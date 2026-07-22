Вышло очень неловко. «Майами» случайно анонсировал переход Леброна?

В соцсетях «Майами» ненадолго появился ролик, намекавший на возможное возвращение Леброна Джеймса. Запись вскоре удалили и стала приватной, но она успела разойтись по болельщикам и североамериканским медиа. Это снова подогрело разговоры о будущем четырёхкратного чемпиона НБА. Судя по скриншотам, видео называлось «Пресс-конференция в честь представления Леброна Джеймса». Публикация была запланирована на 27 июля, а в описании баскетболиста приветствовали как игрока «Хит». Обычно клубы НБА используют такой формат при официальном объявлении о подписании новичка.

Так называемый анонс Фото: Скриншоты

Как уже отмечалось, запись вскоре исчезла из общего доступа, однако ни «Майами», ни представители Джеймса официальных комментариев так и не дали. Из-за этого до конца неясно, была ли это техническая ошибка при работе с медиаматериалами или публикация действительно была связана с подготовкой к возможному переходу. При этом один из клубных журналистов всё же сообщил, что дело оказалось в ошибке медиаотдела. Само же будущее Леброна остаётся одной из главных тем нынешнего межсезонья: по данным американских СМИ, форвард рассматривает несколько вариантов продолжения карьеры, а среди основных претендентов называются «Кливленд», «Майами» и «Филадельфия». Окончательное решение, по имеющейся информации, пока не принято.

Возвращение в «Майами» выглядит логичным с точки зрения биографии Джеймса. Именно в составе «Хит» он играл с 2010 по 2014 год, четыре раза подряд выходил в финал НБА и дважды становился чемпионом лиги. И хотя с тех пор состав заметно обновился, в клубе по-прежнему работают люди, определявшие его курс в тот период, — главный тренер Эрик Споэльстра и президент Пэт Райли.

Если это сообщение о публикации не было техническим сбоем, значит, оно вполне может намекать на то, что клуб уже готовит официальное объявление сделки. При этом никаких подтверждений возможного перехода пока нет. До комментариев со стороны участников переговоров вся история остаётся лишь предположением, основанным на активности в соцсетях клуба. Но, честно говоря, будет забавно, если именно ошибка в итоге окажется пророческой. И тогда этот эпизод ещё долго будут вспоминать как один из самых нелепых фейлов в истории НБА.