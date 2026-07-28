«Задача — выжить». Эдуард Сандлер не дождался исторического дебюта в Единой лиге

В ночь на 28 июля во Владивостоке умер Эдуард Сандлер — управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер БК «Динамо-Владивосток». Ему было 44 года. До дебютного сезона клуба в Единой лиге ВТБ оставалось всего два месяца. «Чемпионат» рассказывает об обстоятельствах трагедии, его пути в спорте, главных достижениях и самых заметных эпизодах биографии.

По сообщениям СМИ, инцидент произошёл в районе мыса Бурный. По предварительным данным, гидроцикл, которым управлял Сандлер, на высокой скорости врезался в дамбу. По другой версии, он мог налететь на камни. От полученных травм Сандлер скончался на месте до приезда скорой помощи. О его смерти официально сообщили Приморское спортивное общество «Динамо» и баскетбольный клуб «Динамо» Владивосток. В клубе произошедшее назвали невосполнимой утратой для спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола, отметив, что Сандлер навсегда останется в памяти коллег и болельщиков как человек, посвятивший себя развитию баскетбола в регионе.

БК «Динамо» Владивосток новичок Единой лиги «Управляющий Приморским спортивным обществом «Динамо», президент и главный тренер ПБК «Динамо» ушёл из жизни. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола. Эдуард Михайлович посвятил свою жизнь развитию спорта, воспитанию игроков и созданию сильной системы. Благодаря его энергии, характеру и преданности своему делу «Динамо» прошло большой путь и добилось значимых побед. Для всех, кто знал Эдуарда Михайловича, он навсегда останется человеком, искренне любившим баскетбол и Приморский край. Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто разделяет эту тяжёлую утрату. Светлая память».

Трагедия случилась незадолго до важного этапа в истории клуба, к которому он шёл на протяжении последних лет. 23 июня 2026 года Единая лига объявила о включении «Динамо» в число участников сезона-2026/2027. Для команды это должен был стать дебют в сильнейшем клубном турнире страны. Домашние матчи планировали проводить на «Фетисов Арене», а бюджет первого сезона оценивали примерно в 400 миллионов рублей. 6 июля клуб подтвердил, что Сандлер останется главным тренером и возглавит команду в дебютном сезоне Единой лиги. Именно он занимался комплектованием состава и подготовкой к чемпионату. Одной из целей на сезон Сандлер публично называл победу над ЦСКА хотя бы в одном матче.

Эдуард Сандлер главный тренер и президент приморского «Динамо» «Задача — выжить. Не сдаться на полпути. Потому что нас приняли с испытательным сроком. Задача — показать лиге, что мы серьёзно готовы. Позарубаться с «Самарой», «Автодором», «Енисеем». С лидерами? Пободаемся. Такое уже было. Владивосток за свою историю не обыграл только ЦСКА. Все остальные гранды проигрывали. Давайте поставим себе такую цель: хотя бы в одном матче обыграть ЦСКА».

Статистика Сандлера как тренера — одна из лучших среди специалистов, работавших в Суперлиге. В роли главного тренера он провёл 209 официальных матчей в чемпионате и Кубке России и одержал 144 победы. Общий процент побед составил 69. За карьеру Сандлер дважды выигрывал Суперлигу — с «Сахалином» в 2016 году и с «Динамо» в 2024-м. Более того, он остаётся единственным российским тренером, которому удалось выиграть регулярный чемпионат Суперлиги с тремя разными командами — в 2016, 2019 и 2026 годах.

Тренерский путь Сандлер начал в 2014 году в «Спартаке-Приморье». Сразу в первом сезоне его команда, вышедшая в плей-офф с восьмого места, завоевала серебро Суперлиги и бронзу Кубка России. Затем Сандлер создал ПСК «Сахалин», который в дебютном чемпионате выиграл Суперлигу, а после этого принимал участие в формировании клуба «Восток-65». В 2021 году он снова оказался во Владивостоке, где занял должность директора баскетбольного клуба «Динамо», а позднее вернулся уже как главный тренер. В сезоне-2023/2024 клуб впервые стал победителем Суперлиги. Всего за пять лет существования проекта команда выиграла две медали на всероссийском уровне (золото Суперлиги и бронзу Кубка России). Этот этап завершился выходом в Единую лигу.

Эдуард Сандлер, сезон-2025/2026 Фото: БК «Динамо» Владивосток

При этом его биография не ограничивалась спортивными успехами. В апреле 2016 года Сандлера задержали по подозрению в мошенничестве при получении бюджетных средств, выделенных «Спартаку-Приморье». Следствие утверждало, что в региональный департамент спорта были поданы ложный регламент соревнований и поддельные документы о расходовании денег. Ущерб, по версии следствия, превысил шесть миллионов рублей. Позднее суд признал Сандлера виновным по части 4 статьи 159.2 УК РФ и назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Осенью 2017 года он вышел по условно-досрочному освобождению, после чего вернулся в профессиональный баскетбол.

В апреле 2025 года Сандлер вновь оказался в центре громкого скандала. На этот раз — после конфликта в общественной бане с 19-летним футболистом владивостокского «Динамо» Антоном Мухиным. В результате игрок получил закрытую черепно-мозговую травму и обратился в полицию. Позже генеральный директор «Пари НН» (которому принадлежат права на Мухина) Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что состояние футболиста улучшалось, а лечение проходило с положительной динамикой. Кроме того, в 2020 году Сандлер выдвигался на пост президента Российской федерации баскетбола. Его кандидатуру предложила Федерация баскетбола Красноярского края. Тогда он уступил Андрею Кириленко, получив 16 голосов против 109.

На момент гибели Сандлер совмещал сразу три ключевые должности — управляющего Приморским спортивным обществом «Динамо», президента клуба и главного тренера команды. Все важнейшие стратегические, организационные и спортивные решения принимались при его непосредственном участии. Его смерть произошла практически за два месяца до старта сезона Единой лиги. Теперь клубу предстоит не только назначить нового главного тренера, но и перестроить систему управления, которая в последние годы была сосредоточена вокруг одного человека. «Чемпионат» выражает соболезнования в связи с утратой.