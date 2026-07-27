Экс-игрок УНИКСа и «Реала» Хезонья вернулся в НБА. Что он даст «Кливленду»?

Марио Хезонья в 2015 году был выбран «Орландо» под пятым номером на драфте НБА. Пять лет он выступал в лучшей лиге мира, а затем перебрался в Европу и даже успел поиграть в России. Но он ни на секунду не остановился на достигнутом.

Форвард за свою 14-летнюю профессиональную карьеру уже успел поиграть за «Барселону», «Орландо», «Нью-Йорк», «Портленд», «Панатинаикос», УНИКС и «Реал». В НБА он не закрепился, но просто феноменально проявил себя в Казани и Мадриде. В России Хезонья за один сезон стал MVP регулярного чемпионата Единой лиги, съездил на Матч звёзд, выиграл конкурс по броскам сверху и взял бронзу с командой.

После прихода в «Реал» Хезонья стал одним из лидеров, однако точно не был главным. Хотя, скорее всего, мог потянуть эту роль. За это время он вместе с клубом дважды становился чемпионом Испании, выигрывал Евролигу и Суперкубок Испании в 2023 году, а также в 2024-м побеждал в Кубке Испании. Вроде бы неплохой список, но, если учитывать, какой у клуба состав практически каждый год, можно было рассчитывать на большее количество трофеев за четыре года в стане «сливочных».

Марио Хезонья Фото: Atilano Garcia/Zuma/ТАСС

Хоть контракт Хезоньи и был рассчитан до 2029 года, однако в нём был пункт о выкупе в случае предложения из НБА. Марио не захотел останавливаться на достигнутом и решил в 31 год снова попробовать себя за океаном. Очень смелое решение! Игрок выкупил своё соглашение у «Реала» (называется сумма от $ 850 тыс. до $ 1 млн) и уже затем подписался на $ 2,8 млн с «Кливлендом», который не предпринимал никаких действий на рынке вплоть до решения Леброна Джеймса по поводу продолжения карьеры.

В НБА Хезонья в среднем набирал 6,9 очка и 3,1 подбора за игру. Это было очень давно, теперь форвард уже заматерел и может брать на себя гораздо больше функций. В Европе он отменно разбирался с соперниками один на один, у него быстрый релиз броска. Но сумеет ли он продемонстрировать всё то же самое в «Кливленде»? В команде есть две примы — Джеймс Харден и Донован Митчелл. Мяч в большинстве своём будет у них в руках.

Понятное дело, что никто не собирается делать из Хезоньи первую опцию в атаке, а берётся он больше как скорер со скамейки, который будет угрожать кольцу и отвечать за спэйсинг в то время, когда лидеры будут отдыхать, но тем не менее Марио может дать пользу. Тут уж всё будет зависеть от того, какую роль определит форварду Кенни Аткинсон. Захочет ли тренер дать мяч в руки хорвату или же поставит его в угол, чтобы он ждал возможности бросать после получения.

Марио Хезонья Фото: Christian Petersen/Getty Images

31-летний Хезонья, вернувшийся в НБА, — очень интересный выбор для «Кливленда». Во многом из-за того, что вообще непонятно, зачем он команде. В клубе есть уйма молодёжи, которая спокойно может закрыть все те факторы, ради которых подписывался Марио. Например, в прошлом сезоне выстрелил Джейлон Тайсон, набиравший 13,2 очка, 5,1 подбора и 2,2 передачи за 27 минут. Причём бросал издали американец на элитном уровне — 44,6% реализации «трёшек», в то время как у хорвата — 35%.

Тем не менее Хезонья может дать глубины «Кливленду» в условиях травматичности в НБА. Как запасная опция — не самый плохой вариант. У него за плечами огромный багаж самого разного опыта, плюс он явно мотивирован заявить о себе, раз решил снова попробовать свои силы в США. На это будет интересно посмотреть, однако больших ожиданий не нужно строить, потому что слишком мала вероятность того, что Марио выстрелит в лучшей лиге мира. Будем рады ошибиться, однако пока всё видится именно так.