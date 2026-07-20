УНИКС шумит, новички и остальные усиливаются. Как изменилась Единая лига за неделю

Продолжаем освещать для наших читателей самые яркие переходы и продления соглашений в Единой лиге ВТБ. Что было интересного за последние семь дней?
Каждую неделю УНИКС засыпает нас новостями. Эта не стала исключением. Ряды клуба пополнил Евгений Бабурин, с которым подписали контракт на один сезон. Так как «Пари НН» не будет выступать в следующем чемпионата Единой лиги, многолетний капитан сменил прописку. На этом новички не закончились, так как Дмитрий Узинский перебрался из «Зенита» в команду из Татарстана. Срок соглашения — один год. Также УНИКС пополнил Макар Коновалов, контракт на один сезон. Казань покинул Александр Стуленков, отправившийся в грозненское «Динамо».
Новичок Единой лиги владивостокское «Динамо» активно комплектует состав на предстоящий сезон. Команда продлила контракт с Павлом Захаровым, а также подписала соглашение с ещё одним легионером — Джейленом Блэкмоном. Ещё клуб оформил соглашение с Олегом Акрамовым, который находился в системе ЦСКА. К 23 годам форвард успел побывать в различных арендах, но теперь — полноценный переход.
Евгений Бабурин
Фото: Единая лига ВТБ
«Автодор» долгое время оставался в стороне, однако настало время подписания первого легионера — форвард Кёртис Холлис получил однолетний контракт с клубом. Это всего лишь третий новый игрок для саратовской команды перед предстоящим сезоном.
«Уралмаш» «своровал» Даниила Абрамова из ЦСКА-2. Теперь у уральцев в составе есть молодой и перспективный бигмен. Правда, пришли и плохие новости: клуб покинул Кирилл Писклов, выступавший за уральцев последние шесть лет. Теперь защитник будет играть за грозненское «Динамо».
Ещё переходы и подписания:
- Сергей Балашов продлил контракт с МБА. Соглашение заключено на сезон-2026/2027;
- Владислав Трушкин продлил контракт с МБА. Опытный форвард останется в Москве на один сезон;
- «Зенит» активировал опцию продления контракта с Сергеем Карасёвым. Опытный снайпер задержится в Санкт-Петербурге как минимум на следующий сезон.
Слухи:
- Артём Пивцайкин перейдёт из «Самары» в МБА («Перехват»);
- «Уралмаш» активно интересуется Ильей Кривых из «Зенита» («Перехват»);
- «Динамо» Владивосток подпишет бывшего игрока «Автодора» Малика Ньюмэна, которого саратовский клуб отстранил в концовке прошлого сезона из-за обнаружения в крови запрещённых веществ («Перехват»);
- Ксавьер Мун договорился о расторжении контракта с «Зенитом» («Спорт-экспресс»);
- Данила Походяев останется в «Самаре» («Перехват», «Спорт-экспресс»).