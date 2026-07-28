Умер Эдуард Сандлер — главный тренер и президент приморского «Динамо»: что известно. LIVE

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Очень тяжёлая новость для российского баскетбола: в молодом возрасте погиб Эдуард Сандлер. В ночь на 28 июля 2026 года оборвалась жизнь известного тренера и спортивного функционера Эдуарда Михайловича Сандлера. Ему было 44 года. Как пишут СМИ, трагедия случилась во Владивостоке, в районе мыса Бурный на улице Набережная. Гидроцикл, которым он управлял, врезался в дамбу и налетел на камни. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — Сандлер скончался на месте до приезда скорой. Смерть официально подтвердила пресс-служба Приморского спортивного общества «Динамо». «Чемпионат» продолжает следить за развитием трагического происшествия.