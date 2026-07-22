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Егор Дёмин вошёл во вторую символическую сборную Летней лиги НБА 2026 и стал первым россиянином в пятёрке турнира

Уникальный случай для россиян в НБА! Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
Артемий Берстенев
Егор Дёмин — в символической пятёрке Летней лиги
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Грех не рассказать об очередном достижении нашего баскетболиста.

Егор Дёмин вошёл во вторую символическую сборную Летней лиги НБА — 2026. Российский защитник «Бруклин» стал первым игроком из России, который попал в одну из символических пятёрок турнира. Составы появились после окончания матчей в Лас-Вегасе. Помимо Дёмина, во вторую пятёрку включили Седрика Кауарда («Мемфис»), Хамана Малуача («Финикс»), Лиама Макнили («Шарлотт») и Зайона Пуллина («Миннесота»). Игроков выбирали представители всех 30 клубов НБА по итогам турнира.

Егор Дёмин Подробнее

Дёмин завершил Летнюю лигу со средними цифрами 21,0 очка, 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,3 перехвата за матч. По очкам и результативным передачам он стал лучшим в «Бруклине». Его реализация составила 42,6% с игры и 30% из-за дуги.

В сравнении с прошлогодним турниром Дёмин серьёзно прибавил в нескольких аспектах. Он стал увереннее играть с мячом, чаще сам организовывал моменты в позиционном нападении и лучше использовал свои физические данные. После работы над силой и функциональной готовностью Егор стал лучше выдерживать контакт, а это напрямую сказалось на количестве его результативных проходов и на качестве игры возле кольца. При этом он сохранил свою роль в создании атак и по-прежнему был одним из главных распасовщиков команды в плане поиска моментов для партнёров. К слову, похожий прогресс заметен и в обороне: 2,3 перехвата в среднем за игру. На турнире Дёмин регулярно читал передачи соперника, перекрывал линии и успевал помогать, благодаря чему «Нетс» получали дополнительные владения.

Егор Дёмин (справа), Летняя лига НБА — 2026

Егор Дёмин (справа), Летняя лига НБА — 2026

Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Символические пятёрки Летней лиги составляют много лет, и это считается официальным признанием лучших игроков турнира. В отличие от наград за отдельные матчи, попадание в такую сборную отражает вклад на протяжении всего турнира. Российские баскетболисты не раз участвовали в Летней лиге, но до нынешнего года ни одному из них не удавалось войти в число лауреатов. Для «Нетс» же выступление Дёмина стало одним из главных итогов турнира: команда находится в стадии перестройки, а развитие молодых игроков для неё особенно важно. Россиянин же сумел максимально эффективно распорядиться предоставленным временем, доказав, что умеет быть полезным и в нападении, и в организации игры, и в защите.

Следующий этап — тренировочный лагерь и предсезонка, где конкуренция за минуту в ротации обещает быть куда выше, а лето 2026-го стало важной вехой в карьере российского защитника: место во второй символической сборной Летней лиги — первое подобное достижение для россиянина и один из самых заметных личных успехов наших игроков в турнирах НБА межсезонья.

Подробная оценка наших в Летней лиге НБА — 2026:
Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
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Что показали россияне в Летней лиге НБА? Честно смотрим на их результаты
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