летней лиге НБА

Летняя лига НБА — 2026 подошла к концу. Чемпионом турнира, в котором все команды обкатывают новичков, стал «Голден Стэйт», обыгравший в финале «Мемфис» со счётом 94:90. Нас же больше интересует то, как проявили себя россияне. Давайте к ним и перейдём.

Егор Дёмин

Егор Дёмин Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

19-летний россиянин полностью оправился от травмы, что и показала Летняя лига. Сначала Егор великолепно провёл мини-турнир California Classic, а уже затем — главный этап. «Бруклин» был в шаге от выхода в «Финал четырёх», но в самой важной игре клуб уступил «Кливленду» — 83:100.

Тем не менее Дёмин в каждой игре Летней лиги набирал минимум 20 очков, добавляя к этому большое влияние с точки зрения построения атак и свои габариты в защите. В последней для «Нетс» игре в главном турнире россиянин не выступал, так как она уже особо ни на что не влияла — клуб дал отдохнуть всем лидерам.

В итоге у Дёмина за пять матчей в Летней лиге и California Classic в среднем 21,8 очка, 5,2 подбора, 3,8 передачи и 1,8 перехвата. С ним на паркете команда улетела на космические «+52» в графе «плюс-минус». Огромное влияние на результат! И всё эти цифры он показал за 25 минут в среднем. Шикарный турнир от нашего таланта. Вишенкой на торте стало то, что известное издание Bleacher Report включило нашего таланта во вторую символическую сборную Летней лиги.

Владислав Голдин

Владислав Голдин Фото: Thien-An Truong/Getty Images

Центровой «Майами» в каждой из игр Летней лиги выходил в стартовой пятёрке. Это говорит о том, что Голдину доверяют в клубе, поэтому во время турнира стало известно о подписании нового двустороннего контракта. Под конец турнира Владислав выдал восемь очков, девять подборов и по одной передаче, перехвату и блок-шоту во встрече с «Торонто» и восемь очков, пять подборов, две передачи, один перехват и один перехват — с «Детройтом».

Статистика Голдина в главном этапе Летней лиги — 8,0 очка, 6,6 подбора, 1,6 передачи и 1,6 блок-шота. В среднем россиянин проводил на паркете около 22 минут и наибольшую разницу делал в защите. Хотя и в атаке был крайне полезен.

Всеволод Ищенко

Всеволод Ищенко Фото: Louis Grasse/Getty Images

Для Ищенко Летняя лига в Лас-Вегасе — первый опыт игры за рубежом, тем более в новой для себя обстановке. Если во время первых матчей Всеволод немного тушевался, то под конец турнира подраскрылся. Во встрече с «Оклахомой» у нашего защитника 12 очков, семь подборов, три передачи и два перехвата, а в заключительном матче он и вовсе выдал топовый перформанс — 15 очков, три подбора, пять передач, один перехват и один блок-шот.

Как видите, Ищенко старается быть полезным в каждом аспекте игры. Статистика не отражает его полный вклад в оборону, где Сева выкладывался на полную, заставив попотеть даже одного из лучших игроков этого драфта и всей Летней лиги Кэмерона Бузера из «Мемфиса». Итоговая статистика россиянина в турнире — 9,6 очка, 4,4 подбора, 3,0 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота. При этом наш талант получал огромное количество игрового времени — в среднем 27,5 минуты.

Виктор Лахин

Виктор Лахин Фото: Scott Marshall/Getty Images

Больше всего среди россиян обделили Лахина. Виктор получал меньше игрового времени и в целом маловато шансов проявить себя — вплоть до последних двух матчей, где он сверкнул достаточно ярко. В противостоянии с «Бруклином» Дёмина центровой «королей» отлично отвечал за отскок, собрав шесть подборов. К этому он добавил четыре очка и одну передачу. Но главным выступлением Лахина стала игра с «Шарлотт» — россиянин выдал дабл-дабл: 12 очков, 11 подборов, три передачи, один перехват и один блок-шот. Шикарное выступление под конец Летней лиги!

В итоге у Виктора в турнире в среднем 4,0 очка, 4,2 подбора, 1,2 передачи и 1,0 блок-шота. Для 11,5 минуты за игру — очень приличная статистка. Если бы Лахин получил больше шансов, то смог бы проявить себя ещё лучше.

Итоги

Дёмин показал себя как лидер «Бруклина», уже переросший Летнюю лигу. У Егора не шёл дальний бросок, зато он показал прогресс в других аспектах — в проходах, завершении в контакте с соперником — и в целом уверенность в действиях выросла. Ждём от нашего таланта всего того же в сезоне НБА.

Голдин был стабильно полезен в каждом матче. Центровой не перетягивал одеяло на себя, а делал лишь то, в чём всегда хорош — защита, заслоны, пик-н-роллы, чтение ситуаций на подборе. Влад точно заслужил двусторонний контракт, и с учётом того, что в «Майами» сейчас не лучшая ситуация с пятыми номерами, он может получить много шансов в основной команде.

Ищенко продемонстрировал, что может быть полезным везде — играл, как в Единой лиге ВТБ. Сева получил больше всего времени среди россиян — получается, тренерский штаб «Далласа» ему доверял. Для 56-го номера драфта НБА наш талант показал отличный перформанс. Остаётся надеяться, что руководство клуба даст контракт Ищенко.

Что же касается Лахина, то это была первая для него Летняя лига, потому что прошлую он пропустил из-за травмы. «Кингз» сначала обкатывали своих главных проспектов, а когда дали шанс Виктору, то, скорее всего, поняли, что он ничем не хуже тех, кто играет по 25+ минут. В качестве второго-третьего центрового россиянин выглядел просто отменно: приносил много пользы на обеих сторонах паркета, не тушевался и действовал уверенно. Возможно, Лахин кому-нибудь приглянулся и тоже получит двусторонний контракт. Будем верить в это!