Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты

Летняя лига НБА в Лас-Вегасе подошла к концу: чемпионом стал «Голден Стэйт». Но куда интереснее не победа «Уорриорз» сама по себе, а то, как в турнире проявили себя четверо российских баскетболистов — Егор Дёмин из «Бруклина», Владислав Голдин из «Майами», Всеволод Ищенко из «Далласа» и Виктор Лахин из «Сакраменто». Комментатор Единой лиги ВТБ и НБА Алексей Логунов в разговоре с «Чемпионатом» подвёл итоги их выступлений, оценил, кто из ребят действительно ближе всех к НБА, у кого шансы закрепиться за океаном выглядят наиболее реальными и можно ли считать этот турнир шагом вперёд для российского баскетбола.

— Четыре россиянина одновременно играли в Летней лиге — такого ни разу не было. Если по горячим следам, как оцените этот турнир для нашей страны? Это успех, прорыв или просто рабочая рутина?

— Ближе к успеху, чем к прорыву, учитывая период засухи в отношении присутствия наших игроков в НБА. Турнир сам по себе плюшевый, но со своей задачей для команд лиги справляется всё так же хорошо. Этот успех парней сильно увеличил цитируемость в наших спортивных СМИ. Ребята от этого выиграли, НБА в плюсе, в плюсе и сам баскетбол. Важно продолжать, потому что к началу регулярки уже никто не вспомнит про Летнюю лигу и даже кто её выиграл.

— У игроков были совершенно разные задачи: Дёмин — лидер «Бруклина» с 20+ очками в каждом матче: Ищенко только вкатывался после драфта, Голдин отбивал новый двусторонний контракт, а Лахин и вовсе боролся за минуты. Насколько вообще корректно сравнивать их выступления, если исходные условия были такими разными?

— Думаю, сравнивать стоит не друг с другом, а между их версиями годичной давности. Главное преобразование в стилистическом плане произошло у Дёмина: с его габаритами он может играть и второго, и третьего номеров, если доберёт в атлетизме — может, Ищенко «даст ему взаймы» немного. Игра в защите не понравилась, но Дёмин показал уверенность в броске при плохой реализации. И первое здесь важнее. Дёмин ожидаемо прощается с позицией разыгрывающего. Второй год — один из важнейших, конкуренция выросла. Важно остаться здоровым и конкурировать.

Ищенко удивил больше всех, так как самый свежий за океаном. Его атлетизм, который позволял совершать «коуст-ту-коуст» не удивил, как и ментальная готовность, ведь он уже играл на высоком уровне. А вот доверие штаба, его навык пасовать и оборона впечатлили. Голдин получил очередную двусторонку, что лучше всего отражает реальность. Влад расположился около входа в лигу. Выступления Лахина, к сожалению, пока не могу считать релевантными для оценки — играл с проигранной конкуренцией, да и его плейстайл не приживётся в НБА. У всех своя дорога.

— Летняя лига — это всегда своего рода микс из новичков, второгодок и ребят, борющихся за контракты. Как вам общий уровень конкуренции в этом году, российские игроки на этом фоне смотрелись достойно или были моменты, когда уровень НБА оказывался для них слишком высок?

— Не стану оценивать весь уровень игроков, так как диапазон очень широк. 40% игроков в Летней лиге можно смело поменять и ничего не изменится, так как очевидно, что они не тянут даже уровень G-лиги. У каждого россиянина есть слабые места: у Влада это подвижность и скорость принимаемых решений при игре на щите, у Дёмина — ужасная защита, у Ищенко — отсутствие столь необходимого стабильного дальнего броска, у Лахина — физика. Но слабые места есть у всех. Важно быть нужным команде со своим функционалом. Выступление считаю более чем достойным, однако не верю, что в НБА задержаться смогут хотя бы трое из них.

— Все четверо — с абсолютно разным бэкграундом: кто-то из NCAA, кто-то из Европы, кто-то уже был в системе клуба. У кого из них адаптация к американскому стилю прошла наиболее гладко, а кому было тяжелее всего?

— Больше всего доверия и времени на адаптацию получил и получает Егор Дёмин — с запасом. Уже много где доказал свой уровень, и в его успех поверить проще всего. Голдин прошёл длительный студенческий цикл, что даёт ему явное преимущество. Ищенко сложно оценить, но от того и самый любопытный кейс для наблюдения. У Лахина с адаптацией к современному баскетболу за океаном тяжелее всего. Люди уезжают играть в Пуэрто-Рико не от грандиозной адаптации.

— Ищенко — новичок драфта-2026 (56-й пик), Голдин только что подписал новый двусторонний контракт, а Дёмин уже второй год в системе «Бруклина». Насколько для каждого из них эта Летняя лига была определяющей с точки зрения карьерных перспектив?

— Полагаю, что в случае провала в Летней лиге гарантированно получил бы ещё один шанс лишь Егор Дёмин. Определяющим будет для него сезон с высокой конкуренцией. Ищенко хоть сейчас может вернуться в Единую лигу ВТБ и получить спот стартёра без сомнений. А вот Голдин и Лахин — под вопросом. Влад попал в хорошую организацию, где умеют работать с незадрафтованными. Но дальше всё в его руках. Он свой шанс использовал, а Виктор — пока нет. Так что самый определяющий эффект был для Лахина. Затем Влад, чуть меньший — для Севы и вообще мало чего значил — для карьеры Егора.

— Если подводить черту: этот турнир для России — шаг вперёд или мы остались на том же месте, что и год назад?

— Шаг вперёд был определённо сделан для всех молодых боллеров из нашей страны. Им слишком много раз показали, что попасть в НБА — реально. Важно много работать и немного везения. Но переоценивать Летнюю лигу всё же не стоит. Довольствоваться ей никто не станет.

Егор Дёмин: самый яркий из российских участников

Егор Дёмин Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

— Дёмин набирал 20+ очков в каждом матче, был лидером «Бруклина» и самым результативным игроком команды в нескольких встречах. Отмечают прогресс в игре на проходе и использовании мышечной массы для прорыва в «краску». Что в его игре вас порадовало больше всего?

— Вообще, очень ожидаемо, что от него хотели видеть больше разнообразия в атаке. Играть без мяча он умел и прежде, а вот так драйвить в «краску» — отнюдь. В этой решительности нуждался как главный тренер Жорди Фернандес, так и сам Егор, чтобы быть более опасным. Дёмину предстоит много работать над защитой, чтобы не оказаться мишенью для соперника, и добирать мышечную массу, однако ментальное взросление в лиге ощущалось слишком сильно, чтобы не отметить его. Он уже достаточно хорош, чтобы не играть в Летней лиге, но ему надо было убедиться в этом.

— Главная проблема — дальний бросок: 28,9% из-за дуги. В некоторых матчах были неоднозначная игра и много потерь. Что его сдерживает на данном этапе?

— Проблемы никакой нет. Это естественный ход развития. Да, у кого-то изначально нет с этим проблем, но есть другие. И если игроку со 185 см никак не решить проблему с ростом, и надо компенсировать, то Дёмин может всё исправить. Бросал смело, а процент на дистанции четырёх-пяти игр мало кто оценивает из тренерского штаба. Кто боится ошибок — тот не развивается.

— Дёмину дали отдых в последнем матче. Это знак доверия или он уже сделал всё, что мог? Чего он заслуживает по итогам этого турнира?

— Дёмин не играл, как и многие игроки, потому что турнирные задачи решены и руководству нужно дать игровое время другим парням в попытке рассмотреть их получше. Это никак не связано с доверием. Формат турнира.

— Через три года Дёмину будет 24-25 лет. Это возраст, когда ты либо уже твёрдый игрок ротации в НБА, либо уехал в Европу. Какой сценарий вам видится более реальным?

— Если всё будет развиваться так, как видит большинство аналитиков, он закрепится в НБА минимум на семь-восемь лет. При таком росте, понимании игры и броске всё в его руках. Но что не сильно контролируется порой — это здоровье. Единственное, что может выбить его из лиги — травматичность. Лига не прощает проблем со здоровьем, если ты не Джоэл Эмбиид.

Владислав Голдин: мощный центровой с шансом закрепиться

Владислав Голдин Фото: Louis Grasse/Getty Images

— Голдин — центровой с хорошим чувством позиции под щитом: в игре с «Торонто» девять подборов за 27 минут, в матче с «Кливлендом» — восемь. Что вообще в его игре выглядит стабильно и надёжно?

— Сколько смотрел игр «Майами» как их фанат — Влад ставит очень хорошие заслоны и знает, что делать после них. Партнёры не всегда могут заиграть его как зависимого от них игрока. Но свою часть Влад выполняет, что доказывает очередной оффер от руководства. Голдин мог собирать по пять-шесть подборов, но при этом ставить лучше бокс-ауты для партнёров и заслужить больше похвалы от продвинутого зрителя.

— Результативность относительно скромная — 8,6 очка за матч. Для центрового, который претендует на место в ротации, это мало? В чём главная проблема Голдина прямо сейчас?

— Очки не определяют качество игры Владислава. Минуты на площадке будут определять. Если он играет, значит, с ним команда выглядит лучше. Голдин недостаточно хорош в защите один на один против крупных игроков. Слишком много им позволяет. Непостоянство работы мотора. Главная проблема Голдина — высокая конкуренция. А по игре — мобильность перемещений.

— Двусторонний контракт подписан. Это его второй сезон в системе «Майами». Чего он добился в этой Летней лиге — подтвердил свой статус или есть риск, что «Майами» не станет переводить его на полноценный контракт?

— Двухсторонний контракт от «Хит», которых они имеют лишь три штуки, доказывает, что «Майами» его ценит и не хочет отпускать в чужие руки. Они в него вкладывались весь прошлый сезон и оценили работу здоровяка. Летняя лига лишь подтвердила, что он стоит своего места, но пока не в основе. Да, он может не получить полноценный контракт, однако если посмотреть на последние несколько лет, то «Майами» каждый год кого-то поднимал с двухсторонки на гарантированное соглашение. Тенденция хорошая. Но плохая состоит в том, что «Майами» хочет бороться за чемпионство. А значит, конкуренция в составе становится ещё выше. Попади он в «Бруклин» к Дёмину, где победы стоят не на первом месте, он мог бы получать больше игровой практики.

— Голдину уже 25 лет. Для центрового некритично, но это и не юный возраст. Через три года ему будет 28. Он останется у тому моменту в НБА или это окажется пиком его карьеры в Европе?

— По моим ожиданиям, Владислав сам начнёт рассматривать предложения из Европы и России, если не сможет получить стабильную игровую практику и хорошие деньги в США. У всех есть свой предел терпения, и чем ближе к 30 годам, тем его меньше. А пока он ещё пытается реализовать детскую мечту.

Всеволод Ищенко: турнир, который многое показал

Всеволод Ищенко Фото: Louis Grasse/Getty Images

— Ищенко продемонстрировал универсальность. В одном матче отдал семь передач, в другом — собрал семь подборов. Отмечают его роскошные ассисты и уверенную игру. А что вас больше всего впечатлило?

— Всеволод понравился как раз необходимой для игры на своей позиции универсальностью. Фанатов «Маверикс» он впечатлил своей неиссякаемой энергией. Порой он был везде на корте, боролся за мячи, цеплялся, мешал, хаслил. Это не отражается в цифрах, но дарит ощущение, что игрок очень любит баскетбол и выкладывается.

— В одном матче 15 очков, в другом — шесть. Как новичку ему не хватает стабильности. В чём его главная слабость на данный момент?

— На мой взгляд, у Ищенко слабость может проявиться в его сильной стороне — атлетизме. Сколько раз наблюдали: когда игрок слишком большую ставку делает на атлетизм, то другие аспекты его игры страдают. Если в России он разрывал, то в НБА его физические данные могут показаться заурядными. Если он сможет играть с той же самоотдачей, учиться у всех, кто его окружает, и сформирует хотя бы 35% реализации из-за дуги на двух-трёх попытках и 15-18 минут игры — это будет великолепно.

— Ищенко — 56-й пик. Столь низко выбранные игроки редко закрепляются в НБА. Сделал ли он достаточно в Летней лиге, чтобы «Даллас» поверил в него и дал шанс в основном составе, или его ждут G-лига и двухсторонний контракт? Или вообще поиграет за «Локомотив-Кубань» годик?

— Не знаю планов «Далласа», но я бы не сказал, что его игра должна была убедить руководство без сомнений дать ему хотя бы двухсторонний контракт. А если и предложило бы, то Всеволод может вернуться в Россию в систему «Локо», продолжать играть, права же на него останутся у «Далласа». И что будет дальше — время покажет.

— Ищенко 21 год — второй самый молодой из всех после Дёмина. Через три года ему 24. Это возраст расцвета для защитника. Он будет в НБА или останется в Европе?

— Я не знаю взглядов Ищенко. Может, он, как Голдин, захочет остаться в США, будучи молодым, и биться за место под солнцем. Либо вернётся в Россию в комфортную среду, играя много и получая кратно больше, при этом за ним станут следить плотнее уже по всему миру.

Виктор Лахин: есть ли у него перспектива за океаном?

Виктор Лахин Фото: Scott Marshall/Getty Images

— Виктор Лахин в матче с «Бостоном» за 13 минут сделал три блок-шота. В игре с «Шарлотт» оформил дабл-дабл и «+8». Лахин — классический центровой-защитник. Что в его игре цепляет?

— Не сказал бы, что для текущей игры в США Виктор классический здоровяк. В его игре меня, признаться, ничего не цепляет. Он умеет всего понемногу, но недостаточно, чтобы выделиться. Он мог провести один-два хороших матча. Впечатление складывается такое, что Виктор — идеальный игрок для ротации в G-лиге. А это не предел мечтаний.

— Мало игрового времени — в одном из матчей всего минута на площадке. Для центрового в НБА это серьёзный сигнал. В чём причина недоверия к нему?

— Получал мало времени Виктор из-за высокой конкуренции в «Сакраменто». Пожалуй, худшее место для попытки закрепиться на позиции центрового за спинами Максима Рейно и Дилана Кардуэлла. Оба игрока получили много опыта в основе в прошлом сезоне из-за травмы Сабониса, и ловить там, откровенно говоря, Виктору нечего. Одного матча, тем более в Летней лиге, чертовски мало, чтобы запомниться. Особенно когда победа в игре ни на что не влияла.

— Лахин «хлопнул дверью» в последней встрече. Но хватит ли одного яркого матча, чтобы получить двусторонний контракт? Как вы оцениваете его шансы остаться в системе НБА?

— Ожидаю возвращения Виктора в Россию. Он получил клёвый опыт, который мало кому доступен. Но больше всего шансов заработать приличные деньги он получит в России или в Европе.

— До Летней лиги у четырёх россиян были совершенно разные стартовые условия. Дёмин был второгодкой с контрактом, Голдин оказался в статусе игрока с двусторонним контрактом, Ищенко пришёл в лигу как 56-й номер драфта, а Лахин приехал без драфт-статуса и с задачей просто выжить в конкуренции. Но на площадке каждый сумел выделиться по-своему. Дёмин стабильно набирал больше 20 очков, Голдин добился нового контракта, Ищенко привлёк внимание передачами, а Лахин красиво закрыл турнир дабл-даблом. И тут уже неизбежно встаёт вопрос о российском баскетболе в целом. Это признак выстроенной системы или всё же история про единичные исключения?

— Никакой выстроенной системы в России нет — чтобы игроки поднимались по вертикали и регулярно уезжали в США. Можно по-разному относиться к западному миру, но если хочешь признания, денег и проверить себя лучшим образом — надо лететь в НБА. Какое-то время вижу тенденцию отъезда наших игроков в колледжи США, однако лишь единицы идут дальше. Чуть чаще стали ездить в Испанию, которая отличается блестящей подготовкой ко взрослому баскетболу: Дёмин, Фролов, Савков и так далее. Исключениями не назову, но и слово «система» звучит слишком громко. Напомню, в НБА играет лишь один человек, а в Евролиге — 0. Вот такая «система».