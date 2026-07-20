Отпуск по-королевски. Майкл Джордан вызвал ажиотаж на концерте Бруно Марса в Милане

Шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан редко радует поклонников публичными появлениями, однако его текущий европейский отпуск принёс немало сюрпризов. Отдых легендарного баскетболиста и его супруги Иветт Прието в Европе длится уже около месяца: пара стартовала ещё в июне с греческого острова Кефалония, затем отправилась на Сицилию на борту суперъяхты M’BRACE стоимостью $ 115 млн, а последней на данный момент остановкой в Италии стал Милан.

За годы после завершения карьеры Джордан стал не просто легендой баскетбола, а глобальной иконой. Его шесть чемпионских титулов НБА в составе «Чикаго Буллз», два олимпийских золота и созданный вокруг имени Jordan бренд сделали его одной из самых узнаваемых фигур в истории спорта. Поэтому даже обычный вечер на концерте для поклонников превращается в настоящее событие.

В Милане Майкл вместе с женой неожиданно для поклонников посетил концерт Бруно Марса. В объективы фанатов на стадионе «Сан-Сиро» легендарный баскетболист попал в абсолютно непринуждённой обстановке: Его Воздушество спокойно наблюдал за шоу из толпы с напитком в руке, пока вокруг собирались желающие сделать фотографию со своим кумиром. Впрочем, к повышенному вниманию окружающих Эм Джею не привыкать. Даже спустя более 20 лет после завершения игровой карьеры Джордан остаётся одним из самых популярных спортсменов планеты.

Майкл Джордан и Бруно Марс Фото: из личного архива Бруно Марса

Позже сам 16-кратный обладатель премии «Грэмми» выложил в соцсетях совместное фото с Майклом, лаконично подписав его: «За кулисами в Милане с величайшим игроком всех времён». Публикация вызвала большой отклик среди поклонников музыканта, а в комментариях отметился даже президент UFC Дана Уайт, написавший: «Два моих самых любимых человека».

Музыка давно занимает особое место в жизни Джордана. Ещё в конце 1990-х он получал предварительные версии альбомов от исполнителей, чтобы слушать их перед матчами финала НБА. Концерт в Милане стал частью мирового тура Бруно Марса в поддержку нового альбома The Romantic. Для самого Марса это важный этап карьеры: обладатель 16 премий «Грэмми» остаётся одним из самых успешных артистов своего поколения, а его шоу традиционно собирают многотысячные аудитории по всему миру.

Для семьи Джордана этот вечер стал ярким завершением итальянских каникул: вместе с Майклом и Иветт в поездке также участвовали их сын Маркус и другие родственники. После отдыха в Европе легендарный баскетболист вернётся к своим многочисленным бизнес-проектам, среди которых — участие в NASCAR-команде 23XI Racing.