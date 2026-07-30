Интерес от ЦСКА, «Зенита» и клуба Евролиги. За россиянином охотятся топ-клубы

Кирилл Елатонцев. Как много всего уже связано с этим игроком, которому в июле исполнилось всего 24 года. Сейчас российский центровой находится в поисках новой команды. Кто же интересуется баскетболистом?

В прошлом году между Елатонцевым и «Локомотивом-Кубань» был конфликт, который закончился тем, что Кирилл покинул расположение клуба Единой лиги ВТБ и улетел играть в NCAA за университет Оклахомы. В ходе судебных разбирательств в дальнейшем игрок получил открепительное письмо от РФБ, позволяющее ему подписывать контракты с другими профессиональными командами.

К этому лету Елатонцев подходил в статусе свободного агента. В США у Кирилла не особо получилось проявить себя. Вряд ли его 4,1 очка и 2,4 подбора можно считать пределом мечтаний. К тому же в «Сунерз» он бо́льшую часть времени проводил на скамейке, получая почти 14 минут на паркете. В Единой лиге его роль была более заметной. Тем не менее опыт в NCAA — в любом случае хороший момент в карьере.

Кирилл Елатонцев на Матче звёзд Единой лиги ВТБ — 2025 Фото: Единая лига ВТБ

Первым интерес в межсезонье-2026 к центровому обозначил «Зенит». Но, похоже, переговоры велись с прошлым руководством. После того как бело-голубые попрощались с генеральным директором Александром Церковным и клуб возглавил тренер Душко Иванович, разговоры о Елатонцеве в Питере затихли, а затем и вовсе сошли на нет.

Буквально вчера, 29 июля, авторитетный источник «Перехват» сообщил, что ЦСКА находится в продвинутых переговорах с Елатонцевым. Армейцы после победы в 2026 году попрощались с Лукой Митровичем, поэтому место для второго центрового в команде сейчас вакантно. Ливио Жан-Шарль продлился с клубом, поэтому поиски ведутся именно на роль сменщика француза. И Елатонцев, на самом деле, был бы неплохим вариантом.

Но в дело вмешался Хавьер Паскуаль. Легенда «Барселоны», «Зенита» и член Зала славы Единой лиги лично оказался заинтересован в подписании россиянина в «Дубай», который он возглавил в это межсезонье. По сообщениям «Матч ТВ», у Кирилла сейчас лежит на столе предложение от клуба Евролиги. И это добавляет интриги в расклад дел.

Кирилл Елатонцев Фото: Единая лига ВТБ

На одной чаше весов — комфорт (нахождение в России), скорее всего, неплохие деньги и возможность бороться за чемпионство в Единой лиге, так как ЦСКА каждый год в числе главных претендентов на трофей. На другой — возможность поиграть в Евролиге с лучшими командами Европы и под руководством одного из величайших тренеров не только Испании, но и всего континента.

В последнее время вокруг Кирилла было больше внеигровых новостей, связанных прежде всего с расставанием с «Локо». Теперь же выбор вокруг своего будущего полностью в его руках. Причём оба варианта являются очень сильными. Если тебе предложили контракт ЦСКА и «Дубай», то это о чём-то да говорит. Елатонцев в Единой лиге выделялся и прогрессировал каждый год. Из-за неудачного выступления в США точно не нужно ставить крест на игроке, что и показал интерес топ-клубов к нему. Ждём финального решения от центрового.