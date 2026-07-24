Лишь одна команда без трансферов в Единой лиге. Почему?

Сейчас все клубы Единой лиги ВТБ формируют свои составы на предстоящий сезон-2026/2027. Кто-то, как УНИКС, «Зенит», «Уралмаш» или МБА, уже громко заявил о себе в межсезонье. Но есть единственная команда, которая ещё не подписала ни одного игрока.

Речь о «Самаре». В сезоне-2024/2025 команда сильно сократила финансирование, что привело к уходу всех легионеров и сокращению зарплатной ведомости клуба. Волжане доигрывали чемпионат как могли, и при этом были опасения, что мы можем не увидеть «Самару» в сезоне-2025/2026, однако руководство смогло убедить Единую лигу в своей финансовой стабильности и в том, что команда будет сражаться, несмотря ни на что.

С финансовой точки зрения всё прошло очень гладко, как и обещали, потому что ни у одного игрока не возникло вопросов к клубу — все контрактные обязательства были выполнены. Но вот с точки зрения результатов… Без большого финансирования сложно сформировать сильный состав, поэтому «Самара» и победила лишь в двух встречах из 40 в прошлом чемпионате.

Никита Михайловский Фото: Единая лига ВТБ

Правда, были и очень положительные моменты, связанные с клубом. Например, Никита Михайловский очень серьёзно перезапустил свою карьеру в «Самаре». Защитник стал самым результативным игроком Единой лиги, и если бы не травма в конце сезона, то клуб мог бы рассчитывать ещё на несколько побед. Ещё Дмитрий Чебуркин ярко заявил о себе, в определённый момент он был вторым после Михайловского снайпером в лиге. Этот дуэт делал огромную разницу на паркете.

В условиях ограниченного бюджета «Самара» качественно работала с молодёжью, давая огромное количество шансов нашим талантливым парням. В это межсезонье всерьёз ходили слухи, что клуб может прекратить свою деятельность в Единой лиге, пропустив сезон. Но на совете лиги был утверждён список участников, в числе которых была «Самара».

Владислав Коновалов Фото: Единая лига ВТБ

Видимо, команда уже привыкла проходить через трудности. Этот сезон, скорее всего, не станет исключением. Мы исходим лишь из того факта, что «Самара» в это межсезонье не подписала ни одного игрока. Единственный официальный трансфер произошёл на тренерском мостике. Владислава Коновалова сменил Милош Павичевич. А клуб покинули Александр Кузнецов, Никита Косяков, Никита Михайловский. К тому же вовсю ходят слухи, что Артём Пивцайкин и Глеб Шейко продолжат карьеру в других командах.

«Самара» начнёт новый сезон с совсем другим основным костяком. Мы не думаем, что клуб сидит без дела и не ведёт поиски новых игроков. Просто уже совсем скоро у многих клубов стартует предсезонная подготовка, а состава у волжан до сих пор нет. Возможно, это связано с тренером. Руководство ждало окончания этой эпопеи, чтобы начать строиться вокруг нужд Павичевича. Потому что каждый специалист видит игру по-своему.

Возможно, скажем банальные вещи, но тем не менее «Самаре» стоит поторопиться. Клубу нужно как можно быстрее действовать на рынке, ведь хороших игроков разбирают как горячие пирожки. Иначе можно остаться ни с чем…