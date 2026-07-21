Генетика боксёра и характер лидера. Ищенко дал интервью в Техасе и всех впечатлил

В июне 2026 года российский защитник Всеволод Ищенко был выбран на драфте НБА клубом «Даллас Маверикс». Вскоре после этого игрок прибыл в США, где принял участие в матчах Летней лиги. Наш спортсмен здорово проявил себя и поразил местных болельщиков и экспертов. Но главное — Всеволод оставил хорошее впечатление у тренерского штаба техасской команды. Недавно россиянин дал интервью техасскому изданию The Smoking Cuban, в котором раскрыл секрет своей неуступчивости и высокой интенсивности на паркете.

Как указал автор материала, таких игроков можно редко встретить. Обозреватель охарактеризовал качества россиянина как редкие для новичка, ещё не выступавшего в НБА, и назвал его настоящей находкой конца второго раунда драфта. В Летней лиге габаритный защитник выделился цепкой защитой — в частности, в матче с форвардом «Мемфиса» Камероном Бузером, — и способностью приносить пользу в разных компонентах игры.

По словам Ищенко, его физические данные во многом связаны с генетикой и достались ему от отца, который в молодости занимался любительским боксом в Тамбове: «Чисто генетически у меня от него длинные руки. Так что это мне немного помогает».

Ищенко действительно выделяется сочетанием габаритов, физической мощи и неуступчивого характера. При росте 203 см он обладает хорошей мобильностью и размахом рук (213 см), что позволяет ему быть универсальным защитником.

Польза даже без броска

Всеволод Ищенко в Летней лиге НБА Фото: Louis Grasse/Getty Images

Даже когда бросок не идёт, 21-летний игрок находит способы приносить пользу команде. В Лас-Вегасе Ищенко показал, что может здорово работать на щитах, хорошо видит площадку и создаёт проблемы соперникам в защите. В заключительной игре Летней лиги с «Нью-Йорк Никс» Всеволод набрал 15 очков, сделав три подбора, семь передач, один перехват и один блок-шот.

«Каждый игрок хочет набирать очки, каждый пытается проявить себя. Но что касается меня, когда я чувствую трудности с броском, то стараюсь ощутить игру через другие вещи. Например, через контакт в защите, подбор, передачи — и благодаря этому ко мне возвращается уверенность», — сказал Ищенко.

Тренерский штаб «техасцев» отмечает, что Ищенко выделяется среди других молодых игроков дисциплиной, готовностью выполнять работу, которую болельщики часто не замечают, и желанием учиться.

«Сева — настоящий боец. Ему очень нравится принимать вызов в защите, он не боится физического контакта. Любит бороться на чужом щите, ставить спину, бросаться за ничейными мячами — делать все эти мелочи. Он очень требователен к себе, у него высокие ожидания. Он приходит раньше всех и уходит последним, много работает и сам просит обратную связь», — отметил главный тренер «Маверикс» в Летней лиге Джо Бойлан.

Бойцовские качества Ищенко и вправду являются его неотъемлемой частью. На протяжении минувшего сезона Единой лиги ВТБ это бросалось в глаза особенно часто, в том числе в матчах плей-офф, где 21-летний игрок демонстрировал лидерские качества.

На максимум каждый раз

Всеволод Ищенко в Летней лиге НБА Фото: Пресс-служба «Далласа»

Всеволод убеждён, что успешная игра в защите зависит не столько от технических навыков, сколько от настроя и способности читать действия соперника на шаг вперёд: «Я просто стараюсь выкладываться на максимум каждый раз. Для игры в защите не нужны особые навыки — только желание. Ты просто пытаешься предсказать, что произойдёт дальше».

Как справедливо заметил Бойлан, именно качества, которыми обладает Ищенко, часто помогают игрокам, которых недооценивали или не замечали. Нашего защитника же заметили и, судя по всему, довольны результатом. Опора на семейные ценности и дисциплину, заложенную отцом, уже помогла Всеволоду закрепить за собой статус одного из самых перспективных молодых российских игроков, а теперь помогает быстрее адаптироваться в США. Впереди у спортсмена — тренировочный лагерь «Далласа», где ему предстоит доказать право на место в ротации техасского клуба.