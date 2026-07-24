Вот это поворот! Леброн Джеймс выбрал новый клуб и удивил многих!

Дождались! Леброн Джеймс определился со своим будущим. Король теперь будет играть за «Филадельфию». Об этом сообщил главный инсайдер НБА Шэмс Чарания.

41-летний Леброн не собирается завершать свою карьеру в НБА как минимум до 2028-го, потому что подписал с «Филадельфией» контракт на два года. Зарплата Короля составит смешные по его меркам $ 8 млн с опцией игрока на последний год. Но дело же совсем не в деньгах… Джеймс хочет закончить свою главу в лиге на мажорной ноте, взяв как минимум один титул.

После прихода Джейлена Брауна в «Филадельфию» состав клуба стал выглядеть очень мощно. Тайриз Макси, Ви Джей Эджкомб, Джоэл Эмбиид, Браун и теперь ещё Джеймс! На бумаге просто невероятно сильный состав, который остановить в НБА смогут лишь единицы. Однако, как мы знаем, в случае «Сиксерс» всегда всплывают травмы. И во многом они и будут определять итог. Если удастся Эмбииду и остальным остаться здоровыми во время плей-офф, тогда можно будет рассчитывать на пятое чемпионство у Короля.

Леброн Джеймс Фото: Getty Images

Леброн не захотел возвращаться в «Кливленд» и «Майами», решив поиграть в четвёртой для себя команде в НБА. Потому что состав собрался действительно внушительный для последнего танца. К тому же «Филадельфия» всерьёз интересовалась Джеймсом в 2018 году, когда он стал свободным агентом. Король обсуждал своё будущее с «Лейкерс» и с «Сиксерс». И больше ни с кем!

Хоть Леброн и находится на закате своей карьеры, но такой «Филадельфии» он точно поможет. В этой команде есть уйма способов набирать очки, а вот кто будет подносить снаряды… С этим Джеймс и поможет! Он как никто другой умеет выстраивать систему, находить партнёров любыми передачами и руководить игрой. Ждём по 10 ассистов в среднем от Короля?!

В любом случае нас ждёт интереснейший сезон. Восток стал на порядок сильнее. «Детройт», «Бостон», «Филадельфия», «Майами», «Кливленд» и чемпионский «Нью-Йорк». Заруба будет нешуточная!