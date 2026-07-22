Пришёл в секонд-хенд и озолотился. Как парень в США нашёл куртку легендарного Чемберлена

Уилт Чемберлен — одна из самых ярких фигур в истории НБА. Двукратный чемпион лиги, четырёхкратный MVP регулярного сезона, обладатель 72 рекордов и автор знаменитых 100 очков в одном матче, он на протяжении десятилетий считался символом доминирования в баскетболе. В 1972 году Чемберлен, уже в возрасте 35 лет, помог «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграть чемпионский титул и был признан MVP финала НБА в серии с «Нью-Йорк Никс». А теперь, спустя более чем 50 лет, разминочная куртка легендарного баскетболиста того триумфального сезона неожиданно оказалась в комиссионном магазине.

Разминочная куртка Уилта Чемберлена, проданная на аукционе Фото: sothebys.com

Заполучить ценную находку повезло 19-летнему Куинну Брауну из Орегона. Парнишка уже на протяжении трёх лет занимался перепродажей подержанной одежды, регулярно исследуя секонд-хенды в поисках интересных вещей. В начале этого года во время очередного похода в магазин Goodwill Bins в городке Хиллсборо под Портлендом ему улыбнулась удача: другой покупатель подержал в руках и выбросил обратно в корзину винтажный спортивный предмет внушительного размера. Браун заметил это и отреагировал мгновенно — подняв вещь, он обнаружил на спине легендарную фамилию Чемберлен. Пройти мимо такого раритета опытный перекупщик просто не мог: покупка обошлась ему всего в $ 3,07.

Находка оказалась той самой редчайшей разминочной курткой «Лейкерс» времён финала НБА 1972 года. Браун самостоятельно сличил снимки Чемберлена из Google с оригиналом, а также сверял габариты изделия с другими вещами центрового. Позже вещь заметили представители аукционного дома Sotheby’s, которые вышли на юношу через социальные сети и подтвердили аутентичность артефакта.

Куинн Браун Фото: youtube.com/@InsideEdition

Торги вышли с драматичной развязкой. И хотя эксперты Sotheby’s изначально оценивали раритет в диапазоне от $ 150 тыс. до $ 250 тыс., за полминуты до конца аукциона максимальная ставка составляла $ 70 тыс. Однако на самых последних секундах произошло что-то наподобие броска под сирену и ставка поднялась до $ 89,6 тыс. – она и закрыла торги. Не $ 250 тыс., но итоговая сумма всё равно выглядит невероятным результатом для покупки за $ 3,07. Часть вырученных средств Куинн планирует потратить на путешествие с друзьями во Вьетнам, а оставшиеся деньги — просто сохранить или инвестировать.

Как разминочная куртка из золотой эпохи НБА оказалась среди вещей обычного секонд-хенда в Орегоне, скорее всего, так и останется нераскрытой тайной. Можно лишь порадоваться за Куинна Брауна, который благодаря внимательности, знанию истории баскетбола и умению распознавать настоящие раритеты сумел превратить случайную находку стоимостью $ 3,07 почти в $ 90 тыс.