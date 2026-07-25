Есть ли у Леброна шанс на пятое чемпионство в НБА? Как считаете?

Леброн Джеймс продолжит карьеру в «Филадельфии». 24 июля 41-летний форвард стал игроком «Сиксерс», подписав двухлетний контракт на $ 8 млн с опцией игрока на второй сезон. Сделка поставила точку в одной из главных драм этого межсезонья и сразу же вывела «Филадельфию» в число главных фаворитов сезона по версии как минимум букмекеров. Но сам переход, конечно, не снимает главный вопрос: соответствует ли реальный уровень команды тем ожиданиям, которые теперь на неё навешивают?

Главный аргумент в пользу «Филадельфии» лежит на поверхности: так, по составу это одна из самых мощных команд лиги. Джоэл Эмбиид по-прежнему остаётся лицом проекта, Тайриз Макси продолжает прогрессировать как один из самых ярких молодых защитников НБА, летом клуб добавил Джейлена Брауна, а теперь ещё и получил игрока, который даже в 41 год способен задавать темп и решать исход матчей в концовках. По данным американских СМИ, именно обмен на Брауна стал одним из факторов, повлиявших на решение Джеймса. К слову, не менее показателен и сам формат сделки: Леброн согласился на контракт по ветеранскому минимуму, хотя год назад зарабатывал в «Лейкерс» почти $ 53 млн. Это позволило «Сиксерс» сохранить костяк и не жертвовать лидерами ради подписания звезды. Сам Джеймс после объявления сделки подчеркнул, что деньги не были решающим фактором, а главная цель, конечно же, — побороться за ещё один чемпионский титул.

При этом главным преимуществом «Филадельфии» становится именно глубина состава. При ожидаемой стартовой пятёрке Макси — Эджкомб — Браун — Джеймс — Эмбиид команде не нужно выстраивать всю игру вокруг одного лидера. В отличие от последних сезонов в «Лейкерс», Джеймс может чаще действовать как организатор нападения, распределяя нагрузку между несколькими игроками, способными создавать моменты самостоятельно. А скоро, по сообщениям инсайдеров, к команде может присоединиться и Кентавиус Колдуэлл-Поуп: он ведёт переговоры с «Мемфисом» о выкупе контракта, после чего должен перейти к команде Леброна, с которым уже брал чемпионство в 2020 году в «Лейкерс».

Леброн Джеймс, финал НБА — 2013 Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

В итоге всё упирается в здоровье — именно оно станет главным показателем перспектив этой команды. В последние сезоны «Филадельфия» слишком часто входила в решающие матчи не в оптимальном составе, и главным образом из-за проблем Эмбиида. Теперь к этому фактору добавляется и возраст Джеймса, которому в декабре исполнится 42 года. Если обоим лидерам удастся избежать длительных пауз, этот состав действительно можно будет считать одним из фаворитов чемпионата. Но если нет, даже самый звёздный ростер не убережёт от проблем в плей-офф.

Для самого клуба грядущий сезон — особенный. «Сиксерс» не выигрывали чемпионство с 1983 года, а после финала НБА — 2001 больше не добирались до решающей стадии плей-офф весной. Подписание Джеймса — попытка встряхнуть состав и переломить затянувшуюся негативную тенденцию, которая сопровождала организацию на протяжении последних десятилетий. Поэтому «Чемпионат» предлагает поучаствовать в опросе: сможет ли Леброн взять свой пятый титул в карьере уже в составе «Сиксерс»?

Станет ли Леброн Джеймс чемпионом НБА в составе «Филадельфии»?

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