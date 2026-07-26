Главная сделка этого лета в НБА состоялась. За кем теперь следить?

Главная сделка этого лета уже состоялась — Леброн Джеймс перебрался в «Филадельфию», закончив свою главу в «Лейкерс». Впрочем, осталось ещё много доступных свободных агентов. О них и поговорим.

Лучшие варианты

Джеймс Харден Фото: Jason Miller/Getty Images

Ещё со своими планами не определился Джеймс Харден. У защитника есть на руках опция игрока на $ 42,3 млн на сезон-2026/2027 в «Кливленде», но Борода, скорее всего, хочет долгосрочный контракт. Леброн уже никак не окажется в клубе, поэтому «Кавальерс» нужно как можно быстрее решать вопрос с Харденом, потому что его приход очень многое дал этой команде.

«Голден Стэйт» до последнего тянул с продлением Дрэймонда Грина. И здесь аналогичная «Кливленду» ситуация, связанная с возможным приходом Короля в стан «воинов». У Грина есть опция игрока на следующий чемпионат на сумму $ 27,6 млн. Правда, в лиге ходит много слухов, что Дрэй может отказаться от этих денег и улететь вслед за Леброном. Однако как-то мало в это верится, если честно. Скорее всего, легендарный форвард завершит свою карьеру в «Голден Стэйт».

У Джейлена Дюрена подошёл к концу четырёхлетний контракт новичка. Центровой ждал на рынке огромное предложение, исходя из слухов, но до сих пор не сумел ни с кем договориться. В числе главных претендентов на одного из самых прогрессирующих игроков прошлого чемпионата назывался «Сакраменто». Но нужно ли ради денег менять сильный «Детройт», претендующий на плей-офф, ради команды, которая пока не борется ни за что? Вопрос в целом риторический, потому что в голову Дюрена мы залезть не можем. Возможно, ему важнее всего сумма контракта.

«Атланта» не предложила новый долгосрочный контракт Жонатану Куминге. Однако у форварда остался последний год по соглашению с «Хоукс» на сумму в $ 24,3 млн. Кажется, «ястребы» не особо горят желанием оставлять у себя игрока без особого прогресса за эти годы, который съедает огромную часть платёжной ведомости. Вероятнее всего, Кумингу обменяют к февралю, а пока следим за ситуацией.

Бенедикт Матурин пришёл в НБА на том же драфте, что и Дюрен, поэтому его четырёхлетнее соглашение новичка подошло к концу. Настало время первого взрослого контракта. Но «Клипперс» не спешат разбрасываться деньгами. Здесь варианта два: либо «парусники» не видят перспектив в игроке, либо Матурин требует очень большие деньги. Бенедикт — хороший ролевик на скамейку, на него должен быть спрос на рынке. Вопрос, как обычно, в сумме.

Странно, что «Денвер» тянет с подписанием Пэйтона Уотсона. Кажется, этот игрок идеально подходит команде и уже давно знаком с системой «Наггетс». При этом форвард каждый год делал заметный шаг вперёд, не останавливаясь на достигнутом. Скорее всего, снова всё упирается в деньги. «Самородки» не могут себе позволить разбрасываться деньгами направо и налево, поэтому стараются выжимать из каждой ситуации максимальную выгоду. Однако иногда, чтобы сохранить кого-то, нужно переплатить. Будет ли так в случае с Уотсоном или стороны найдут компромисс?

Интересные варианты

Расселл Уэстбрук Фото: Don Collier/Getty Images

В эту категорию смело можно отнести легендарного Расселла Уэстбрука. Черепашка уже давно не является главным игроком ни одного из своих клубов, но всё равно приносит много пользы, выходя со скамейки. За символичные по меркам НБА $ 2-3 млн — просто великолепный вариант. Уэстбрук может и опытом поделиться, и на своём примере показать, как нужно трудиться.

Здесь же обитает Брэдли Бил. Этот списанный лётчик уже давно не тот скорер из «Вашингтона», которым он был раньше. Но на скамейку тоже годный вариант за небольшие деньги. Как ни крути, бросок у защитника есть. Вопрос в травматичности, так как в прошлом сезоне Брэдли провёл лишь шесть матчей. Может, он уже не в состоянии полноценно играть…

Ещё есть на рынке Ник Ричардс. Центровой кочует между «Шарлотт» и «Финиксом» и уже дважды был задействован в обменах этих команд. Травмы преследуют игрока, но он всё ещё может быть полезен. За небольшие деньги — хороший вариант.

Полезные ролевики

Гэйб Винсент Фото: Jason Miller/Getty Images

Среди тех, кто ещё ждёт контракт от клубов НБА, затесалось множество полезных ролевиков. Например, Гэйб Винсент, Брюс Браун, Брэндон Уильямс, Гари Пэйтон-младший, Аарон Холидэй, Келли Олиник, Сет Карри, Николя Батюм и многие другие. Межсезонье ещё далеко не окончено, поэтому каждый будет ждать свой шанс.