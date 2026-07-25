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Самый известный матч Майкла Джордана вне НБА: Летняя лига, Тим Хардуэй, Айзея Томас, статистика, сколько набрал очков, Чикаго

60 очков и два овертайма. Один из самых известных матчей Джордана вне НБА
Никита Бирюков
Один из самых известных матчей Джордана вне НБА
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Легенде дал отпор юнец.

Буквально на днях в одном из подкастов член Зала славы и легенда НБА Рэй Аллен заявил, что Майкл Джордан был уникумом, которого нельзя ни с кем сравнивать и невозможно было остановить. У нас есть ещё одна история, подтверждающая этот тезис.

Майкл Джордан Подробнее

Джордан завершил свой дебютный сезон в НБА, получил награду «Новичок года», сыграл в Матче звёзд и закончил чемпионат с невероятно внушительными показателями в 28,2 очка, 6,5 подбора, 5,9 передачи и 2,4 перехвата в среднем. Майкл никогда официально не играл в Летней лиге НБА, потому что в «Чикаго» с первых минут понимали, какого таланта получили — Эм Джею не надо было никому ничего доказывать.

Но в контракте Джордана был пункт «Любовь к игре», который гласил, что он в любой момент мог играть в баскетбол, где бы он ни находился. Для других спортсменов это было редкостью, однако Майкл желал всегда и везде соприкасаться с любимым делом, даже если это грозило травмой.

Хоть и официальных встреч в Летней лиге НБА Джордан и не сыграл, зато выступил в Schiltz Malt Liquor. Это проводимый в Чикаго летний турнир, в котором участвовали легенды уличного баскетбола и выдающиеся игроки из NCAA. 4000 болельщиков, жара в районе 38℃ и открытая площадка не проблема. Единственное препятствие — отсутствие сильной конкуренции, так посчитал Джордан.

Майкл Джордан

Майкл Джордан

Фото: Wen Roberts/ NBAE/ Getty Images

Тогда же он пригласил уроженца Чикаго и в будущем одного из главных противников в карьере Айзею Томаса. Ещё Майкл позвал Марка Агирре. В общем, Его Воздушество звал всех топовых игроков из Города ветров. Агирре не смог приехать, а вот Томас появился на турнире в Чикаго. Позже на этих местечковых соревнованиях присутствовали Патрик Юинг, Реджи Теус, Орландо Вулридж и Морис Чикс — очень знаменитые игроки в НБА.

Правда, в тот день всё внимание было приковано к Джордану и… Тиму Хардуэю. Уроженец Чикаго тогда только начинал свой путь в NCAA и был совсем далёк от НБА. В будущем «Майами» выведет его номер из обращения, и игрок образует легендарное трио с Маллином и Ричмондом, которое запомнится всем как Run TMC, однако сначала ему предстояло пройти проверку Джордана.

Два лидера вели свои команды за собой: они обменивались не только очками, но и колкостями, как это обычно бывает в играх с Эм Джеем. Каждый из них показывал высочайший уровень индивидуального мастерства, а по-спортивному наглый Хардуэй даже обошёл Джордана в личной статистике, набрав 62 очка! Майкл оформил 60 очков, а его команда уверенно победила.

Тим Хардуэй-старший
Тим Хардуэй-старший
член Зала славы баскетбола

«Я помню, как играл против него в Чикаго в те годы. Я разгромил Майкла в Летней лиге, и я не боюсь это сказать! Мы проиграли в матче с двумя овертаймами, мы должны были победить… Майкл подошёл ко мне и сказал: «У тебя был шанс». У него было 60 очков, у меня — 62».

К огромному сожалению, нет ни одной видеозаписи или официальной статистики той игры. Но этот матч в очередной раз показывает величие Майкла, который прежде всего любил игру всей душой. И был не прочь сразиться в честной борьбе со студентами, легендами, и без разницы с кем. Лишь бы проверить, насколько силён соперник. Хардуэй оказался талантом, который в дальнейшем сделал себе карьеру в НБА, что и показала та игра. Вот так обойти Джордана — дорогого стоит!

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