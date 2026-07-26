Вембаньяма заметно окреп за лето. Его игра у кольца станет опаснее

Первый плей-офф для Виктора Вембаньямы прошёл просто феноменально. Да, «Сан-Антонио» во главе с Инопланетянином не удалось в финале взять чемпионство, но для стартовой попытки — великолепный результат. Тем не менее Вемби не останавливается на достигнутом!

Поражение в финале НБА от «Нью-Йорка (1-4) сделало Вембаньяму и весь «Сан-Антонио» лишь сильнее. Состав у клуба очень молодой, поэтому расстраиваться точно не нужно. А необходимо делать выводы, с чем Виктор прекрасно справляется. В межсезонье французский центровой занялся трансформацией собственного тела. В прошлом году он летом ездил в Шаолинь, где на протяжении 10 дней жил по монастырскому уставу с настоящими монахами. Он обрил голову, носил их одежду и полностью выполнял распорядок древнейшего места силы многих людей.

Теперь Вембаньяма занялся упорными тренировками. Во-первых, Инопланетянин был замечен на индивидуальных занятиях с легендой НБА Хакимом Оладжьювоном, который ранее учил своим движениям в «посте» Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Дуайта Ховарда, Яо Мина, Амаре Стадемайера и многих других известных игроков. В арсенале Хакима была уйма приёмов для того, как разобраться с соперником и организовать себе пространство под кольцом для свободного броска.

Виктор Вембаньяма и Хаким Оладжьювон Фото: x.com/felder_richard

Этому и хочет научиться Вембаньяма. Природа одарила Виктора невероятным ростом и пластичностью для таких габаритов. С броском у француза тоже полный порядок, осталось овладеть искусством успешно продавливать соперников вблизи кольца, чтобы был и такой способ набирать очки. Это особенно ценно в плей-офф, когда у тебя будет сразу несколько опций для угрозы.

Помимо индивидуальной работы с легендой, Вембаньяма ещё взялся за свою физическую форму. Для своих габаритов он выглядит слишком хилым, с чем, похоже, и решил бороться. По сравнению с фотографиями 2023 года, когда Виктор только пришёл в лигу, ситуация изменилась в лучшую сторону. Его плечи стали шире, руки — объёмнее, и в целом француз выглядит мощнее, чем ранее. Это всё работа с весом в тренировочном зале.

Трансформация Виктора Вембаньямы Фото: x.com/CourtsideBuzzX

Инсайдеры сообщают, что им не раз докладывали о Вембаньяме, тренирующемся в домашнем спортзале ДеАарона Фокса вместе с Харрисоном Барнсом и новичком «Спёрс» Тобиасом Харрисом. Скорее всего, Инопланетянин ещё прибавит в мышечной массе к началу сезона, ведь до его старта ещё почти три месяца. Конечно, Виктор не выглядит как Карл Мэлоун со своими огромными «банками», однако видно, что работа ведётся. Всему своё время.

«Сан-Антонио» и сам Вембаньяма делают очередную заявку всей лиге, что они будут ещё сильнее. Если команде удастся оставаться здоровой на протяжении всего сезона и плей-офф, мы снова можем совершенно спокойно увидеть «Спёрс» в финале НБА, где перед нами предстанет уже обновлённый Виктор с новым телом и знаниями, полученными от одного из величайших.