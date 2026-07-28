Почему смерть Эдуарда Сандлера — потеря для российского баскетбола

Ещё совсем недавно, 6 июля, «Динамо-Владивосток» сообщило, что Эдуард Сандлер продолжит руководить командой. А 28 июля пришла трагическая новость. Спортивного функционера не стало — жизнь президента и главного тренера дальневосточной команды внезапно оборвалась. По данным СМИ, Сандлер разбился во Владивостоке в районе Водной станции ТОФ на улице Набережной во время ночной поездки на гидроцикле, столкнувшись с дамбой или налетев на камни. По прибытии на место бригады скорой помощи специалисты лишь констатировали смерть. Оставив за плечами богатую историю побед, Сандлер ушёл из жизни незадолго до своего 45-летия.

Он был одной из самых ярких и противоречивых фигур российского баскетбола последних двух десятилетий. Но влияние Сандлера связано не столько с работой на уровне сборной России или топ-клубов Единой лиги ВТБ, сколько с развитием профессионального баскетбола на Дальнем Востоке — регионе, где собирать конкурентоспособные составы и удерживать игроков высокого уровня всегда было непросто.

Архитектор дальневосточного баскетбола

Эдуард Сандлер Фото: bcdynamo25.ru

Сандлер родился во Владивостоке и посвятил родному региону практически всю карьеру. Он зарекомендовал себя как уникальный специалист, способный запускать и отстраивать проекты буквально с нуля. Функционер брал на себя не только тренерские обязанности, но и финансовые вопросы, комплектование ростеров, организацию клубных процессов и привлечение болельщиков. Через его команды прошла целая плеяда российских игроков и специалистов, а сам Эдуард славился умением собирать конкурентные составы при весьма ограниченных ресурсах.

Карьера Сандлера в качестве руководителя и главного тренера тесно связана с четырьмя ключевыми проектами региона, и в каждом из них он оставил заметный след:

«Спартак-Приморье»: Работая в клубе с 2009 по 2015 год, Сандлер сменил американца Рассела Бергмана на посту главного тренера в 2014-м, взяв курс на развитие местных воспитанников. Выйдя в плей-офф с восьмого места, его команда с ходу взяла серебро Суперлиги и бронзу Кубка России. Всего за этот период функционер выиграл с клубом шесть медалей разного достоинства;

ПСК «Сахалин»: Возглавив созданную с нуля команду из Южно-Сахалинска в августе 2015 года, Сандлер уже в дебютном сезоне взял с ней золотые медали Суперлиги;

«Восток-65»: Приняв летом 2018 года новый островной коллектив, специалист в первом же сезоне вывел его на первое место в регулярном чемпионате Суперлиги;

«Динамо-Владивосток»: вернувшись домой в 2021 году, Сандлер возглавил Приморское отделение общества «Динамо» и инициировал создание одноимённого баскетбольного клуба. В сезоне-2023/2024 он взял на себя роль главного тренера и привёл «Динамо» к историческому чемпионству в Суперлиге.

Пресс-служба дальневосточного «Динамо» отметила, что смерть Сандлера — невосполнимая утрата для российского баскетбола. И с этими словами сложно не согласиться. Эдуард остался единственным российским тренером, выигрывавшим регулярный чемпионат с тремя разными командами. В общей сложности под его руководством в Суперлиге и Кубке России клубы провели 209 матчей, одержав 144 победы (69%). Главным же итоговым рубежом его работы стал долгожданный вывод владивостокского «Динамо» в элитный дивизион — Единую лигу ВТБ.

Репутация специалиста

Эдуард Сандлер Фото: bcdynamo25.ru

Несмотря на спортивные успехи, фигура Сандлера воспринималась в экспертной среде не столь однозначно. Его карьера сопровождалась резонансными скандалами. В 2017 году он был осуждён по делу о мошенничестве, связанному с работой в «Спартаке-Приморье», однако после отбытия наказания сумел вернуться в профессию. Уже в 2025 году внимание правоохранительных органов привлёк инцидент с участием футболиста владивостокского «Динамо» Антона Мухина. Для одних Сандлер оставался гениальным кризис-менеджером и единственным спасителем баскетбола на Дальнем Востоке, для других — человеком с крайне сложной и спорной репутацией.

В предстоящем сезоне «Динамо» сыграет в Единой лиге — к сожалению, уже без Сандлера. Главная цель, к которой специалист так долго стремился и которой сумел достичь, реализовалась, однако первый в истории клуба сезон на элитном уровне пройдёт без его участия. Как отметил президент РФБ Андрей Кириленко, гибель Эдуарда оказалась серьёзным ударом по «Динамо», и теперь главное — сохранить единство и продолжить развивать баскетбольное сообщество в регионе. Этот дебютный год в Единой лиге станет для приморцев не просто главным спортивным испытанием, но и лучшей памятью о человеке, благодаря которому высшая баскетбольная лига вообще пришла во Владивосток.