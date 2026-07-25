«Леброн не гарантирует титул». 10 выводов о переходе Джеймса в «Филадельфию»

Переход Леброна Джеймса в «Филадельфию» — сейчас, пожалуй, главная тема в баскетбольном сообществе. Тем более что «Сиксерс» станут для форварда уже четвёртой командой после «Кливленда», «Майами» и «Лейкерс». Чего ждать от такого союза и как вообще это повлияет на будущее «Филадельфии»? Об этом «Чемпионат» поговорил с комментатором Единой лиги ВТБ и НБА Алексеем Логуновым, обсудив 10 самых интригующих вопросов.

— Леброн столько лет настаивал, что наследие нельзя загонять в примитивный подсчёт колец. Тогда почему концовку своей карьеры он фактически бросил на алтарь ещё одного чемпионства? Получается, собственную же теорию он и развалил?

— Думаю, при желании я могу вспомнить множество высказываний и подтянуть за слова Короля. Но мне лень таким заниматься. Леброн выбрал наиболее комфортную обстановку. Город, который лучше «Миннесоты». Роль попроще, чем в «Майами», перспективы чемпионства ярче, чем в «Голден Стэйт». Ну и не «Кливленд». Получается, что Леброн выбрал комфорт. А если бы выбрал отчаянный рингчейз, тогда это был бы «Нью-Йорк» или «Сан-Антонио». Но «Фила» чемпионом не будет.

— Если «Филадельфия» так и не возьмёт титул, что это будет — главный крах в карьере Эмбиида или первое по-настоящему тяжёлое пятно на наследии самого Леброна? И на кого в итоге ляжет бóльший удар?

— Начнём с того, что «Филадельфия» не возьмёт титул. Но верить в процесс будет чуточку проще и приятнее. Бóльший удар ляжет на Джейлена Брауна. Если Джеймс не возьмёт титул с «Филой» в первый сезон, он проведёт ещё один, но уже в другой команде. Крах Эмбиида — его здоровье, а не достижения или их отсутствие.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Scott Taetsch/Getty Images

— Вам не кажется, что Леброн впервые зашёл туда, где он уже не центр вселенной? Это команда Эмбиида, город Эмбиида, а не ещё один сезон шоу LeBron Team. Его эго это вообще переварит?

— Леброн точно не лучший игрок команды «76-х». Его эго пока находится в реальности. Перестраиваться в третью скрипку он начал ещё в «Лейкерс». И делал это сознательно. Такой умный игрок понимает, где надо ужаться. И угрозы для эго не вижу.

— Все в восторге от того, что Леброн отказался от денег. Но если убрать весь этот голливудский налёт — не выходит ли, что за максималку его уже не видели той самой последней деталью чемпионского пазла?

— Леброн сдал, возраст берёт своё. Он не стоит максималки. И если команда хочет бороться за титул — а «Лейкерс» хотели — то она не может платить $ 50+ млн Джеймсу и реально иметь шансы. У «Лейкерс» их не было, как и здоровья. Леброн поставил свои правила игры, которые, на первый взгляд, на руку не ему. Но победителями в итоге могут оказаться все.

— Мы 10 лет слушали одно и то же: «Дайте Эмбииду нормального напарника». Ну вот, дали. Если и теперь ничего не выйдет, мы наконец перестанем списывать всё на невезение?

— Думаю, прошлая регулярка уже показала, что это не команда Эмбиида. Это последний его максимальный контракт. И «Филадельфия» пока может выбирать от матча к матчу, чья это команда. Да, здоровый Джоэл делает разницу, однако это мы увидели лишь в серии с «Селтикс». А титул приходит с последовательностью. Думаю, списывать Эмбиида начали давно, как и Дэвиса.

— С чего вдруг «Филадельфию» автоматически записали в число фаворитов? Только из-за Леброна? Не в очередной ли раз имя Джеймса затмило то, что команда собой реально представляет?

— «Филадельфия» стала ощутимо сильнее и крепче за счёт приглашения Брауна. Леброн — это негарантированный бонус, который выпал команде рандомным образом. Главными фаворитами они не являются. Но на Востоке их скинуть из топ-2 очень сложно. «Никс» и «Сиксерс», а уже после — «Хит», «Кавс» и остальные. Леброн — Glue Guy. Он может склеить всё имеющееся и привнести чемпионский характер, которого не хватает.

— Если этот сезон закончится титулом, это будет ещё одно чемпионство Леброна — или то самое, которое наконец вытащит Эмбиида из клуба вечных неудачников? И, к слову, чья история здесь вообще важнее?

— История Джеймса с запасом дороже истории Джоэла. В таком случае он станет первым, кто с четырьмя франшизами становился чемпионом, и тогда увеличится количество людей, которые признают: Леброн лучше Джордана. Хотя это случилось уже 10 лет назад.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

— Разве не в этом главная ирония? Ещё месяц назад разговоры крутились вокруг камбэка Леброна в «Кливленд» или «Майами», а в итоге закончилось всё выбором клуба, который годами был мемом весеннего баскетбола. Это красиво или просто прагматично?

— В глазах Леброна это комфортно по многим причинам: бизнес, медийка, окружение в руководстве, команде, импонирующие ему персонажи, новый вызов в 41. Он всё ещё соревнователен и голоден. Но приходить первым и накрывать на стол не желает. Распределение нагрузки для Леброна и Эмбиида по регулярке — главная задача для [Ника] Нёрса.

— Не кажется ли, что этот переход — в первую очередь экзамен для Эмбиида, а не для Леброна? Если рядом с Джеймсом он всё равно не выиграет, какие аргументы в его оправдание вообще останутся?

— Эмбииду будто не нужны оправдания. Таланта — куча, ведь Джоэл знает баскетбол меньше, чем Леброн играет в НБА. Здоровье вносит Джоэла в главный список What If? Где Хардуэй, Брэндон Рой, Ти Мак, Грант Хилл и другие. Если Джоэл будет играть и провалится — тогда эффект изменится. Однако Леброн не гарантирует титул — спросите у Дончича. Поэтому риторика будет немного иной.

— Давайте на секунду представим, что «Филадельфия» заканчивает всё привычным вылетом на ранней стадии. Кого на следующий день медиа в США будут хоронить жёстче — Леброна, Эмбиида или концепт «суперкоманды» в 2026-2027 году?

— Думаю, достанется всем. Но жёстче достанется тому, кто больше остальных провалит. Меньше всего — Эджкомбу. Больше — Брауну. Потому что в таком случае его начнут сравнивать с тем, на что он способен без Тейтума.