Обещали конфетку, а на выходе… Как спонсор подвёл легенду НБА и Франции

Легенда французского баскетбола Тони Паркер ещё в 2009 году получил контрольный пакет акций клуба АСВЕЛ, базирующегося в городе Виллербан (часть агломерации Лиона). Тогда, скорее всего, он и подумать не мог, что в будущем эта команда станет полноценным участником Евролиги. Но теперь…

Сейчас АСВЕЛ — очень амбициозная команда, которая с момента приобретения Паркером пять раз становилась чемпионом Франции и два раза брала Кубок Франции. В 2014 году Тони стал президентом клуба, ещё выступая за «Сан-Антонио» в НБА. С легендой французского баскетбола у руля команда начала своё стремительное развитие: была построена академия, появились новые спонсоры, и стали приходить хорошие игроки. В сезоне-2019/2020 АСВЕЛ получил уайлд-кард от Евролиги на два года.

В дальнейшем АСВЕЛ получил долгосрочную лицензию от Евролиги, что говорит о серьёзности намерений обеих сторон. Но на этом развитие не завершилось, ведь в 2016 году клуб анонсировал строительство новой арены, а уже в 2023-м состоялось открытие многофункционального комплекса на 12-16 тыс. зрителей в зависимости от конфигурации.

И весь этот прогресс был напрямую связан с Паркером. Однако одно дело — получить хорошую инфраструктуру, другое — результаты. С последним как раз и не ладилось у АСВЕЛа в Евролиге. Практически каждый год команда плелась в конце турнирной таблицы. И перед стартом сезона-2026/2027 Тони, заручившись поддержкой Совета директоров, объявил, что у клуба появились ресурсы, чтобы привести своих подопечных к успеху.

Тони Паркер Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Что? Да-да, вы не ослышались, Паркер не только является мажоритарным владельцем АСВЕЛа, президентом клуба, но и был назначен главным тренером. Предстоящий сезон должен был стать прорывным, так как у команды намечалось значительное прибавление в деньгах в связи с приходом нового азиатского спонсора. На радостях Тони выдал крупнейший контракт Сильвену Франсиско, который в прошлом чемпионате творил чудеса за «Жальгирис». Во Францию отправился и Армони Брукс, собравший практически все индивидуальные награды в итальянском «Милане» за два последних сезона.

Также в АСВЕЛ пришёл Даниэль Тайс, перебравшийся из «Монако» после финансовых проблем монегасков. Трансферную кампанию Паркер и его команда начали на широкую ногу, но в середине июля стало понятно, что бюджет придётся значительно урезать. По информации L’Equipe, клуб рассчитывал на € 59 млн, а в итоге представил свой бюджетный план на € 24 млн. Всему виной тот неназванный азиатский спонсор, не сумевший предоставить финансовые гарантии Национальному совету по конкуренции во Франции.

Сильвен Франсиско Фото: Fabrizio Andrea Bertani/Zuma/ТАСС

В любом случае АСВЕЛ увеличил свой бюджет по сравнению с прошлым сезоном, так как инвестиции ранее составляли € 18,7 млн. Правда, это всё равно не отменяет нынешних проблем с формированием нового состава. Клуб уже довольно давно представил нескольких топовых новичков, а затем полностью пропал из инфополя, решая свои внутренние проблемы.

По информации различных инсайдеров, Паркер продолжает искать других партнёров, которые помогли бы клубу приблизиться к первоначальной финансовой цели. Возможно, в дальнейшем ситуация изменится, однако пока приходится работать с тем, что есть. Уже хочется посмотреть на то, каким получится первый сезон в тренерской карьере Тони, тем более с такими трудностями на пути.