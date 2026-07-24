Победил в суде по алиментам и тайно сыграл свадьбу. Идеальное лето Энтони Эдвардса

Лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс провёл насыщенную неделю. 22 июля стало известно, что спортсмен закрыл давний юридический спор с бывшей девушкой, а затем появилась новость, что игрок сделал ещё один важный шаг в личной жизни. Но обо всём по порядку.

Ранее Эдвардс состоял в отношениях с Айешей Ховард. Осенью 2024 года у них родилась дочь Обри, однако пара распалась. Баскетболист даже требовал провести ДНК-тест, который в итоге подтвердил его отцовство, после чего разбирательство перешло в судебную плоскость. Ховард пыталась перенести процесс в Калифорнию, рассчитывая на более крупные выплаты и утверждая, что у игрока есть финансовые активы в этом штате. Однако суд штата Джорджия встал на сторону Эдвардса, утвердив местную юрисдикцию и установив ежемесячные выплаты алиментов в размере $ 3222.

Энтони Эдвардс Фото: David Berding/Getty Images

Помимо победы в суде, 24-летний защитник оформил отношения и в личной жизни. Как выяснилось лишь на днях, Эдвардс тайно расписался со своей давней девушкой Шеннон Джексон. Согласно записи в официальной системе регистрации браков штата Миннесота, закрытая церемония прошла ещё 16 июля в округе Хеннепин. Пара не спешила делать громких заявлений, однако слухи о новом статусе баскетболиста подогрел сам Энтони, когда появился на фестивале Fanatics Fest в Нью-Йорке с лаконичным чёрным кольцом на безымянном пальце.

Эдвардс и Джексон стали появляться вместе ещё с 2020 года. Сообщалось, что пара начала встречаться вскоре после того, как «Тимбервулвз» выбрали Энтони под первым номером на драфте НБА того же года. В марте 2024-го у них родилась дочь Эйслинн.

Теперь, когда четырёхкратный участник Матча всех звёзд закрыл личные и юридические вопросы, он сможет полностью переключиться на подготовку к новому сезону. В прошедшей регулярке Эдвардс демонстрировал элитные показатели, набирая в среднем 28,8 очка, пять подборов и 3,7 передачи за матч. В плей-офф «Миннесота» дошла до второго раунда, где уступила будущему финалисту «Сан-Антонио Спёрс».

В предстоящей кампании бороться за трофей команда будет уже с мощным подкреплением в лице Ламело Болла, перешедшего из «Шарлотт Хорнетс» в результате громкого обмена. 24-летний баскетболист долгое время испытывал сложности из-за травм, однако в прошлом сезоне вновь всем о себе напомнил. Его видение площадки, способность ускорять темп и регулярно угрожать с трёхочковой дистанции должны расширить атакующий арсенал команды и добавить Эдвардсу необходимой свободы на паркете. Кажется, лето складывается для Энтони идеально.