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Погиб Эдуард Сандлер: известный тренер и спортивный функционер умер во Владивостоке после аварии на гидроцикле, все подробности

Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE
Артемий Берстенев
Умер Эдуард Сандлер. LIVE
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«Чемпионат» следит за развитием событий.

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Очень тяжёлая новость для российского баскетбола: в молодом возрасте погиб Эдуард Сандлер. В ночь на 28 июля 2026 года оборвалась жизнь известного тренера и спортивного функционера Эдуарда Михайловича Сандлера. Ему было 44 года. Как пишут СМИ, трагедия случилась во Владивостоке, в районе мыса Бурный на улице Набережная. Гидроцикл, которым он управлял, врезался в дамбу и налетел на камни. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — Сандлер скончался на месте до приезда скорой. Смерть официально подтвердила пресс-служба Приморского спортивного общества «Динамо». «Чемпионат» продолжает следить за развитием трагического происшествия.

Эдуард Сандлер Подробнее
Заявление БК «Динамо»
Live Артемий Берстенев

Реакция хоккейного «Адмирала»

Хоккейный клуб «Адмирал» из Владивостока опубликовал заявление в связи с известием о смерти Эдуарда Сандлера.

«Ушёл из жизни Эдуард Михайлович Сандлер — управляющий Приморским краевым спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо». Хоккейный клуб «Адмирал» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Эдуарда Михайловича. У нас разные виды спорта, но мы одна большая семья. И эта боль общая. Светлая память».
04:20 Артемий Берстенев

Эдуард Сандлер погиб во Владивостоке, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Это соответствует действительности, да. Врезался в камни, но сейчас устанавливается, при каких обстоятельствах».
04:17 Артемий Берстенев

Заявление БК «Динамо»

«Управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» ушёл из жизни. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжёлую утрату. Светлая память».
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Новости. Баскетбол
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