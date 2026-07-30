Серебро, которого не хватило. Почему УНИКС перестраивается второй год подряд

Второй за три года серебряный комплект — таким получился финиш сезона-2025/2026, который УНИКС начинал в статусе одного из главных претендентов на золото. Казанцы уверенно прошли бóльшую часть регулярного чемпионата, пережили драматичную семиматчевую серию с «Зенитом» и вернулись в финал, но всё же остались без трофея. И пока в УНИКСе активно формируется новая команда, мы подробно разберём, каким для бело-зелёных вышел прошедший сезон.

Итоги УНИКСа в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Прошлым летом УНИКС проделал огромную работу по формированию состава. Велимир Перасович остался у руля, ключевым игрокам выдали продления, а остальную заявку существенно обновили, подписав пять новых легионеров — включая приехавших из Евролиги Пэриса Ли и Дишона Пьерра. Из-за таких перестановок оценить реальный потенциал обновлённой команды было сложно. Однако на старте сезона казанцы произвели настоящий фурор, и главным героем стал перешедший из «Хапоэля» Маркус Бингэм — он был признан MVP сентября-октября в Единой лиге ВТБ. Вместе с Джаленом Рейнольдсом они составили крутой атакующий дуэт, и именно нападение, а конкретно его высокий темп и объём бросков, приносило УНИКСу победы. Отметку в 100 очков команда преодолела уже в первых двух матчах, а всю первую половину регулярки прошла с результатом 16-2, по одному разу уступив только ЦСКА и «Парме». И это несмотря на травмы Си Джей Брайса и Пэриса Ли: на замену последнему, кстати, был подписан лучший скорер в истории Единой лиги Алексей Швед: сначала — на два месяца, потом — до конца сезона. Успешное выступление позволило казанцам подняться на вершину турнирной таблицы, где они долгое время делили первую-вторую строчки с московским ЦСКА.

После Нового года проблемы с травмами продолжились, несмотря на возвращение Пэриса Ли. В январе на несколько недель выбыл Дишон Пьерр, который только в декабре начал показывать привычный для себя баскетбол. Здесь удачно сложилось, что буквально за неделю до этого УНИКС подписал Тайрона Брэюра — он был быстро введён в ротацию и уже в своём четвёртом матче набрал 30 очков. Это была встреча с «Нижним Новгородом» — 11-я победа подряд, в которой УНИКС набрал 119 очков и установил рекорд сезона по результативности. Однако в следующем туре эта серия была прервана: с разницей всего в четыре очка казанцы уступили ЦСКА. Это поражение положило начало по-настоящему непростому отрезку: календарь не щадил, и УНИКС смотрелся всё менее уверенно. Несколько матчей были выиграны с разницей всего в два-четыре очка. Несколько недель в лазарете провели Алексей Швед и Андрей Лопатин.

Это было видно невооружённым глазом, но и Перасович признавал: из-за травм, выездов и накопленной усталости команда выглядела уже не так свежо. Так, в начале марта прервалась ещё одна серия — из 25 домашних побед (тогда поражение казанцам нанёс «Зенит»). Ротация лазарета продолжалась: только Дишон Пьерр успел вернуться, как выбыл Рейнольдс, а Швед получил повторное повреждение. В конце марта на короткий срок снова выбыли Ли и Пьерр. В апреле к УНИКСу присоединился Ксавьер Манфорд, быстро травмировался и сыграл всего в пяти матчах. Один игрок возвращался, другой выбывал — из-за такой текучки УНИКСу пришлось непросто. Команда потерпела несколько обидных поражений, где повторялся один и тот же сценарий: потеря инициативы, пропущенный рывок и упущенная победа как итог. И если за первую половину сезона бело-зелёные проиграли лишь дважды, во второй было пять поражений: включая два от «Зенита» и одно — от «Уралмаша».

На турнирной таблице этот спад, впрочем, не сказался. Запас, оставшийся после ударного начала чемпионата, дал возможность УНИКСу закрепить за собой вторую строчку. В первом раунде команде предстояло сыграть с МБА, и кадровые проблемы в рядах оппонента позволили трижды подряд победить с комфортной двузначной разницей. Дальше было сложнее: «Зенит» и серия, затянувшаяся на семь встреч. УНИКС начал с тяжёлой, но важной победы — 107:104 в овертайме. Однако затем инициатива постепенно перешла к сопернику. Во второй встрече сине-бело-голубые нейтрализовали преимущество хозяев под кольцом за счёт выигранного подбора и дисциплины, а в третьей выдали один из лучших атакующих матчей серии и легко опередили казанцев почти на 30 очков.

После четвёртой игры, в которой «Зенит» отбился в решающие минуты, УНИКС оказался на грани вылета — 3-1. Но перевернуть исход противостояния получилось за счёт агрессивной защиты и давления на мяч. В шестой встрече подопечные Перасовича вынудили оппонентов на большое число потерь и воспользовались отсутствием Джонни Джузэнга, а в седьмой образцово отработали в обороне — сдержали Муна и Фрейзера и ограничили «Зенит» всего 55 очками. Один из самых ярких камбэков в истории Единой лиги вывел казанцев в финал во второй раз за три сезона.

УНИКС, сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Соперником в борьбе за титул стал ЦСКА, и это не сулило казанцам ничего хорошего. В первом же матче они уступили с разгромом — 63:91. После первой четверти красно-синие начали обороняться жёстче и интенсивнее, а подопечные Перасовича, наоборот, сбавили в защите. Во второй встрече была та же проблема — остановить Мело Тримбла и Каспера Уэйра не получилось, и на двоих те набрали почти 50 очков. Переезд серии в Казань ситуацию не улучшил. Третий матч ЦСКА фактически выиграл ещё в первой половине: УНИКС смотрелся гораздо лучше после большого перерыва, но отыграть отставание уже не сумел. Перасович называл своей ошибкой выпустить на площадку Алексея Шведа и Дишона Пьерра, которые на тот момент находились не в лучших физических кондициях. Не показал УНИКС чемпионской игры и в заключительной встрече сезона: ЦСКА был лучше и на классе одолел соперника. Возможно, не будь у казанцев проблем с травмами, счёт в серии был бы другим. Но в сложившейся ситуации исход оказался удручающим — поражение 0-4 в финале.

При этом лимит доверия Велимиру Перасовичу исчерпан не был — УНИКС предложил специалисту продление, однако последнее слово оставалось именно за ним. Получив несколько предложений от других команд, тренер воспользовался правом выхода из контракта — по слухам, в обозримом будущем он может вернуться в «Басконию». А новым наставником УНИКСа стал хорват Милан Каракаш — последние пять лет он провёл в Казани в роли главного ассистента.

Глобальные перестановки претерпел и состав УНИКСа. Команду покинули Маркус Бингэм («Фенербахче»), Элайджа Стюарт, Ксавьер Манфорд, Дишон Пьерр («Галатасарай»), Пэрис Ли («Ирони Нес-Циона»), Тайрон Брюэр, исключённый из заявки ещё в апреле, Дмитрий Кулагин («Зенит»), Руслан Абдулбасиров, Андрей Лопатин (оба — «Локомотив-Кубань») и Михаил Кулагин («Уралмаш»). Но и трансферная кампания получилась очень активной: заявку уже пополнили известный по выступлениям за «Енисей» Ксэвьер Ратэн-Мэйс, («Бавария»), Брендан Адамс из «Пармы», Лука Шаманич из «Зенита», лучший бомбардир прошедшего сезона Никита Михайловский, Александр Гудумак (МБА), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Дмитрий Узинский («Зенит»), а также Си Джей Брайс — он не смог завершить сезон из-за серьёзной травмы и был отчислен, но в итоге УНИКС вернул игрока в состав. Что немаловажно, продления получили Джален Рейнольдс (до 2027 года) и Алексей Швед (до 2028-го), а также Михаил Беленицкий и Денис Захаров (оба — до 2027-го).

Очевидно, УНИКС всеми силами пытается решить вопрос глубины состава, из-за которого прошедший сезон закончился так, как закончился. Только в этот раз у казанцев будет не только видоизменённый состав, но и новая система с новым тренером во главе. В своей карьере Каракаш уже занимал пост главного, однако в клубе поменьше. Теперь он получит шанс в УНИКСе — команде с большими амбициями, которую знает вдоль и поперёк. От того, сможет ли Каракаш выстроить эффективную ротацию, будет во многом зависеть, сможет ли казанский клуб побороться за чемпионство через год или столкнётся с теми же проблемами, которые преследовали его в концовке минувшего сезона.