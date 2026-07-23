Миллиардный бизнес босса «Лейкерс» под расследованием в США. Что известно в данный момент?

«Лос-Анджелес Лейкерс» — снова в центре внимания. На этот раз — не из-за Леброна Джеймса или громких спортивных новостей. Под прицелом американских правоохранительных органов оказался новый владелец клуба Марк Уолтер, а точнее, его бизнес-империя. Федеральная прокуратура Манхэттена и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводят расследование в отношении нескольких ключевых структур миллиардера. На данный момент никаких обвинений лично Уолтеру или его фирмам не предъявлено, однако сам факт интереса со стороны властей вызвал серьёзный резонанс в спортивном мире.

Марк Уолтер — одна из самых влиятельных фигур в современном профессиональном спорте. Помимо недавней покупки контрольного пакета акций «Лейкерс», где франшиза была оценена в $ 10 млрд, он является владельцем бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс», женского баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Спаркс», женской хоккейной лиги PWHL, а также у него есть доля в футбольном «Челси» и гоночной команде «Кадиллак» в Формуле-1. Под руководством Уолтера «Доджерс» превратились в одну из сильнейших команд, завоевав три титула Мировой серии (в 2020, 2024 и 2025 годах), и болельщики «Лейкерс» рассчитывают на аналогичный масштаб инвестиций после смены эпохи семьи Басс.

Марк Уолтер и Джини Басс Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

Впрочем, финансовую основу спортивной империи предпринимателя составляет гигантский капитал совсем из других отраслей. Уолтер занимает пост генерального директора инвестиционной компании Guggenheim Partners, управляющей активами на сотни миллиардов долларов. Также он контролирует страховые структуры Delaware Life Insurance Co. и Clear Spring Life & Annuity Co. Вместе эти компании управляют активами примерно на $ 85 млрд. В фокусе внимания следователей оказались миллиардные инвестиции страховых компаний в частные кредиты. Предполагается, что страховые компании могли инвестировать деньги клиентов в проекты, связанные с бизнесом самого Уолтера, не раскрыв регуляторам реальный масштаб таких вложений. Именно это сейчас и проверяют федеральные власти.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что Delaware Life ранее декларировала регуляторам лишь 3% связей своих инвестиций с аффилированными структурами Уолтера (порядка $ 1,4 млрд), тогда как реальная цифра превысила 39% ($ 17 млрд). Несмотря на возникшие вопросы и изменение прогноза одного из авторитетных рейтинговых агентств со стабильного на негативный, оценка компании остаётся на уровне A-. Холдинги TWG Global и Group 1001 заявили о полном сотрудничестве со следствием, подчеркнув, что сохраняют необходимые финансовые резервы и ликвидность.

На данный момент расследование никак не затрагивает деятельность спортивных клубов Уолтера. Ни НБА, ни Главная лига бейсбола не заявляли о дисциплинарных проверках или санкциях, а сами разбирательства подобного рода в США часто завершаются без предъявления уголовных обвинений. Однако внимание федеральных властей к финансовому бизнесу миллиардера неизбежно вызывает интерес и среди болельщиков, поскольку именно этот бизнес лежит в основе его масштабных инвестиций в профессиональный спорт. Пока же речь идёт лишь о расследовании: никаких обвинений самому Уолтеру или его компаниям не предъявлено.