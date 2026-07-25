«Филадельфию» ничего не ждёт с Леброном. Только хайп

Одна из главных саг лета 2026 года наконец-то завершилась. Леброн Джеймс принял решение относительно своего будущего и перевозит таланты в «Филадельфию». Решение не неожиданное и на деле даже самое практичное для 41-летнего баскетболиста. Разбираемся, что это значит для «76-х», НБА и самого Джеймса.

После того как стало известно, что Леброн покидает «Лос-Анджелес Лейкерс», казалось, что чуть ли не 29 команд НБА сделают ему предложение и захотят видеть в своём составе. Однако спрос оказался ниже. За последние недели сформировался список клубов, которые действительно хотят Леброна: «Майами», «Кливленд», «Миннесота», «Голден Стэйт» и «Филадельфия». По «Кавальерс» и «Хит» всё понятно — это бывшие команды Леброна, с ними он брал титулы. И это как минимум было бы красиво для завершения карьеры. Также было два представителя Запада: «Тимбервулвз» — молодая команда, и в этой конференции есть несколько команд, которые точно сильнее нынешней «Миннесоты». «Уорриорз» — обратная ситуация, ведь в клубе огромное количество очень возрастных баскетболистов, а перспектив — в разы меньше.

Да и сам Джеймс понимал, что ему нечего делать на Западе, ведь его там сомнут в первом раунде. Самым оптимальным и практичным вариантом для Леброна представлялась «Филадельфия» — сплав молодости и опыта с одним из лучших тренеров лиги — Ником Нёрсом. С одной стороны Тайриз Макси и Ви Джей Эджкомб — восходящие звёзды, которые только что пошумели в плей-офф и выбили «Бостон». С другой — опытный Джейлен Браун, бравший чемпионство и MVP финала ещё два года назад, а рядом Джоэл Эмбиид — некогда MVP регулярного чемпионата. Для Леброна Джеймса это был самый верный вариант, который предоставлял путь наименьшего сопротивления. Его Король и выбрал.

Леброн Джеймс форвард «Филадельфии» «Я думал, что закончил, когда сезон завершился. Я не был готов объявить об этом сразу и понимал, что мне нужно время, чтобы по-настоящему всё обдумать. Но почти не сомневался, что уже сыграл свой последний матч. Это моё последнее решение. Дело не в деньгах. Дело не в семье. На самом деле, ради чего я сейчас играю? Я всё ещё хочу жертвовать собой. Всё ещё хочу работать. Всё ещё хочу пахать. Всё ещё хочу соревноваться, побеждать и снова испытать то самое чувство победы… ещё одного чемпионства. Верю, что могу помочь «Филадельфии» стать чемпионской командой, и с огромным волнением жду возможности вдохнуть новую энергию в новую для себя фан-базу и отправиться в это невероятное путешествие в последний раз. Спасибо, Лос-Анджелес. Майами — я всегда буду любить вас. А Северо-Восточный Огайо навсегда останется моим домом!»

Леброн решил не выбирать привычные пенаты, а бросить им вызов, перейдя в другую историческую франшизу. «Филадельфия» взлетела на верхние строчки рейтингов ещё после обмена Джейлена Брауна из «Бостона», и говорят, что это в том числе повлияло на решение Леброна. С приходом Джеймса «76-е» точно не становятся хуже, но и сказать, что «Фила» кардинально стала лучше, тоже нельзя. Леброн — это примадонна, вокруг которой должны быть определённые, тепличные условия. При этом на протяжении всей карьеры Леброна, особенно после «Майами», прослеживается тенденция, что команды с ним становятся ограниченнее и примитивнее. Каким бы Леброн ни был великим баскетболистом, он всегда в первую очередь думает о себе, о своём наследии и прочем, а не о командных успехах. И за редким исключением это не накладывается на перспективы самой команды. Трудно представить, что Леброн в «Филадельфии» способен полностью отказаться от мяча и порезать своё игровое время, например, хотя бы до 30 минут за матч. А ведь в составе «Филадельфии» много игроков, которым действительно нужен мяч, и куда реальнее, что Ник Нёрс пожертвует чем-то у других игроков «76-х», нежели что-то отберёт у Леброна.

Джеймс точно не станет определяющим игроком «Филадельфии». По крайней мере, в рамках чемпионских перспектив. Леброн, конечно, может стянуть всё одеяло на себя, однако тогда эта история закончится максимум в первых двух раундах плей-офф. Если же Король действительно хочет пятое чемпионство, то он должен быть как минимум четвёртым игроком команды, не претендуя на бóльшее. Тогда, возможно, шансы будут. Хотя в это верится с трудом. Очевидно, «Филадельфии» выгоден в этой ситуации хайп вокруг Джеймса, НБА тоже это выгодно. Как минимум два из трёх участников всего этого спектакля останутся в плюсе. А вот самому Леброну на чемпионство надеяться вряд ли стоит, по крайней мере, если он действительно не готов уйти не на второй, а даже на третий план.