УНИКС шумит, новички и остальные усиливаются. Как изменилась Единая лига за неделю

Продолжаем освещать для наших читателей самые яркие переходы и продления соглашений в Единой лиге ВТБ. Что было интересного за последние семь дней?

Каждую неделю УНИКС засыпает нас новостями. Эта не стала исключением. Ряды клуба пополнил Евгений Бабурин, с которым подписали контракт на один сезон. Так как «Пари НН» не будет выступать в следующем чемпионата Единой лиги, многолетний капитан сменил прописку. На этом новички не закончились, так как Дмитрий Узинский перебрался из «Зенита» в команду из Татарстана. Срок соглашения — один год. Также УНИКС пополнил Макар Коновалов, контракт на один сезон. Казань покинул Александр Стуленков, отправившийся в грозненское «Динамо».

Новичок Единой лиги владивостокское «Динамо» активно комплектует состав на предстоящий сезон. Команда продлила контракт с Павлом Захаровым, а также подписала соглашение с ещё одним легионером — Джейленом Блэкмоном. Ещё клуб оформил соглашение с Олегом Акрамовым, который находился в системе ЦСКА. К 23 годам форвард успел побывать в различных арендах, но теперь — полноценный переход.

Евгений Бабурин Фото: Единая лига ВТБ

«Автодор» долгое время оставался в стороне, однако настало время подписания первого легионера — форвард Кёртис Холлис получил однолетний контракт с клубом. Это всего лишь третий новый игрок для саратовской команды перед предстоящим сезоном.

«Уралмаш» «своровал» Даниила Абрамова из ЦСКА-2. Теперь у уральцев в составе есть молодой и перспективный бигмен. Правда, пришли и плохие новости: клуб покинул Кирилл Писклов, выступавший за уральцев последние шесть лет. Теперь защитник будет играть за грозненское «Динамо».

Ещё переходы и подписания:

Сергей Балашов продлил контракт с МБА. Соглашение заключено на сезон-2026/2027;

Владислав Трушкин продлил контракт с МБА. Опытный форвард останется в Москве на один сезон;

«Зенит» активировал опцию продления контракта с Сергеем Карасёвым. Опытный снайпер задержится в Санкт-Петербурге как минимум на следующий сезон.

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