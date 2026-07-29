Букер начал роман с Ириной Шейк? Что известно об отношениях звезды НБА и российской модели

В отличие от многих звёзд НБА, Девин Букер всегда отличался непубличностью: игрок держит личную жизнь в тени и избегает лишнего шума в прессе. Редкие инсайды и кадры папарацци — фактически единственный источник информации о его романах. Так получилось и в этот раз. На фоне подготовки к новому сезону 29-летний баскетболист оказался в центре внимания американских таблоидов. После того как Букера заметили в компании супермодели Ирины Шейк — сначала за ужином в ресторане, а затем на частной вечеринке, — инсайдеры заговорили о новом романе баскетболиста.

Первые слухи об отношениях Букера и Шейк появились после фотографий и видео, сделанных очевидцами в Хэмптонсе: кадры быстро разлетелись по интернету. По данным People, Ирина и Девин познакомились несколько месяцев назад через общих друзей. Официально отношения они пока не подтверждали, однако источники издания утверждают, что пара встречается и они испытывают друг к другу серьёзную симпатию. Сейчас баскетболист старается проводить с Ириной как можно больше времени до начала подготовки к новому сезону НБА. Более того, инсайдеры не исключают, что уже осенью модель можно будет увидеть на домашних матчах «Финикс Санз», и добавляют, что россиянка «очень увлечена баскетболистом».

Личная жизнь Букера

Девин Букер Фото: Jayden Mack/Getty Images

Несмотря на закрытость, имя Букера регулярно всплывало в американских таблоидах благодаря нескольким громким романам.

Джордин Вудс (2018-2019): роман Букера с моделью и на тот момент лучшей подругой Кайли Дженнер начался в 2018 году. Интересно, что ещё в мае 2018 года Букера и его будущую девушку Кендалл Дженнер заметили на одном двойном свидании. Тогда, однако, оба были с другими партнёрами: Девин встречался именно с Вудс, а Кендалл — с Беном Симмонсом. Отношения баскетболиста и Джордин продлились около года и тихо сошли на нет к началу 2019-го. Разрыв произошёл буквально накануне громкого скандала: Вудс попалась на поцелуе с Тристаном Томпсоном (бойфрендом Хлои Кардашьян), что положило конец её многолетней дружбе с Кайли и стало одним из самых громких светских скандалов того года;

Кендалл Дженнер (2020-2025): самым известным романом Букера до сих пор оставались отношения с Кендалл. Пара впервые спровоцировала слухи об отношениях весной 2020 года, а в феврале 2021-го официально подтвердила роман. Их союз отличался волнообразным характером: летом 2022 года после двухлетней годовщины они ненадолго расстались, однако уже к осени возобновили встречи. Осенью 2022-го пара вновь объявила о разрыве из-за плотных графиков. Тем не менее в феврале 2025 года инсайдеры сообщали об очередном витке их отношений, однако вскоре эти разговоры сошли на нет.

С кем ещё встречалась Шейк

Ирина Шейк Фото: Michael Buckner/Getty Images

Отношения с Букером вполне вписываются и в привычный вектор Ирины: среди её бывших возлюбленных уже были звёзды спорта и шоу-бизнеса.

Криштиану Роналду (2010-2015): пара познакомилась на съёмках для Armani Exchange, а в 2014 году украсила обложку испанского Vogue. В 2011-м состоялась помолвка, однако до свадьбы дело так и не дошло — в начале 2015 года португалец официально объявил о завершении пятилетних отношений, пожелав Ирине счастья.

Брэдли Купер (2015-2019): после расставания с Роналду Шейк встречалась с голливудским актёром и режиссёром Брэдли Купером. Отношения казались максимально стабильными: в марте 2017 года у них родилась дочь. Однако спустя два года они расстались, сохранив тёплые отношения ради совместного воспитания дочери. В интервью британскому Vogue Шейк подчёркивала, что после расставания они с Купером оба полностью вовлечены в воспитание дочери: по её словам, каждый из них остаётся родителем «на все 100%».

Канье Уэст (2021): знакомство состоялось ещё в 2010 году, когда Ирина снялась в клипе рэпера Power. В 2021-м пресса заговорила о романе, однако слухи быстро сошли на нет. Как позже отмечали источники, между ними никогда и не было ничего действительно серьёзного.

Том Брэди (2023-2025): с легендой НФЛ Томом Брэди Шейк познакомилась на одной из свадеб и вскоре начала встречаться. Отношения развивались по спирали: за расставанием осенью 2023-го последовало возобновление встреч в 2024-м и начале 2025 года. Однако союз не сложился

Пока же Букер и Шейк предпочитают не комментировать громкие новостные заголовки об их личной жизни. Однако, если сообщения инсайдеров подтвердятся, уже совсем скоро одну из самых известных российских моделей можно будет увидеть не только на модных показах и светских мероприятиях, но и на трибунах матчей «Финикс Санз».