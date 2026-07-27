Уход лидеров из «Зенита» и первые новички «Самары». Чем жила Единая лига на неделе?

В Единой лиге ВТБ продолжается активный период переходов и подписаний контрактов. Кто-то уходит, а кто-то приходит. Чем же запомнились последние семь дней в нашем чемпионате?

Прошлая неделя началась с пока единственного действия «Самары» в межсезонье — клуб с берегов Волги возглавил Милош Павичевич. Черногорский тренер с российским паспортом уже давно работает в нашей стране, успел поруководить «Автодором» и «Уралмашем». Теперь наступил новый этап в карьере. А уже сегодня, 27 июля, волжская команда объявила о переподписании контракта с Данилой Походяевым.

Новичок Единой лиги владивостокское «Динамо» продолжает активно действовать на рынке. В этот раз команда подписала Малика Ньюмэна, с которым в конце прошлого сезона «Автодор» разорвал контракт из-за нахождения в крови запрещённых веществ. Но на этом клуб не остановился и достиг соглашения с игроком МБА Максимом Личутиным, который сменил Москву на Владивосток. Ещё команда продлила контракт с Николаем Садиковым и попрощалась с Иваном Стребковым.

Малик Ньюмэн Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» договорился о расторжении контракта с Ксавьером Муном. Теперь защитник может спокойно выступать за канадский «Виннипег», а уже потом — подписаться с каким-то клубом в Европе к началу сезона. Оказалось, это не последние новости об уходе из стана бело-голубых — Санкт-Петербург покинул капитан Трент Фрейзер, который перебрался в итальянский «Виртус».

Первого легионера подписал «Енисей». Им оказался Чарльз Кэллисон, который успел поиграть во многих европейских лигах. Разыгрывающий стал легендой немецкого «Синтайникса», из которого ушёл в статусе лучшего бомбардира и ассистента в истории клуба в Бундеслиге. Однако никуда и без молодой крови — красноярцы оформили переход Яна Додеуса из «Челбаскета».

Не обошлось и без перехода из одного стана команды Единой лиги в другую. Тайрелл Нэльсон не сумел договориться о продлении контракта с «Уралмашем», зато теперь будет выступать в составе «Бетсити Пармы».

Ещё один трансфер оформил УНИКС. Клуб из Казани заключил однолетний контракт с Сергеем Клюевым. Ранее центровой долгое время выступал за «Химки» и МБА. Последним клубом был «Темп-СУМЗ».

Слухи: