«Бывают такие холостые выстрелы». Как «Зенит» остался без медалей Единой лиги

Этим летом «Зенит» впервые с 2023 года остался без медалей Единой лиги ВТБ. Такой неутешительный результат закономерно отражает ход всего минувшего сезона: для сине-бело-голубых он оказался скорее переходным. Из-за нескольких тренерских перестановок команда долгое время находилась в поисках стабильности и потому не смогла повторить успех прошлого года. Чего же не хватило «Зениту», чтобы забрать хотя бы бронзу, ­— разбираемся в этом материале.

Итоги «Зенита» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Главным событием прошлого межсезонья оказался уход из «Зенита» Хавьера Паскуаля — специалиста, который стал рекордсменом клуба по числу матчей в роли главного тренера и, что самое главное, привёл команду к первому чемпионству в Единой лиге в 2022 году. Испанец покинул свой пост после пяти лет работы и в итоге перебрался в «Барселону», а его место в «Зените» занял Александр Секулич, который с 2022 по 2024 год возглавлял кубанский «Локомотив». Неудивительно, что вместе с тренером из Краснодара в Санкт-Петербург перебрались сразу три игрока: Андрей Мартюк, Дмитрий Узинский и Владислав Емченко. Пополнили состав и другие новички — вернувшийся в Россию Ненад Димитриевич, ветеран НБА Андре Роберсон и звезда Лиги чемпионов ФИБА Ливай Рэндольф. Они заменили Дуэйна Бэйкона, Винса Хантера и других легионеров, покинувших команду по итогам чемпионата-2024/2025. Лишился клуб и спортивного директора: Манос Пападопулос после пяти лет в России перебрался в «Хапоэль» из Тель-Авива, а на его место пришёл другой словенец и бывший игрок ЦСКА — Сани Бечирович.

Что касается Секулича, проблемы в «Зените» у него возникли ещё до официального начала чемпионата. Будучи главным тренером сборной Словении, которая тем летом играла на Евробаскете, наставник пропустил бóльшую часть предсезонной подготовки с новым клубом. А когда регулярный сезон стартовал, на «Зенит» обрушилась целая череда травм. Практически весь октябрь пропустил Сергей Карасёв, около трёх месяцев отсутствовал Роберсон. Димитриевич сломал палец на ноге и выпал из графика на месяц — столько же в лазарете провёл Георгий Жбанов. Из-за разрыва «крестов» до конца сезона выбыл Алекс Пойтресс. Ему на замену был подписан Лука Шаманич, а закрыть оставшиеся пробелы в передней линии должен был другой новичок — Ноа Вонле. Однако он отыграл всего пять матчей, после чего сам получил травму — контракт с ним был расторгнут уже в январе. В какой-то момент из-за повреждений и болезней «Зенит» тренировался вдевятером.

В общем, первые месяцы регулярки получились для команды непростыми. Травмированные не проходили полноценный тренировочный цикл, из-за чего страдали сыгранность и командные взаимодействия. Некоторые матчи были провалены уже в первой четверти — зачастую игрокам не хватало энергии в защите и концентрации в нападении, что приводило к потерям и другим ошибкам. К концу календарного года «Зенит» проиграл пять из шести встреч с соперниками по первой четвёрке, а также обидно уступил «Енисею». А уже после Нового года в команде вновь начались перестановки. Сначала попрощались с Ненадом Димитриевичем, который слишком долго адаптировался к системе «Зенита» и был отправлен в аренду в «Баварию», а на его место вернули Ксавьера Муна. Но результат нужен был здесь и сейчас, ведь к концу января петербуржцы, подряд уступив «Нижнему Новгороду» и «Локомотиву», шли пятыми в турнирной таблице с балансом 13-8. Тогда руководство пошло на решительный шаг и отстранило от работы Александра Секулича, который, по неофициальным данным, к тому моменту полностью «потерял» раздевалку.

Отставка произошла раньше, чем «Зенит» успел договориться с новым наставником, поэтому временно исполняющим обязанности был назначен уволенный из «Уралмаша» Ростислав Вергун. По слухам, на роль постоянного тренера изначально хотели пригласить серба Сашу Джорджевича, однако тот предложение «Зенита» отклонил. Также инсайдеры сообщали, что клуб предлагал контракт Яннису Сферопулосу — также безуспешно. В итоге руководство вернулось к кандидатуре Деяна Радоньича, которого ещё летом 2025-го называли возможным преемником Паскуаля.

Игроки «Зенита», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

У Радоньича репутация более «оборонительного» тренера, что как нельзя кстати подходило «Зениту» в тот момент. Помимо этого, перед ним стояли задачи систематизировать командную игру, наладить дисциплину и найти подходящую роль для каждого игрока — со всем этим черногорский наставник справился быстро. Вот как Георгий Жбанов описывал перемены, произошедшие вскоре после назначения: «Как мы знаем, Деян славится своей агрессивной защитой, как мы и стали играть. Наконец-то все пять человек на площадке прессингуют, закрывают передачи, и это даёт свои плоды. Что касается тренировочного процесса, изменился его ритм — он стал короче, но интенсивнее, что, на мой взгляд, более комфортно для команды, которая идёт в середине сезона». Результаты, по сути, тоже пришли сразу — первые девять матчей на посту Радоньич выиграл. В ходе этой серии были побеждены УНИКС, «Парма» и «Уралмаш». Примерно тогда же за «Зенит», кстати, дебютировал Исмаэль Бако — он был подписан ещё в конце января, однако пропустил около месяца из-за травмы. Спустя несколько дней за клуб впервые сыграл и Джонни Джузэнг, молодой и перспективный снайпер из США — он заменил Ливая Рэндольфа, который сам захотел покинуть Санкт-Петербург после увольнения Секулича.

Тем не менее на заключительном отрезке регулярного сезона «Зенит» всё-таки потерпел ещё три поражения — от «Локомотива», ЦСКА и, что немаловажно, от «Уралмаша», с которым предстояло встретиться в первом раунде плей-офф. Более того, незадолго до конца регулярки петербуржцы дважды уступили в «Финале четырёх» внутрисезонного Кубка. Второе поражение — от «Пармы» — получилось особенно обидным: соперник, накануне понёсший кадровые потери из-за вируса в раздевалке, за счёт рывка в концовке отыгрался с «-20» и лишил «Зенит» бронзовых медалей. Вскоре появился и настораживающий слух о конфликте Радоньича с Шаманичем, из-за которого последний был на некоторое время отстранён от участия в матчах.

Таким образом, к плей-офф «Зенит» подходил не в оптимальных кондициях — как морально, так и физически: тот же Жбанов тогда только оправился после травмы. Поражение в первой же встрече с «Уралмашем» стало тревожным звоночком: «Зенит» провалил третью четверть 10:27, позволив сопернику совершить камбэк. Второй матч пропустил Бако, поэтому на паркет всё же был возвращён Шаманич — и в этот раз после большого перерыва сильнее оказался именно «Зенит», сдержавший соперника до семи очков в третьей четверти. Победа позволила сине-бело-голубым сравнять счёт в серии и явно придала уверенности: третий матч прошёл под диктовку «Зенита», выдавшего стартовый рывок 10:0, а решающая четвёртая встреча была выиграна за счёт крепкой обороны в заключительной десятиминутке. Противостояние завершилось со счётом 3-1 — «Зенит» вышел в полуфинал, где его дожидался казанский УНИКС.

Игроки «Зенита», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Первая встреча команд прошла в равной борьбе и завершилась только в овертайме, где удача оказалась на стороне УНИКСа: 107:104. Без Бако противостоять передней линии соперника «Зениту» было особенно тяжело, однако уже во втором матче команда скорректировала курс: победу принесли выигранный подбор и контроль ключевых отрезков. В третьей игре петербуржцы вновь набрали «сотню» — атакующий всплеск и слаженная оборона позволили им выйти вперёд в серии. Счёт стал 3-1: четвёртый матч «Зенит» взял благодаря защите в решающие минуты, победив 81:77. Однако дожать оппонента так и не получилось. Пятый матч бело-зелёные отбили за счёт агрессивной обороны, а шестой и седьмой «Зенит» фактически отдал самостоятельно. Возможно, петербуржцы расслабились и поверили, что уже одной ногой стоят в финале. В шестой встрече сказались перебор потерь и отсутствие Джонни Джузэнга, а в решающей игре случились катастрофа с реализацией: «Зенит» набрал лишь 55 очков и пропустил УНИКС в финал. Что может быть обиднее, чем вести 3-1 и проиграть три встречи подряд, так и не сделав последний шаг.

Но ровно та же история повторилась в серии за бронзу с «Локомотивом», которую петербуржцы проводили уже без Радоньича — его отправили в отставку, вернув на пост Ростислава Вергуна. Первые два матча «Зенит» выиграл, пускай и не слишком уверенно. Однако краснодарцы на характере перевернули серию: отвечали на рывки соперника, боролись за каждое владение и были сильнее в концовках. Даже героический выход на площадку травмированного Жбанова не помог сине-бело-голубым. В итоге «Зенит» дважды за сезон остался без бронзы после сенсационных камбэков соперника. Дважды подряд были проиграны серии плей-офф, когда до победы оставался один шаг. По-настоящему драматичный плей-офф для «Зенита».

Ростислав Вергун экс-тренер «Зенита» — после серии за бронзу «Многое в этом году не получилось, это точно. Скажем так, не попали. Бывают такие холостые выстрелы. Когда всё заходит — все радуются, хлопают в ладоши, много появляется друзей и так далее. Когда всё плохо — всё становится немножко по-другому. И я очень желаю прежде всего руководству понять, с кем двигаться дальше. Понять, кто нужен, кто — нет, на кого можно полагаться, на кого — нет. Сегодня «Зенит» на четвёртом месте. Плохо, конечно, и я собой недоволен, и свою вину тоже не снимаю с себя. Значит, мог сделать лучше. Значит, не удалось. Мы встретились с очень подготовленной организованной командой. Я горжусь на самом деле, что мы вошли в эту схватку, вошли в этот бой. И не боюсь сказать, что они заслуженно победили».

Вергун, возглавлявший «Зенит» в решающей серии, команду покинул — новым местом работы для него стал саратовский «Автодор». А пост главного тренера в Санкт-Петербурге занял легендарный Душко Иванович, двукратный вице-чемпион Евролиги, в последние два года руководивший итальянским «Виртусом». Он знаком с Единой лигой и славится требовательностью к дисциплине — как раз то, что было необходимо «Зениту». При этом работу Душко начнёт в совершенно новой команде, где перемены коснулись как игрового состава, так и менеджмента: этим летом клуб покинул генеральный директор баскетбольного направления Александр Церковный. На посту его сменил финансовый директор ФК «Зенит» Василий Одинцов. Что касается ростера, команду уже покинули Джонни Джузэнг (свободный агент), Лука Шаманич (УНИКС), Исмаэль Бако («Тюрк Телеком»), Ненад Димитриевич («Арис»), Ксавьер Мун («Виннипег»), Трент Фрейзер («Виртус»), а также Игорь Вольхин («Уралмаш») и Егор Рыжов (NCAA). Продления получили Алекс Пойтресс, Андре Роберсон, Андрей Воронцевич и Сергей Карасёв, а среди новичков пока числятся только Дмитрий Кулагин (УНИКС) и Айк Ирэбу («Варезе»). При этом в задней линии у «Зенита» остаётся заметный пробел, так что в это межсезонье мы гарантированно увидим ещё несколько новых подписаний.

Всё выглядит так, будто после кризисного сезона «Зенит» встал на путь полноценной перестройки — обновление затронуло менеджмент, тренерский штаб и бóльшую часть состава. Но сейчас Душко Иванович получает время и ресурсы, чтобы выстроить команду заново и подготовить её к новому чемпионату, где петербуржцы традиционно будут претендовать на самые высокие места. И хотя «Зенит» всё ещё находится в процессе формирования, первые решения клуба позволяют рассчитывать, что нынешние перемены станут фундаментом для возвращения в борьбу за титул.