В НБА — скандал из-за жадного владельца. Он уже наводил смуту в НХЛ

Команда Западной конференции НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» вновь оказалась на первых полосах баскетбольных новостей. В начале 2026 года американский бизнесмен-миллиардер Том Дандон официально стал мажоритарным владельцем франшизы, закрыв сделку стоимостью примерно в $ 4,25 млрд. Параллельно он владеет командой НХЛ «Каролина Харрикейнз», которая только что выиграла Кубок Стэнли. Однако методы работы Дандона как владельца весьма специфичны. Он — жуткий скупердяй, который экономит на всём, на чём только можно.

Во время плей-офф новый владелец запретил возить на гостевые матчи игроков на двусторонних контрактах. Затем Том уволил около 70 сотрудников бизнес-отдела, что составило 20% штата. Также он не стал предлагать улучшенный контракт тренер Тьяго Сплиттеру, который в первый же сезон вывел команду в плей-офф впервые за четыре года. В целях экономии он пригласил тренера без опыта.

Том Дандон владелец «Портленда» «Я не собираюсь тратить $ 100 млн только потому, что кто-то собирается написать статью, в которой меня называют скупым. Я этого делать не буду. В хоккее мы не возим с собой всех этих лишних людей, потому что мы не в отпуске, мы здесь, чтобы побеждать. Мне не нужны отвлекающие факторы. В НБА, кажется, все живут с этими отвлекающими факторами. Здесь было в два раза больше людей, чем у нас в «Каролине». По моему опыту, чем меньше уровней в структуре, тем выше ответственность сотрудников и тем лучше они выполняют свою работу. Я видел, как работа может быть организована очень эффективно — с высокой ответственностью, без лишней драмы и, честно говоря, с большим количеством довольных людей. Люди счастливее, когда они заняты и продуктивны. Я считаю, что именно так всё и должно работать. А большее количество сотрудников обычно создаёт больше проблем».

Дандон известен подобными неоднозначными решениями в НХЛ. Теперь же вокруг «Портленда» уже новая дилемма. Клуб не хочет финансировать реконструкцию домашней арены «Мода-центр». «Блэйзерс» и власти города зашли в тупик и «очень далеки от согласия» по новому арендному соглашению, так как действующее заканчивается в 2030 году.

В 2024 году город Портленд стал владельцем арены. Само сооружение построено в 1995 году и сегодня требует масштабной модернизации инженерных систем, инфраструктуры для болельщиков, безопасности и технического оснащения. Всё это оценивается примерно в $ 600 млн. Практически сразу после покупки клуба новым владельцем Томом Дандоном весной 2026 года переговоры о финансировании резко осложнились. По предварительной договорённости реновацию должны были профинансировать штат Орегон (около $ 365 млн), округ Малтнома (около $ 100 млн), город Портленд (около $ 120 млн). При этом новый владелец «Трэйл Блэйзерс» не хочет вкладывать значительные собственные средства в реконструкцию. Именно это стало главным источником споров.

Штат готов вложить оговорённую сумму при условии, что клуб договорится с округом и городом. И если по округу пока не очень понятно, то конкретно с городом у Дандона есть споры. В частности власти задаются вопросом: почему город должен финансировать модернизацию арены частного клуба стоимостью несколько миллиардов долларов? Противники сделки считают, что деньги необходимы для решения жилищных проблем, транспорта и общественной безопасности.

Город предложил свой вариант сделки, при котором власти заплатят за реновацию:

новую арендную сделку сроком на 20 лет;

обязательства по использованию профсоюзного труда (предоставление рабочих мест);

налоговые положения;

дополнительные обязательства перед районом Albina, где находится арена.

Однако Дандон занял жёсткую позицию и отказался принимать предложенные городом условия, назвав их «неприемлемой отправной точкой для переговоров». Город же считает, что, если налогоплательщики вкладывают сотни миллионов долларов, клуб должен гарантировать долгосрочное пребывание в Портленде. Именно поэтому власти настаивают на новой 20-летней аренде. Для города это защита от сценария, при котором общественные деньги будут вложены, а через несколько лет команда переедет.

«Мода-центр» снаружи «Мода-центр» внутри

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Так как действующее арендное соглашение истекает в 2030 году, это даёт Дандону манёвр для потенциального поиска вариантов переезда в другой регион. Особенно на фоне желания НБА расширить лигу ещё на две команды. Формально «Портленд» не объявлял, что собирается переезжать.

Однако сразу несколько факторов усилили опасения:

переговоры фактически остановились;

новый владелец проводит жёсткую финансовую политику;

комиссионер НБА Адам Сильвер признал, что переговоры «сошли с намеченного пути»;

СМИ начали обсуждать потенциальные рынки для переезда.

Параллельно Сильвер публично заявил, что переговоры идут плохо, но лига активно участвует в процессе и заинтересована в долгосрочном сохранении команды в Портленде. Это свойственно, так как лига редко публично комментирует подобные переговоры между клубами и местными властями.

Может ли эта ситуация подорвать расширение НБА? Теоретически — да, однако это маловероятно. Сейчас два лакомых кусочка среди регионов для образования команды — Лас-Вегас и Сиэтл. Адам Сильвер уже говорил о том, что лига всерьёз раздумывает о создании там команд и соответствующем расширении. Если же какая-то из действующих франшиз решится переехать в эти регионы, тогда при условии образования одной новой команды в конференциях будет неравное количество клубов, что явно не входит в планы лиги. Плюс при создании новой команды новоиспечённые владельцы должны будут выплатить солидную сумму другим франшизам за «вход в лигу», в то время как при переезде другие команды ничего не получают.

Но просто так переехать нельзя: остальные клубы должны одобрить этот переезд, однако в нынешних реалиях это банально для них невыгодно. Поэтому, скорее всего, «Портленд» никуда не переедет, а «Лас-Вегас» и «Сиэтл» будут созданы с нуля. Но буквально за несколько месяцев новый владелец «Трэйл Блэйзерс» настолько испортил мнение о себе, что от него можно ждать абсолютно чего угодно, и нейтральных болельщиков это точно отталкивает.