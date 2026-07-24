Леброн Джеймс — в «Филадельфии». 5 главных вопросов о новом союзе

Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Филадельфии Сиксерс». 24 июля инсайдер Шэмс Чарания объявил о двухлетнем соглашении с 41-летним форвардом на $ 8 млн, включая опцию игрока на второй сезон. Почти месячная пауза с ожиданием развязки завершилась одной из главных трансферных историй этого межсезонья.

Переход Джеймса поднимает сразу несколько важных вопросов: почему он выбрал «Филадельфию», как устроен его контракт, что меняется в составе «Сиксерс», как на сделку отреагировали в лиге и насколько она вообще влияет на чемпионские расклады. Ниже — пять главных тем, которые помогают разобраться в этом переходе без лишних догадок.

Почему Леброн выбрал именно «Филадельфию»?

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Переломным моментом стал обмен, который «Сиксерс» провернули в начале июля. Команду покинул Пол Джордж, а вместо него пришёл Джейлен Браун. Именно после этой сделки «Филадельфия» всерьёз вошла в список претендентов на Леброна.

По данным американских инсайдеров, эти события связаны напрямую: появление Брауна изменило отношение Джеймса к проекту. До обмена «Сиксерс» не считались для него приоритетным вариантом. Сам форвард после подписания дал понять, что решающим фактором для него стала возможность бороться за титул. Он отдельно отметил, что дело было не в деньгах и не в каких-либо причинах вне баскетбола.

Иными словами, ключевым стало не имя клуба, а изменения в составе. После прихода Брауна руководство смогло предложить Джеймсу команду, которая, по его мнению, действительно подходит для борьбы за чемпионство.

Почему контракт считается необычным?

Леброн Джеймс в матче с «Филадельфией», сезон-2025/2026 Фото: Los Angeles Times via Getty Images

Размер контракта оказался одним из ключевых моментов сделки. Леброн согласился на $ 8 млн за два года — это заметно меньше, чем его зарплата в «Лейкерс» год назад, которая превышала $ 52 млн.

Более того, это самый маленький контракт в его карьере. Впрочем, у такого решения есть логичное объяснение. Основная часть платёжной ведомости «Филадельфии» уже распределена между Джоэлом Эмбиидом, Джейленом Брауном и Тайризом Макси. Если бы Джеймс запросил максимум, клубу пришлось бы менять состав куда радикальнее.

Даже в нынешнем виде «Сиксерс» ещё нужно вписаться в правила первого «апрона» . Но зато такая финансовая схема позволяет сохранить костяк команды, вокруг которого и выстраивается проект.

Как изменится состав «Сиксерс»?

Леброн Джеймс и Ви Джей Эджкомб, сезон-2025/2026 Фото: Allen Berezovsky/Getty Images

После подписания Джеймса в стартовой пятёрке «Филадельфии» почти не остаётся вопросов. Наиболее логично она может выглядеть так: Тайриз Макси — разыгрывающий, Ви Джей Эджкомб — атакующий защитник, Джейлен Браун — лёгкий форвард, Леброн Джеймс — тяжёлый форвард, Джоэл Эмбиид — центровой.

В такой расстановке Джеймс в первую очередь берёт на себя роль организатора нападения. Основная же нагрузка по набору очков ложится на Эмбиида, Брауна и Макси, а опыт Леброна помогает команде в принятии решений и выстраивании позиционных атак.

Но главный вопрос по-прежнему в другом — в здоровье лидеров. Именно физическое состояние Эмбиида и самого Джеймса во многом и определит, насколько команда сможет приблизиться к своему потолку.

Как отреагировали лига и участники сделки?

Леброн Джеймс в матче с «Филадельфией», сезон-2025/2026 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Переход Джеймса стал одной из главных тем этого межсезонья. Ещё до официального объявления комиссионер НБА Адам Сильвер говорил, что решение Леброна повлияет на составление календаря нового сезона.

После подписания клуб получил одного из самых медийных игроков лиги, а значит, почти наверняка вырастет число национальных трансляций и матчей, вынесенных на ключевые даты. Одним из первых на сделку отреагировал Джейлен Браун: он сразу опубликовал сообщение в соцсетях. По данным американских СМИ, Тайриз Макси тоже участвовал в переговорах с Джеймсом.

Отдельно снова всплыла фраза Trust the Process, которую Леброн произнёс за неделю до подписания. Тогда её не воспринимали как намёк на «Филадельфию», но после сделки она зазвучала уже по-другому.

Что этот переход меняет в чемпионской гонке?

Леброн Джеймс и Тайриз Макси, сезон-2025/2026 Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Сразу после подписания букмекеры обновили линию на победителя сезона. «Филадельфия» поднялась в число основных претендентов на титул — рынок таким образом отреагировал на новый состав команды. Однако её дальнейшие шансы будут зависеть не только от уровня игроков.

Самым важным фактором остаётся доступность лидеров по ходу регулярки и в плей-офф. Что касается возможного перехода Бронни Джеймса, то на сегодня такой сценарий выглядит маловероятным. Его контракт с «Лейкерс» по-прежнему действует, а финансовые ограничения «Сиксерс» заметно осложняют любую возможную сделку.

Переход Леброна уже входит в число самых заметных эпизодов этого межсезонья. И всё же окончательный вердикт по этой сделке будет определяться не самим подписанием, а тем, сможет ли новый состав «Филадельфии» по-настоящему побороться за титул.