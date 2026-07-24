У Вембаньямы 16,6% на MVP и 12,5% на чемпионство в новом сезоне. Откуда взялись эти цифры?

НБА — это крупный бизнес, который приносит огромные деньги. Баскетбол на паркете — это лишь витрина, в то время как прибыли складываются далеко за пределами площадки. Абонементы, билеты, продажи внутри арены, майки и многое другое определяет будущее лиги. Ещё одним важным элементом НБА является уже легендарный компьютерный симулятор NBA2K. Впервые он вышел 27 лет назад — в далёком 1999 году. Первые 10 лет игре пришлось конкурировать с симулятором NBA Livе, но в 2009 году 2K с отрывом вышел вперёд и единолично занял игровую нишу.
Виктор Вембаньяма
Фото: Al Bello/Getty Images
Накануне стало известно, что лицом новой игры NBA2K27 станет звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. «Чемпионат» решил провести анализ, как игроки выступали в сезоне, в преддверии которого попадали на обложку симулятора.
|Игра
|Игрок на обложке
|Следующий сезон
|Итог сезона
|NBA 2K (1999)
|Аллен Айверсон
|1999/2000
|МВЗ
|NBA 2K1
|Аллен Айверсон
|2000/2001
|MVP; финал НБА; МВЗ
|NBA 2K2
|Аллен Айверсон
|2001/2002
|31,4 очка (лидер НБА); МВЗ
|NBA 2K3
|Аллен Айверсон
|2002/2003
|МВЗ; 82 игры;
|ESPN NBA Basketball (2K4)
|Аллен Айверсон
|2003/2004
|МВЗ
|NBA 2K5
|Бен Уоллес
|2004/2005
|DPOY; МВЗ; финал НБА
|NBA 2K6
|Шакил О'Нил
|2005/2006
|чемпион НБА, МВЗ
|NBA 2K7
|Шакил О'Нил
|2006/2007
|МВЗ; 40 матчей
|NBA 2K8
|Крис Пол
|2007/2008
|второй в гонке за MVP; первый МВЗ
|NBA 2K9
|Кевин Гарнетт
|2008/2009
|МВЗ; 57 матчей; пропустил плей-офф
|NBA 2K10
|Коби Брайант
|2009/2010
|чемпион НБА; MVP финала; МВЗ
|NBA 2K11
|Майкл Джордан
|2010/2011
|—
|NBA 2K12
|Джордан / Бёрд / Мэджик
|2011/2012
|—
|NBA 2K13
|Роуз / Дюрант / Гриффин
|2012/2013
|Роуз — полностью пропустил сезон; Дюрант — второй в гонке за MVP, МВЗ; Гриффин — МВЗ
|NBA 2K14
|Леброн Джеймс
|2013/2014
|финал НБА; второй в гонке за MVP
|NBA 2K15
|Кевин Дюрант
|2014/2015
|МВЗ; 27 матчей
|NBA 2K16
|Карри / Харден / Дэвис
|2015/2016
|Карри — единогласный MVP, финал НБА; Харден — МВЗ; Дэвис — МВЗ
|NBA 2K17
|Пол Джордж
|2016/2017
|МВЗ
|NBA 2K18
|Кайри Ирвинг
|2017/2018
|МВЗ; пропустил плей-офф
|NBA 2K19
|Яннис Адетокунбо
|2018/2019
|MVP
|NBA 2K20
|Энтони Дэвис
|2019/2020
|чемпион НБА
|NBA 2K21
|Дэмьен Лиллард
|2020/2021
|МВЗ
|NBA 2K22
|Лука Дончич
|2021/2022
|пятый в гонке за MVP; МВЗ
|NBA 2K23
|Девин Букер
|2022/2023
|53 матча
|NBA 2K24
|Коби Брайант
|2023/2024
|—
|NBA 2K25
|Джейсон Тейтум
|2024/2025
|четвёртый в гонке за MVP; МВЗ; порвал ахилл в плей-офф
|NBA 2K26
|Шей Гилджес-Александер
|2025/2026
|MVP
Таким образом, 29,1% игроков после попадания на обложку NBA2K выходили в финал НБА, и 12,5% поднимали над головой Кубок Ларри О’Брайена:
- NBA 2K6 — Шакил О'Нил;
- NBA 2K10 — Коби Брайант;
- NBA 2K20 — Энтони Дэвис.
16,6% становились в предстоящем сезоне MVP:
- NBA 2K1 — Аллен Айверсон;
- NBA 2K16 — Стефен Карри;
- NBA 2K19 — Яннис Адетокунбо;
- NBA 2K26 — Шей Гилджес-Александер.
Лишь один баскетболист (4,17%) был признан самым защищающимся игроком сезона:
- NBA 2K5 — Бен Уоллес.
Шакил О'Нил
Фото: Nick Laham/Getty Images
Однако для 25% попавших на обложку сезон оказался сомнительным, даже если они попадали на Матч всех звёзд:
- NBA 2K7 — Шакил О'Нил (травмы, 40 матчей):
- NBA 2K9 — Кевин Гарнетт (травма колена, пропустил плей-офф);
- NBA 2K13 — Деррик Роуз (пропустил сезон);
- NBA 2K15 — Кевин Дюрант (27 матчей);
- NBA 2K18 — Кайри Ирвинг (травма, пропустил плей-офф);
- NBA 2K25 — Джейсон Тейтум (порвал ахилл в плей-офф).
Теперь же все эти вероятности на себе испытает Виктор Вембаньяма, для которого предстоящий сезон станет четвёртым в НБА. В прошлом чемпионате он стал DPOY и довёл «Спёрс» до финала. Интересно, как его судьба сложится в сезоне-2026/2027.