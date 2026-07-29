Фанаты подумали, что это ИИ. 229-сантиметровый Джонгкуч Мач уже выше самого Вембаньямы

18-летний Джонгкуч Мач пока играет в Австралии, однако внимание к нему уже давно вышло за пределы этого далёкого континента. При росте 229 см он выглядит внушительно даже на фоне гигантов и превосходит по этому параметру любого действующего игрока НБА. Видеоролики с его участием стремительно набирают просмотры, а некоторые пользователи соцсетей всерьёз спрашивают, не создан ли баскетболист искусственным интеллектом — настолько невероятными кажутся его рост и пластика.

Сложно оставаться незамеченным

Джонгкуч Мач Фото: Centre of Excellence

К повышенному вниманию Мач уже почти привык. После матчей его неизменно окружают болельщики и школьники, желающие сфотографироваться с гигантом. Сам центровой признаётся, что до сих пор немного волнуется во время интервью, однако к интересу окружающих относится спокойно и неизменно отвечает улыбкой.

Джонгкуч рос в Перте в семье выходцев из Южного Судана. К 14 годам его рост уже составлял 193 см. При этом до этого возраста он не занимался баскетболом, ограничиваясь футболом на улице с шестью братьями и сёстрами. И всё же при таких физических данных именно баскетбол выглядел самым очевидным выбором. Решение оказалось верным: в юниорских лигах Мач начал стремительно прогрессировать.

Борьба за гиганта

Джонгкуч Мач Фото: Centre of Excellence

За молодым гигантом уже активно наблюдают многочисленные скауты. Как отмечает его агент Соломон Деч, интерес к центровому проявляет целый ряд американских колледжей: «Луизиана Стэйт», «Колорадо», «Вашингтон Стэйт», «Санта-Клара», «Южная Каролина», «Шарлотт» и ещё ряд университетов.

Сейчас Мач выступает за команду Центра высшего спортивного мастерства (Centre of Excellence) Австралийского института спорта во втором дивизионе — NBL1 East. Программа ориентирована на подготовку молодых талантов страны. Главный тренер Робби Маккинлей работал со многими будущими звёздами австралийского баскетбола, включая нынешнего защитника «Чикаго Буллз» Джоша Гидди. Однако, по словам специалиста, такого игрока, как Мач, он ещё не встречал.

Как отметил Маккинлей, главное достоинство Мача — вовсе не рост, а отношение к делу: «Он прекрасно понимает, что впереди ещё очень много работы. Но он её не боится. Думаю, именно поэтому скаутам НБА так интересно наблюдать за ним: насколько сильным игроком может стать этот парень? Ему ещё предстоит долгий путь, однако уже сейчас видно, что он стремится выйти на самый высокий уровень. А мы сделаем всё, чтобы помочь ему этого добиться».

При этом физические данные центрового требуют серьёзной работы. При огромном росте он долгое время оставался аномально худощавым. В момент прихода в Академию Мач весил всего 73 кг. За счёт силовых тренировок четыре раза в неделю и изменения рациона ему удалось набрать порядка 18 кг и довести вес до 91 кг.

Джонгкуч Мач 18-летний центровой «Когда я только приехал в Centre of Excellence, то весил всего 73 кг. Сейчас мой вес уже 91 кг, и всё это благодаря правильному питанию. Я постоянно хожу в столовую и стараюсь есть столько, сколько могу. Между тренировками и основными приёмами пищи обязательно перекусываю. Сейчас я ем намного больше обычного: курицу, рис, абрикосы, шоколадное молоко, протеиновые батончики — вообще всё, что помогает набрать массу».

Отдельное внимание тренерский и медицинский штаб уделяют работе над балансом и приземлением, чтобы снизить нагрузку на суставы баскетболиста, что крайне важно при его телосложении.

Мечтает играть с Вембаньямой

Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Сам центровой не скрывает своих амбиций и рассчитывает продолжить карьеру за океаном. Его главная цель — попасть в НБА и оказаться в одной команде с Виктором Вембаньямой (француз, кстати, сейчас самый высокий игрок в североамериканской лиге – 224 см).

Впрочем, одного роста для НБА недостаточно. Эксперты сейчас обращают внимание не только на габариты Мача, но и на умение их использовать. Джонгкуч эффективно блокирует броски, забирает подборы, а также обладает вполне приличным контролем мяча и поставленным броском. В NBL1 East юный игрок получает скромное время — около 10 минут за матч, набирая 2,7 очка, 3,2 подбора и один блок-шот при 70% реализации. Однако в пересчёте на 36 минут его статистика выглядит гораздо внушительнее: 14,0 очка, 14,0 подбора и 4,5 блока. Тренеры также отмечают его высокий баскетбольный IQ, трудолюбие и готовность учиться.

Как сложится дальнейший путь Мача, скоро увидим. Потенциал у парня действительно высокий, а выйти на драфт НБА он сможет в 2028 году. Естественно, сам по себе аномальный рост не гарантирует успешной карьеры. Но в случае с Мачем кажется, что у него всё впереди. Рабочая этика, готовность развиваться и редкая для таких габаритов подвижность дают центровому отличные перспективы стать новым «единорогом» мирового баскетбола.