У Вембаньямы 16,6% на MVP и 12,5% на чемпионство в новом сезоне. Откуда взялись эти цифры?

НБА — это крупный бизнес, который приносит огромные деньги. Баскетбол на паркете — это лишь витрина, в то время как прибыли складываются далеко за пределами площадки. Абонементы, билеты, продажи внутри арены, майки и многое другое определяет будущее лиги. Ещё одним важным элементом НБА является уже легендарный компьютерный симулятор NBA2K. Впервые он вышел 27 лет назад — в далёком 1999 году. Первые 10 лет игре пришлось конкурировать с симулятором NBA Livе, но в 2009 году 2K с отрывом вышел вперёд и единолично занял игровую нишу.

Виктор Вембаньяма Фото: Al Bello/Getty Images

Накануне стало известно, что лицом новой игры NBA2K27 станет звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. «Чемпионат» решил провести анализ, как игроки выступали в сезоне, в преддверии которого попадали на обложку симулятора.

Игра Игрок на обложке Следующий сезон Итог сезона NBA 2K (1999) Аллен Айверсон 1999/2000 МВЗ NBA 2K1 Аллен Айверсон 2000/2001 MVP; финал НБА; МВЗ NBA 2K2 Аллен Айверсон 2001/2002 31,4 очка (лидер НБА); МВЗ NBA 2K3 Аллен Айверсон 2002/2003 МВЗ; 82 игры; ESPN NBA Basketball (2K4) Аллен Айверсон 2003/2004 МВЗ NBA 2K5 Бен Уоллес 2004/2005 DPOY; МВЗ; финал НБА NBA 2K6 Шакил О'Нил 2005/2006 чемпион НБА, МВЗ NBA 2K7 Шакил О'Нил 2006/2007 МВЗ; 40 матчей NBA 2K8 Крис Пол 2007/2008 второй в гонке за MVP; первый МВЗ NBA 2K9 Кевин Гарнетт 2008/2009 МВЗ; 57 матчей; пропустил плей-офф NBA 2K10 Коби Брайант 2009/2010 чемпион НБА; MVP финала; МВЗ NBA 2K11 Майкл Джордан 2010/2011 — NBA 2K12 Джордан / Бёрд / Мэджик 2011/2012 — NBA 2K13 Роуз / Дюрант / Гриффин 2012/2013 Роуз — полностью пропустил сезон; Дюрант — второй в гонке за MVP, МВЗ; Гриффин — МВЗ NBA 2K14 Леброн Джеймс 2013/2014 финал НБА; второй в гонке за MVP NBA 2K15 Кевин Дюрант 2014/2015 МВЗ; 27 матчей NBA 2K16 Карри / Харден / Дэвис 2015/2016 Карри — единогласный MVP, финал НБА; Харден — МВЗ; Дэвис — МВЗ NBA 2K17 Пол Джордж 2016/2017 МВЗ NBA 2K18 Кайри Ирвинг 2017/2018 МВЗ; пропустил плей-офф NBA 2K19 Яннис Адетокунбо 2018/2019 MVP NBA 2K20 Энтони Дэвис 2019/2020 чемпион НБА NBA 2K21 Дэмьен Лиллард 2020/2021 МВЗ NBA 2K22 Лука Дончич 2021/2022 пятый в гонке за MVP; МВЗ NBA 2K23 Девин Букер 2022/2023 53 матча NBA 2K24 Коби Брайант 2023/2024 — NBA 2K25 Джейсон Тейтум 2024/2025 четвёртый в гонке за MVP; МВЗ; порвал ахилл в плей-офф NBA 2K26 Шей Гилджес-Александер 2025/2026 MVP

Таким образом, 29,1% игроков после попадания на обложку NBA2K выходили в финал НБА, и 12,5% поднимали над головой Кубок Ларри О’Брайена:

NBA 2K6 — Шакил О'Нил;

NBA 2K10 — Коби Брайант;

NBA 2K20 — Энтони Дэвис.

16,6% становились в предстоящем сезоне MVP:

NBA 2K1 — Аллен Айверсон;

NBA 2K16 — Стефен Карри;

NBA 2K19 — Яннис Адетокунбо;

NBA 2K26 — Шей Гилджес-Александер.

Лишь один баскетболист (4,17%) был признан самым защищающимся игроком сезона:

NBA 2K5 — Бен Уоллес.

Шакил О'Нил Фото: Nick Laham/Getty Images

Однако для 25% попавших на обложку сезон оказался сомнительным, даже если они попадали на Матч всех звёзд:

NBA 2K7 — Шакил О'Нил (травмы, 40 матчей):

NBA 2K9 — Кевин Гарнетт (травма колена, пропустил плей-офф);

NBA 2K13 — Деррик Роуз (пропустил сезон);

NBA 2K15 — Кевин Дюрант (27 матчей);

NBA 2K18 — Кайри Ирвинг (травма, пропустил плей-офф);

NBA 2K25 — Джейсон Тейтум (порвал ахилл в плей-офф).

Теперь же все эти вероятности на себе испытает Виктор Вембаньяма, для которого предстоящий сезон станет четвёртым в НБА. В прошлом чемпионате он стал DPOY и довёл «Спёрс» до финала. Интересно, как его судьба сложится в сезоне-2026/2027.