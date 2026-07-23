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Стефен Карри возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА 10 лет подряд: деньги, рекорд, контракт, Голден Стэйт

Рекорд, который не повторял никто. 10 лет Стефен Карри лидирует в НБА по зарплате
Никита Бирюков
Стефен Карри лидирует в НБА по зарплате
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Ещё и первый действующий игрок с экспозицией в Зале славы.

Стефен Карри — образец и кумир для всех молодых баскетболистов. Он настоящий чемпион, который сделал себя сам и на протяжении долгих лет оставался оплотом надёжности в «Голден Стэйт». Но при этом Стеф стабилен в ещё одной вещи.

Стефен Карри Подробнее

На протяжении последних 10 лет Карри возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА. И это ещё одно из множества достижений легендарного разыгрывающего в лучшей лиге мира. Стефен подписал супермаксимальный контракт с «Голден Стэйт» на сумму $ 201 млн и уже после этого ни разу не опускался ниже первого места по зарплате. Никто и близко не подобрался к этому показателю. Лишь Коби Брайант семь сезонов подряд был на вершине зарплатной ведомости в лиге.

Причём зарплата Стефена изменилась за это время с $ 34,7 млн за сезон-2017/2018 до $ 62,6 млн за предстоящий чемпионат-2026/2027. Это нам говорит о том, насколько великим игроком является Стеф. Такой уровень финансов отражает истинное значение легенды не только для «Голден Стэйт», но и для всего баскетбола. Карри наравне с Леброном Джеймсом и Кевином Дюрантом являются теми столпами, которые по-прежнему находятся на том недосягаемом уровне, которого многим никогда и не достичь.

Стефен Карри

Стефен Карри

Фото: Sam Hodde/Getty Images

Именно эта троица привлекает огромное количество спонсоров в НБА, генерирует тонну хайлайтов и новостей вокруг себя. Хотя каждый уже очень далёк от своего прайма. И даже спустя 10 лет Карри всё равно получает больше всех в лиге. Это уровень не только выдающегося спортсмена, но и гениального предпринимателя. В первые годы карьеры Стефена он и сам, наверное, не мог предположить, что финансовая составляющая в НБА вырастет настолько сильно.

К тому же Стефен после прихода в НБА не был талантом поколения. Он сделал себя сам, трудился и в итоге совершил трёхочковую революцию в баскетболе. После чего и посыпались деньги. По завершении текущего контракта Карри заработает более $ 532 млн! Это позволит ему войти в тройку самых высокооплачиваемых игроков в истории баскетбола. Лишь Леброн и Дюрант впереди Стефа. Однако сумма лидера «воинов» может в скором времени увеличиться.

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Ожидается, что руководство «Голден Стэйт» предложит Карри новый двухлетний контракт на сумму в $ 136,7 млн. Тем самым Стефен может превзойти своих легендарных друзей, но всё станет зависеть от того, сколько ещё будут играть Леброн и Дюрант и, конечно, какие контракты получат под занавес карьеры. Тем не менее Карри перевернул представление о баскетболе и деньгах в спорте. Скажите кому-нибудь в начале 2000-х, что 38-летний игрок будет получать больше $ 60 млн за сезон, вас назовут сумасшедшим.

А теперь это реальность! Которую раздвинул не кто иной, как Карри. Добавьте сюда же экспозицию в честь Стефена, которую устроил баскетбольный Зал славы имени Нейсмита. Ни один действующий игрок НБА не удостаивался такой чести, на минуточку! Истинное величие во всём его проявлении.

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