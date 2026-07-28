Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE

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Очень тяжёлая новость для российского баскетбола: в молодом возрасте погиб Эдуард Сандлер. В ночь на 28 июля 2026 года оборвалась жизнь известного тренера и спортивного функционера Эдуарда Михайловича Сандлера. Ему было 44 года. Как пишут СМИ, трагедия случилась во Владивостоке, в районе мыса Бурный на улице Набережная. Гидроцикл, которым он управлял, врезался в дамбу и налетел на камни. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — Сандлер скончался на месте до приезда скорой. Смерть официально подтвердила пресс-служба Приморского спортивного общества «Динамо». «Чемпионат» продолжает следить за развитием трагического происшествия.
Реакция хоккейного «Адмирала»
Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока опубликовал заявление в связи с известием о смерти Эдуарда Сандлера.
«Ушёл из жизни Эдуард Михайлович Сандлер — управляющий Приморским краевым спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо». Хоккейный клуб «Адмирал» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эдуарда Михайловича. У нас разные виды спорта, но мы одна большая семья. И эта боль общая. Светлая память».
Эдуард Сандлер погиб во Владивостоке, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Это соответствует действительности, да. Врезался в камни, но сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах».
Заявление БК «Динамо»
«Управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» ушёл из жизни. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжёлую утрату. Светлая память».