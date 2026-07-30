«Денвер» сам загнал себя в угол. Неужели следующим уйдёт великий Йокич?

«Оклахома» одним своим действием усложнила жизнь «Денверу». Да так, что клуб из Колорадо может пойти на самые радикальные меры в попытках устранить проблему.

Легендарный генеральный менеджер Сэм Прести предложил $ 12 млн на два года Спенсеру Джонсу из «Денвера». У «Наггетс» оставалось два выбора: либо прощаться с игроком, либо повторить предложение «Оклахомы», чтобы форвард остался в команде. Джонс — неплохой перспективный баскетболист, который продемонстрировал прогресс в сезоне-2025/2026. Да, он ещё далёк от уровня топовых специалистов, но потенциал явно есть. И «Денвер» решил рискнуть!

Правда, тем самым клуб сам загнал себя в очень щекотливую ситуацию. После подписания этого контракта «Денвер» пробил второй «апрон», что чревато огромными тратами. Сразу же налог на роскошь вырос с $ 36 млн до $ 68 млн. А это только начало, ведь команда планирует как-то ещё укреплять состав и договариваться о продлении с Пэйтоном Уотсоном.

Возможно, Уотсона обменяют в связи с этим, а может, и дойдёт до колоссальных изменений. Президент «Денвера» Джош Кронке прошлым летом говорил, что если команда не будет показывать должных результатов или надолго выйдет из строя кто-то из лидеров в связи с травмой и при этом команда окажется за вторым «апроном», то «самородки» могут рассмотреть возможность обмена Николы Йокича.

Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Вы не ослышались, именно это и сказал владелец клуба! Уже сейчас «Денвер» влез в налог на роскошь. При этом проблем у команды хоть отбавляй, потому что платёжка забита до отказа, не решён вопрос с Уотсоном, а в 2027 году придётся договариваться с Йокичем о новом контракте, так как на сезон-2027/2028 у него есть опция игрока, а дальше — неизвестность. А Джокер может рассчитывать на супермаксимальный контракт более чем на $ 300 млн. Возможно, тогда-то клуб и примет радикальное решение, связанное со своим будущим.

«Денвер» уже невозможно представить без Йокича. Никола принёс команде первое и пока единственное чемпионство в НБА. Серб побил уйму статистических рекордов и стал трёхкратным MVP, чего добивались лишь величайшие в лиге. В следующем сезоне Джокер станет первым в истории «Наггетс» по количеству игр за клуб и уже является рекордсменом по количеству подборов и передач. Лишь по очкам Йокич пока заметно отстаёт от легендарного Алекса Инглиша, который наштамповал 21 645 очков за «Денвер» (18 009 очков — у Николы).

Никола Йокич и Джамал Мюррэй Фото: Sam Hodde/Getty Images

Однако иногда всё же приходится расходиться, если не виднеется перспектив. Пока «Денвер» находится на перепутье, думая над тем, куда пойти. Нам кажется, что клуб точно попробует один заход за чемпионством, даже в условиях переплат. Да, Кронке не любитель сорить деньгами направо и налево, но эта команда точно заслуживает «последнего танца». Если уже не получится, то тогда придётся думать.

Возможно, и вовсе спихнут контракт Джамала Мюррэя кому-то. Однако суть в том, что Мюррэй мало кому нужен и не принесёт много активов для построения будущего состава, а вот Джокер — уже совсем другое дело! За него развернётся нешуточная борьба на рынке, и многие будут готовы отдать полцарства, если не всё царство. Нас снова будет ждать интересная сага вокруг легенды современного баскетбола. И здесь снова два исхода: Йокич останется и, скорее всего, завершит карьеру в «Денвере» или же окажется в другом клубе.