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Вембаньяма на обложке NBA 2K27: что ждёт лидера Сан-Антонио по статистике симулятора

У Вембаньямы 16,6% на MVP и 12,5% на чемпионство в новом сезоне. Откуда взялись эти цифры?
Александр Зотеев
Виктор Вембаньяма
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Всё дело — в компьютерной игре.

НБА — это крупный бизнес, который приносит огромные деньги. Баскетбол на паркете — это лишь витрина, в то время как прибыли складываются далеко за пределами площадки. Абонементы, билеты, продажи внутри арены, майки и многое другое определяет будущее лиги. Ещё одним важным элементом НБА является уже легендарный компьютерный симулятор NBA2K. Впервые он вышел 27 лет назад — в далёком 1999 году. Первые 10 лет игре пришлось конкурировать с симулятором NBA Livе, но в 2009 году 2K с отрывом вышел вперёд и единолично занял игровую нишу.

Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма

Фото: Al Bello/Getty Images

Накануне стало известно, что лицом новой игры NBA2K27 станет звезда «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. «Чемпионат» решил провести анализ, как игроки выступали в сезоне, в преддверии которого попадали на обложку симулятора.

ИграИгрок на обложкеСледующий сезонИтог сезона
NBA 2K (1999)Аллен Айверсон1999/2000МВЗ
NBA 2K1Аллен Айверсон2000/2001MVP; финал НБА; МВЗ
NBA 2K2Аллен Айверсон2001/200231,4 очка (лидер НБА); МВЗ
NBA 2K3Аллен Айверсон2002/2003МВЗ; 82 игры;
ESPN NBA Basketball (2K4)Аллен Айверсон2003/2004МВЗ
NBA 2K5Бен Уоллес2004/2005DPOY; МВЗ; финал НБА
NBA 2K6Шакил О'Нил2005/2006чемпион НБА, МВЗ
NBA 2K7Шакил О'Нил2006/2007МВЗ; 40 матчей
NBA 2K8Крис Пол2007/2008второй в гонке за MVP; первый МВЗ
NBA 2K9Кевин Гарнетт2008/2009МВЗ; 57 матчей; пропустил плей-офф
NBA 2K10Коби Брайант2009/2010чемпион НБА; MVP финала; МВЗ
NBA 2K11Майкл Джордан2010/2011
NBA 2K12Джордан / Бёрд / Мэджик2011/2012
NBA 2K13Роуз / Дюрант / Гриффин2012/2013Роуз — полностью пропустил сезон; Дюрант — второй в гонке за MVP, МВЗ; Гриффин — МВЗ
NBA 2K14Леброн Джеймс2013/2014финал НБА; второй в гонке за MVP
NBA 2K15Кевин Дюрант2014/2015МВЗ; 27 матчей
NBA 2K16Карри / Харден / Дэвис2015/2016Карри — единогласный MVP, финал НБА; Харден — МВЗ; Дэвис — МВЗ
NBA 2K17Пол Джордж2016/2017МВЗ
NBA 2K18Кайри Ирвинг2017/2018МВЗ; пропустил плей-офф
NBA 2K19Яннис Адетокунбо2018/2019MVP
NBA 2K20Энтони Дэвис2019/2020чемпион НБА
NBA 2K21Дэмьен Лиллард2020/2021МВЗ
NBA 2K22Лука Дончич2021/2022пятый в гонке за MVP; МВЗ
NBA 2K23Девин Букер2022/202353 матча
NBA 2K24Коби Брайант2023/2024
NBA 2K25Джейсон Тейтум2024/2025четвёртый в гонке за MVP; МВЗ; порвал ахилл в плей-офф
NBA 2K26Шей Гилджес-Александер2025/2026MVP

Таким образом, 29,1% игроков после попадания на обложку NBA2K выходили в финал НБА, и 12,5% поднимали над головой Кубок Ларри О’Брайена:

  • NBA 2K6 — Шакил О'Нил;
  • NBA 2K10 — Коби Брайант;
  • NBA 2K20 — Энтони Дэвис.

16,6% становились в предстоящем сезоне MVP:

  • NBA 2K1 — Аллен Айверсон;
  • NBA 2K16 — Стефен Карри;
  • NBA 2K19 — Яннис Адетокунбо;
  • NBA 2K26 — Шей Гилджес-Александер.

Лишь один баскетболист (4,17%) был признан самым защищающимся игроком сезона:

  • NBA 2K5 — Бен Уоллес.
Шакил О'Нил

Шакил О'Нил

Фото: Nick Laham/Getty Images

Однако для 25% попавших на обложку сезон оказался сомнительным, даже если они попадали на Матч всех звёзд:

  • NBA 2K7 — Шакил О'Нил (травмы, 40 матчей):
  • NBA 2K9 — Кевин Гарнетт (травма колена, пропустил плей-офф);
  • NBA 2K13 — Деррик Роуз (пропустил сезон);
  • NBA 2K15 — Кевин Дюрант (27 матчей);
  • NBA 2K18 — Кайри Ирвинг (травма, пропустил плей-офф);
  • NBA 2K25 — Джейсон Тейтум (порвал ахилл в плей-офф).

Теперь же все эти вероятности на себе испытает Виктор Вембаньяма, для которого предстоящий сезон станет четвёртым в НБА. В прошлом чемпионате он стал DPOY и довёл «Спёрс» до финала. Интересно, как его судьба сложится в сезоне-2026/2027.

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