Последнее интервью Эдуарда Сандлера. Судимость, мечта тренировать и задачи на сезон

23 июня 2026 года. На совете Единой лиги официально утверждают участие «Динамо-Владивосток» в следующем сезоне. Через несколько минут я пишу Эдуарду Михайловичу Сандлеру с просьбой записать с ним большое интервью. Его почта находится в открытом доступе — указана единственной в разделе «Контакты» на сайте клуба. Ещё через несколько минут приходит ответ, коротко и по делу: номер телефона и «я согласен».

2 июля 2026 года. Мы дождались, пока Эдуард Михайлович вернётся из Москвы во Владивосток, согласовали график сквозь часовые пояса и созвонились. Проговорили 40 минут — в тёплой атмосфере, оживлённо и честно, о прошлом и о будущем. Но первым делом мой собеседник уточнил, сможет ли согласовать текст перед публикацией. Эдуард Михайлович был благодарен за возможность донести свои мысли без искажений, вырванных из контекста цитат и подмены смыслов. Увы, этот материал выходит в свет в оригинальном виде.

28 июля 2026 года. Президент и тренер «Динамо» так и не успел просмотреть финальную версию этого интервью — его жизнь трагически оборвалась на 45-м году жизни. Большая трагедия для всего российского баскетбола.

Это интервью должно было быть первым для Эдуарда Сандлера после повышения его команды в классе. Первым в роли главного тренера Единой лиги. Теперь оно, к преогромному сожалению, навсегда останется первым и последним. «Чемпионат» публикует этот материал с согласия представителей «Динамо-Владивосток» — но уже в качестве прощального. Автор приносит свои искренние соболезнования семье и близким Эдуарда Михайловича, болельщикам «Динамо» и всем причастным к баскетболу в Приморском крае.

— В первую очередь хочется поздравить вас и «Динамо-Владивосток» с попаданием в Единую лигу ВТБ.

— Это большая радость для всего Приморского края и города Владивостока. Мы вернулись в элиту российского баскетбола, где Владивосток уже был неоднократно, начиная с советских времён. Мне бы хотелось начать с того, что в следующем сезоне исполнится 50 лет с момента создания первого, если говорить на современный лад, профессионального баскетбольного клуба во Владивостоке. В 1976 году была образована команда, которая выиграла Кубок Сибири и Дальнего Востока и была заявлена в Высшую всероссийскую лигу. Тогда эта команда называлась «Спартак». Сейчас это «Динамо». Поэтому мы необычайно горды, что так сложилось и все усилия потрачены не зря. В разных ипостасях, в разных видах существовали коллективы, по-разному назывались. Но мы тот же город, тот же край и тот же вид спорта. Поэтому для всех, кто в этом участвовал, это большая радость, большая заслуга.

— В 2024 году «Динамо» подавало позднюю заявку на вступление в Единую лигу после чемпионства в Суперлиге. Тогда вопросы по большей части были к «Фетисов-Арене». Какая работа была проделана, чтобы в этом году в лиге одобрили выступление на этой площадке?

— Тогда мы выиграли чемпионат Суперлиги и на этой эйфории донесли Единой лиге месседж, что можем присоединиться к соревнованию. Нам просто не поверили. Лига как профессиональная организация хочет видеть доказательства тому, что наши заявления соответствуют реальности. То есть наличие мобильного паркета, оборудования. Когда лига приехала анализировать нашу заявку, ничего этого не было. Но я вам честно скажу: всё, что я делал много лет в баскетболе, так и происходило. Я говорил и делал. Если бы лига нам тогда поверила — что маловероятно, — мы бы всё равно все требования выполнили. Потому что покупка паркета и оборудования не занимает большого труда и не несёт за собой логистических сложностей. Всё из Китая приходит. Нам сказали «нет», но мы на той тестовой заявке присмотрелись ко всем нюансам. Следующий год для нас был сложным: мы собрали суперкоманду, но проиграли Суперлигу, был небольшой стресс. Не хотелось тратить ресурсы, и мы пропустили эту идею.

Но в этом сезоне мы провели два больших спортивных ивента. Во-первых, Кубок России. Он прошёл не на «Фетисов-Арене», а на острове Русском — однако там стало понятно, что мы как клуб способны организовывать крупные мероприятия в сжатые сроки. Сергей Валентинович Кущенко приехал на «Финал четырёх» Кубка России и всё увидел своими глазами. Но на острове Русском мы играть в Лиге ВТБ не хотели — да и, думаю, это пока невозможно. Дальше у нас был запланирован матч финала Суперлиги. Мы туда не вышли, но ту бронь на 10 мая сохранили и провели благотворительный матч, по которому тоже стало понятно, что мы в состоянии делать баскетбол на «Фетисов-Арене». Мы уже купили новый паркет, всё необходимое оборудование и провели полноценную игру. Представители лиги на неё приехали, и, в принципе, вопросов к нам не осталось.

— Расскажите немного, как «Динамо» планирует совмещать календарь с хоккейным «Адмиралом», для которого «Фетисов-Арена» является домашней.

— Знаете, мы не первооткрыватели в этом вопросе. Такое по всей стране происходит: и ЦСКА играет в «Мегаспорте» вместе со «Спартаком», и другие команды делят арены, никакой проблемы в этом нет. Чемпионат КХЛ большой, да. Но команда «Адмирал» играет разъездами — неделю дома, неделю — на выезде. Поэтому мы будем вовлечены в расписание, когда «Адмирал» играет выездные матчи. Вот и всё. Будем потихонечку притираться, синхронизироваться. В этом году несколько дат мы уже пропустили: концерты были назначены заблаговременно. Но в следующем году приоритет будет отдан спорту. Те, кто руководят ареной, будут понимать, какие даты нужно оставлять. Я не исключаю какие-то сложности, но это первый сезон. На Совете лиги Сергей Борисович Иванов успел высказать позитивное мнение о нашей команде, о нашем городе, который он всегда любил. Однако мне он погрозил пальцем и сказал: «Чтобы в «Олимпийце» я тебя больше не видел». Поэтому спорткомплекс «Олимпиец» для нас пока закрывается. И мы приложим все силы, чтобы успешно отыграть сезон на «Фетисов-Арене».

Эдуард Сандлер Фото: ПБК «Динамо-Владивосток»

— Другой организационный момент — перелёты. Были ли при обсуждении вступления «Динамо» в Единую лигу опасения на тему часовых поясов, джетлага и всего прочего у других команд?

— Никогда с этим не сталкивался. Все эти разговоры придуманы болельщиками. Я вам так скажу: в период сложной логистической обстановки в Москве ты можешь задержаться ещё дольше, просто перелетая из Казани в Краснодар. Любой маршрут из Красноярска — это почти всегда пересадка в Москве, разница во времени. В итоге ещё больше времени тратится, чем на прямой восьмичасовой перелёт Москва — Владивосток. То есть это большой миф. Логистика Красноярска иногда даже сложнее — там всегда ночные перелёты. У нас ты в восемь вечера садишься в Москве на самолёт и в семь утра во Владивостоке выходишь. Кто смог поспать, тот поспал. Мы уже давно к этому привыкли. Понятно, в первый день состояние у тебя не лучшее, но мы всегда заблаговременно прилетаем. А как к нам будут добираться соперники, нас меньше всего интересует. Россия — это единая, большая страна. И, возможно, это даже наше конкурентное преимущество. Поэтому пусть летают.

— Май этого года. В интервью вы сказали: с приходом в Единую лигу сразу возьму шесть иностранцев. И уточнили — возьмёте американцев, но не топовых, которые, как условный Айзея Кроули, будут играть за $ 80 тыс. с налоговой льготой, так как они дешевле россиян. До сих пор придерживаетесь такого плана?

— Да, я планирую придерживаться этого плана. Возможно, сначала легионеров будет пять, чтобы потом добавить шестого там, где есть просадка. Айзея Кроули, кстати, стал получать побольше — мы рады сохранить его в команде, как и других наших легионеров, которые, надеюсь, передадут свои знания, умения и понимание нюансов новым американским ребятам, которые прибудут. Для нашей команды это важно, потому что рынок российских игроков ограничен. Классных ребят мало, они достаются не всем. Многие из них — обоснованно или необоснованно, неважно — хотят больше денег, которых у нас нет. Американские легионеры выгодны в налогообложении, у них намного меньше налоги.

Доллар сегодня комфортный, а уровень многих американских игроков — такой же, как у россиян, которые нам достались бы. Суперзвёзд мы покупать не можем, поэтому будем комплектоваться теми, кто остался после того, как селекцию проведут все остальные. А американцы — они всегда американцы. Нам очень важно, чтобы баскетбол был красочный, красивый, чтобы люди во Владивостоке ходили смотреть его на арену. Наши амбиции не предполагают призовые места, это нам давно понятно. Нашей целью будет заскочить в плей-офф, напрячь кого-то из лидеров, ну и выигрывать у таких команд, как «Енисей», «Автодор», «Самара».

Эдуард Сандлер Фото: ПБК «Динамо-Владивосток»

— Не называя имён, можете рассказать, какого плана игроков ищете в это межсезонье?

— Мы ищем моторного разыгрывающего, который способен 30 минут проводить с мячом, перемещаться в темпе Лиги ВТБ и в то же время защищаться, обыгрывать соперников один на один при определённых неравноценных разменах. Не факт, что он будет с хорошим трёхочковым броском, потому что таких ребят сложно заполучить за наш бюджет. Но хотелось бы, чтобы физика позволяла ему проводить большое количество матчей и чтобы у него был маломальский опыт принятия решений, лидерские качества. Мы сейчас не в рынке — пока комплектуется совсем другой уровень команд и в Европе, и у нас. Поэтому будем смотреть, кто останется.

Мы продлили Дакуана Смита­, однако это больше игрок от свободных бросков, каких-то лёгких атак. Думаю, для Лиги ВТБ его владение мячом пока недостаточного класса. Но он способен прогрессировать, меняться. Думаю, конкурентная среда будет его развивать, потому что он достаточно молодой парень, проводит всего лишь третий год в Европе. У него есть перспективы. Однако нам нужен более матёрый разыгрывающий, ну и с другой физикой. Возможно, мы оставим Ивана Стребкова, который в состоянии выйти на замену и принимать правильные решения на любом уровне. Думаю, даже на уровне условных Олимпийских игр Иван Стребков никому не испортит пяти минут. Поэтому какой-то российский игрок у нас однозначно будет на замене американцу.

Мы также ищем центрового. Возможно, даже возьмём двух центровых, потому что подходящих российских ребят совсем не видно. Мы ведём переговоры с одним хорошим молодым игроком, но нам очень сложно будет рисковать. Поэтому у нас будет один фундаментальный центровой, с хорошим роллом, с алей-уп пасом, с защитой, и его российский сменщик. И нужен будет четвёртый-пятый номер — уже с оттяжкой, который способен пробить трёхочковый бросок, какой-то обыгрыш с мячом осуществить. Возможно, менее габаритный человек. На четвёрке у нас есть Айзея Кроули, способный неравноценные размены брать на себя, перемещаться с мячом по всему полю. Он хорошо видит площадку, задействует партнёров. Ну и нападающего возьмём, наверное. Человека, способного набирать очки. На втором номере тоже хотим российского игрока. И если у него не будет получаться, будем менять его на американца. Пока так.

— Если оценивать именно организацию, структуру, инфраструктуру (так как на селекцию ещё будет время) — насколько, по-вашему, «Динамо» готово к выступлению в Единой лиге на данный момент? В это межсезонье как-то поменялись привычные процессы?

— Думаю, мы и так соответствуем уровню команд нижней части таблицы Лиги ВТБ. Поэтому нам глобально менять ничего не надо. Мы все вырастем, получим новую ответственность — и главный тренер, и помощники, и администраторы. Все задействованные лица просто перейдут на новый уровень и будут на нём учиться и развиваться. Может быть, есть идея усилить кого-то в административном штабе, но я пока не созрел. Мы все компетентные люди. Много лет работаем вместе, включая моих помощников. Я достаточно хорошо разбираюсь в процессе и многие вещи контролирую самостоятельно, поэтому не вижу никаких сложностей. Любой переход на новый уровень предполагает как ошибки, так и рост.

— После Совета лиги вы поделились, что бюджет команды составит около 400 млн рублей. Если не ошибаюсь, столько от «Динамо» просили в лиге для одобрения заявки. Но, исключительно по личным ощущениям, этого хватит, чтобы реализовать все ваши задумки?

— Вы всё правильно говорите. Это число, которое требовала лига. Но деньги любят тишину, поэтому никаких оценок я сейчас давать не собираюсь. Деньги — это не ощущение, а конкретный счёт. Обстановка в стране разная, непредсказуемая. Какие-то вещи на бумаге сегодня выглядят гарантированными, а где-то меняется конъюнктура рынка, какие-то компании банкротятся. Бюджет области тоже может меняться, поэтому я не хочу ничего загадывать. Мы прошли проверку в контексте планов, гарантийных писем, существующих договоров. А как пойдёт дальше, будем смотреть по ситуации. У нас большие средства, конечно же, тратятся на проведение матчей на «Фетисов-Арене». Есть новые расходы на логистику — мы будем парные встречи проводить на выезде, много тратить на проживание. Ну и платить зарплаты, конечно же. Плюс нам нужно молодёжную команду содержать, программу ДЮБЛ. Думаю, у нас будет средненький бюджет. Мы на этом сильно не концентрируемся. Главное, чтоб все были здоровы в команде.

Эдуард Сандлер Фото: ПБК «Динамо-Владивосток»

— Когда вас спросили о целях на сезон, вы сказали: «Задача — выжить. Не сдаться на полпути. Позарубаться с «Самарой», «Автодором», «Енисеем». Скромничаете? Или «Динамо» действительно будет сложно в дебютном сезоне бороться с командами хотя бы из середины таблицы? Всё-таки в последние годы у нас были яркие и успешные примеры перехода из Суперлиги в Единую лигу.

— Знаете, декларировать какие-то цели, кроме как цели чемпионского характера, это вообще несерьёзно. Спорт сделан для того, чтобы побеждать в соревнованиях, в которых участвуешь. Но в спорте есть и микроцели. Для меня они связаны прежде всего с работой клуба. Чтобы мы смогли сохраниться, дойти до финиша, провести все матчи на «Фетисов-Арене». Чтобы лига утвердила мнение о том, что профессиональный баскетбол такого уровня во Владивостоке должен быть. Чтобы испытательный срок закончился полноценным участием в турнире. Перед собой я ставлю цели такого характера. А спортсмены, которые прибудут играть за Владивосток, погрузятся в атмосферу на играх и каждый раз будут хотеть победить для наших болельщиков. Все американцы, все русские ребята будут хотеть стать лучше, зарабатывать больше. Поэтому уровень мотивации однозначно будет высокий. Мы все будем каждый день работать с высоким воодушевлением, высокой самоотдачей, концентрацией. Как мы будем побеждать? Я и сам пока понятия не имею.

Для нас это всё-таки первый год. Будем побеждать — хорошо, нет — это тоже опыт. Цель у нас, конечно, не быть на последних местах, выигрывать у прямых конкурентов: «Автодора», «Самары», «Енисея». Ну и кого-то из лидеров зацепить. Почему нет? У меня уже был такой опыт, когда я руководил «Спартаком-Приморье» в ПБЛ. Из-за нас увольняли топ-тренеров. Например, в 2013 году команда Гундарса Ветры приехала в Казань, обыграла УНИКС, и сразу после этого матча оттуда уволили Ацо Петровича. Подобные эпизоды были в моей карьере. Поэтому у меня нет сомнений, что мы сможем сделать команду, которая будет биться за болельщиков, за город. Но последнее место для нас неприемлемо — сразу говорю.

— Кстати, о вашем опыте. У вас в клубе сразу две должности — руководящая и тренерская. Благодаря Андрею Ведищеву теперь можно сказать, что для Лиги ВТБ это не новая история. В недавнем интервью вы назвали роль тренера в Лиге ВТБ «мечтой жизни». То есть мы можем уверенно говорить, что вы продолжите совмещать должности?

— Я планирую осуществить свою мечту. До первого официального матча ещё долго, но я от своей мечты не планирую отказываться. Я всю карьеру совмещаю руководящую и тренерскую работу, поэтому для меня это не проблема. Андрей Владимирович в один год попробовал и, видимо, для себя выводы сделал. Но мне очень импонирует его работа, и я бы хотел повторить его успех. То, что он сделал с «Локомотивом», сколько лет он находится у руля топ-клуба, как он решился сам это сделать… Мне он очень нравится, и будет приятно сыграть с его командой. Я даже детей его успел потренировать, что тоже хорошо. Уговаривал Мишу Ведищева перейти во Владивосток, однако не получилось. Хотя талантливейший парень. Да и Захар — классный чел, хоть в команду и не возьму (улыбается).

Конечно, в следующем сезоне тренировать «Динамо» буду я. Считаю, что я дошёл до этого уровня. У меня есть и почитатели, и критики, и каждый может по-своему это видеть. Но у меня есть самобытное восприятие игры, самобытная система работы в команде. Просто это будет новый для меня опыт. Я думаю, что способен развиваться и вообще прийти на карту российского баскетбола фундаментально и надолго в этой роли. Сейчас в Лиге ВТБ мало российских тренеров, если учитывать, что Милош Павичевич черногорец, а Вергун — белорус. Не хочу никого обидеть, просто мне кажется, что их история связана с другими странами, хоть они уже много лет в России.

Эдуард Сандлер Фото: ПБК «Динамо-Владивосток»

— Если говорить о вашем развитии как тренера, это будет ваш дебют в Лиге ВТБ. Вы сейчас как-то дополнительно к нему готовитесь?

— Да, каждый день просматриваю один матч плей-офф Лиги ВТБ, чтобы быть в курсе тенденций, и один матч Евролиги. Но я думаю, моей квалификации достаточно, чтобы на этом уровне дебютировать. Я неоднократно проводил матчи с командами Лиги ВТБ и в предсезонных турнирах, и в официальном Кубке России. Думаю, в Единой лиге с некоторыми вещами даже проще, потому что уровень игроков выше и решения они принимают лучше — меньше зависят от тренера. Я считаю, мой стиль подходит под более качественные составы и не вижу глобальной разницы в том, что понимаю я и что понимают другие тренеры в Лиге ВТБ — иностранные или российские. Это вопрос всегда в уровне развития, умения сопротивляться стрессу, способности в коммуникации с людьми, которые вокруг тебя, и распознании их сильных и слабых сторон. С этим у меня всегда был порядок. Плюс у меня абсолютная власть — я не наёмный тренер. Соответственно, у меня отсутствует страх того, что меня уволят в первый сезон. Поэтому я абсолютно расслаблен, сам себе принадлежу. В этом плане у меня есть большое преимущество.

— Для вас «Динамо» — это проект, которому вы уделили очень много времени и сил. Если подводить итоги прошедших пяти лет — вы довольны результатами, которых удалось добиться?

— Я полностью удовлетворён, потому что в этом блоке реализовал свою третью менеджерскую попытку. Я с нуля, со дна вырвался и создал проект на Сахалине — и не один, кстати. В разное время — и до уголовного дела, и после — я создавал команды Суперлиги с нуля. «Динамо» было моей третьей попыткой, и я уже полностью понимал все эти процессы, знал, куда иду. Плюс у меня была поддержка от самого бренда, от людей, которые со мной взаимодействуют на уровне сообщества «Динамо». Я понимал конкретную цель и шёл к ней. И, в принципе, всё сделал правильно. Не без удачи, не без случайностей, но в итоге я всем доволен.

— Если говорить о временны́х рамках, пять лет на попадание в лучший чемпионат страны — много или мало конкретно в случае «Динамо»?

— Я не могу дать этому оценку. Когда был помоложе, мне казалось, что надо всё делать быстро. А сейчас стал понимать, что время — это абсолютно условная штука. Мне кажется, что всё идёт своим ходом и в мои 45 всё только началось. А в 35 казалось — неужели всё скоро закончится? (смеётся). Поэтому сложно дать оценку. Наверное, с точки зрения менеджмента это объективный срок. Но бывает, что люди и дольше идут к своим задачам. Я стараюсь на этом не концентрироваться.

— Вопрос на порассуждать. А где вы видите себя и «Динамо-Владивосток» ещё через пять лет?

— Через пять лет я вижу себя тренером сборной России. Где будет «Динамо-Владивосток»? Посмотрим.

— То есть в обозримом будущем с «Динамо» себя уже не связываете?

— Так нельзя говорить. В моей жизни были разные команды. Могут быть разные ситуации. Я очень преданный человек — в любой системе, в которой работаю. Но системы могут меняться, я в своей жизни это уже видел много раз. Главное, что я буду всегда сам. То есть я могу быть руководителем любого клуба. И скоро я стану тренером, который может стоять у руля любого суперклуба. Но в любом случае через пять лет я буду тренером сборной страны.

Эдуард Сандлер Фото: ПБК «Динамо-Владивосток»

— Когда появились новости о включении «Динамо» в Единую лигу, сразу возникло много обсуждений на тему вашей репутации — как человека очень прямолинейного, который не боится говорить, что думает. У вас в прошлом не было опасений, что это может как-то сказаться на вашем тренерском развитии и развитии «Динамо»?

— У меня никогда не было никаких опасений насчёт себя. А какая у меня репутация? Репутация человека, который с нуля создаёт спортивные проекты и не закрыл ни один из них. Репутация человека, который может создавать из ничего. Да, 10 лет назад меня осудили по определённому эпизоду. Но делать спорт в России чисто… Ну, таких людей немного. Я уже даже не хочу к этому возвращаться. Государство меня исправило, я отбыл своё наказание и уже давно не судим. Судимость моя погашена, причём погашена судом условно. Я даже не думаю об этом. Считаю, что это было абсолютно правильное событие в моей жизни, которое сформировало во мне стремление к чистоте ведения работы. Я понимаю, как может быть, и никогда к этому не возвращаюсь. Не совершаю таких действий, которые могли бы дискредитировать меня, мою работу, людей, которые со мной сотрудничают. Мне стало намного проще. Мне доверяют люди высокого уровня — и во власти, и в системе «Динамо». Поэтому деловая репутация у меня прекрасная.

Конечно, иногда я позволяю себе высказывания, которые обсуждаются в российском интернете. Такой я человек, могу что-то сказать. Но в этом и есть жизнь! Я скажу так: российскому спорту не хватает шоу. А баскетбол — не самая популярная игра в России. И если я привлекаю внимание каким-то вызывающим поведением, то это внимание и к баскетболу в том числе. Я считаю себя ярким, искренним человеком, преданным этому виду спорта. Поэтому позволяю себе высказывания, которые потом веселят людей. Любой мой шаг сейчас обсуждается во всех новостях (смеётся). Начиная с вымышленной оплеухи Мухину в бане. Но это же всё прикол! Если бы я избил футболиста в бане, то понёс бы уголовное наказание. Многое обрастает слухами, какие-то мои комментарии вырывают из контекста. В этом плане я становлюсь популярным — думаю, в спорте это окей. Это же не политика или международная повестка. Какую-то грань я всё равно чувствую и понимаю, но эмоциональные высказывания привлекают болельщиков. Поэтому я планирую этот имидж сохранять — быть искренним, честным в разговорах. Я не собираюсь становиться стерильным. Такой вот у меня образ. А репутация — это прежде всего деловой вопрос, и именно с этой точки зрения её нужно оценивать. Я создаю клубы с нуля, не занимаю ничьи места. Всё, что я сделал в спорте, я сделал с чистого листа.