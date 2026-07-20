Что нужно Вембаньяме, чтобы заработать $ 1 млрд? Игроку не из США в НБА с этим сложнее

В 22 года французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма уже демонстрирует зрелость и лидерские качества, которым могли бы позавидовать и некоторые опытные игроки. Спортсмен становился самым молодым обладателем награды лучшему оборонительному игроку в истории НБА, каждый сезон лидирует по блок-шотам, обновляет личные рекорды по очкам и подборам, а также помог «Сан-Антонио» выйти в финал НБА в своём первом же плей-офф.

Несмотря на огромные ожидания и внимание к своей персоне, спортсмен зачастую сохраняет спокойствие и показывает редкую для своего возраста психологическую устойчивость. Подтверждением правильности такого подхода может служить и новый контракт Вембаньямы с «Сан-Антонио». Соглашение рассчитано на пять лет, а заработает по нему молодой баскетболист $ 252 млн.

Виктор Вембаньяма Фото: Aurore Marechal/Getty Images

Цифра внушительная, однако француз мог претендовать на куда более существенную сумму. По правилам НБА Виктор имел право на супермаксимальное соглашение в $ 303 млн, но сознательно отказался от этой опции, оставив на столе около $ 50 млн. Цель проста: сохранить гибкость платёжной ведомости «Спёрс», чтобы руководство смогло продлить молодых звёзд и удержать костяк команды, дошедшей до финала НБА.

Впрочем, думать о недополученном Вембаньяме точно не стоит, и своё он наверняка возьмёт с лихвой. Семикратный чемпион НБА Роберт Орри придерживается аналогичной позиции. Не так давно бывший игрок заявил, что Вембаньяма гарантированно станет миллиардером, однако основную часть состояния сформирует не американский рынок.

Роберт Орри семикратный чемпион НБА «Это прозвучит странно, но из-за того, что он не из США, будет довольно сложно понять, какие рекламные возможности у него будут здесь, в Штатах. Зато за пределами Америки — в той же Европе — он разнесёт всех. Думаю, он станет миллиардером, однако не благодаря американскому рынку. В Европе у него гораздо больше возможностей — там твоё лицо помещают буквально повсюду».

Конечно, такие звёзды, как Майкл Джордан, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс, построили свои состояния не только благодаря выдающейся игре. Каждый из них — американец, что делает их идеальными амбассадорами для внутреннего рынка. Вембаньяма же идёт другим путём: как иностранная суперзвезда он находится под пристальным наблюдением, и любой спорный эпизод медиа готовы мгновенно превратить в повод для критики.

Однако француз делает всё абсолютно правильно. Жертвуя сиюминутной выгодой в контракте ради перстней, Вемби выстраивает долгосрочное наследие. Если центровой продолжит доминировать на паркете и собирать титулы, его медийный масштаб неизбежно пробьёт любые барьеры. В конечном счёте статус лица НБА, к которому Виктор сейчас так успешно стремится, может обеспечить ему в США такие рекламные соглашения, которые превзойдут контракты большинства местных звёзд.