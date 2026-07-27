Владислав Голдин сыграл свадьбу в США. Кто стал женой российского баскетболиста?

Межсезонье-2026 явно становится одним из ключевых не только в карьере, но и в личной жизни Владислава Голдина. Совсем недавно 25-летний российский центровой подписал новое двустороннее соглашение с «Майами Хит», укрепив свои позиции в системе флоридского клуба, а уже 25 июля произошло главное событие в жизни Владислава — спортсмен официально связал себя узами брака со своей возлюбленной Кэмрин Воглер.

Торжество, как Голдин иронично анонсировал ещё в начале июня, состоялось в Санкт-Петербурге — только американском, в штате Флорида (Сент-Питерсберг). Влад с улыбкой вспоминал, как рассылал пригласительные родителям и шутил по поводу названия города. Местом проведения стал роскошный комплекс The Vinoy Resort.

Свадебное агентство, занимавшееся организацией, отметило, что вечер прошёл идеально, связав традиции разных культур, а Дженна Акоста, присматривавшая за Кэмрин в детстве, трогательно поздравила пару, подчеркнув, что они с Владом буквально созданы друг для друга: «Я знаю Кэмрин всю её жизнь, искренне не могу быть счастливее, видя, как она выходит замуж за любовь всей своей жизни. Трудно поверить, что та милая маленькая девочка, за которой я присматривала столько лет, выросла в такую красивую, добрую, умную и невероятную женщину. Кэм, ты и Влад так идеально подходите друг другу, и любовь, которой вы делитесь, была видна в каждом мгновении этих выходных».

Праздничные торты на свадьбе Владислава Голдина Фото: соцсети Дженны Акосты

Кэмрин и правда выглядит бесконечно счастливой и, кажется, знает о своём избраннике абсолютно всё. В недавнем интервью американским СМИ она с гордостью говорила, что выходит замуж за баскетболиста из России, и без единой запинки назвала место рождения Голдина — Нальчик. А затем с улыбкой добавила, что вырос Влад в Воронеже, где в детстве успел позаниматься ещё и борьбой.

История отношений молодожёнов началась ещё несколько лет назад во Флоридском Атлантическом университете, где Влад выступал за баскетбольную команду, а Кэмрин — за волейбольную. Их первая встреча состоялась в библиотеке кампуса, куда Голдин, по его собственному признанию, заглянул вовсе не ради учёбы, а просто чтобы укрыться от палящего зноя.

Владислав Голдин и Кэмрин Воглер с друзьями Фото: из личного архива Владислава Голдина

Предложение руки и сердца получилось не менее спонтанным и эмоциональным. Влад планировал сделать шаг в субботу, но уже в пятницу, сразу после напряжённого матча за титул конференции Big-10 в составе Мичигана, передумал ждать. Поняв, что результаты баскетбольных игр уступают настоящим чувствам, Голдин прямо после общения с прессой опустился на одно колено. Кэмрин ответила согласием, а романтичный жест российского гиганта мгновенно попал в заголовки крупнейших американских СМИ — от Sports Illustrated до USA Today.

Сейчас перед Голдиным открываются отличные перспективы. Свой главный шаг в личной жизни он сделал. Основная же задача на паркете остаётся прежней — пробиться в основной состав «Майами», используя все возможности нового контракта. Ну а пока Влад и Кэмрин просто невероятно счастливы. Порадуемся за молодожёнов.